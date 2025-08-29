서산시 '산업위기 선제대응지역' 지정됐지만... '고용위기' 해결은 미완

석유화학 산업이 불황을 겪는 가운데, 정부가 서산시를 '산업위기 선제대응지역'으로 지정했다.
서산 지역 경제와 고용의 중심이 되는 대산석유화학단지는 지난해부터 중국, 중동의 대규모 설비 증설로 공급과잉과 원자재 가격 불안정, 탄소중립 정책 강화 등으로 어려움에 부닥쳤다.
28일, 산업위기 선제대응지역으로 지정되면서 대산석유화학단지를 비롯한 관내 기업들은 앞으로 2년간 금융 및 세제 지원을 받게 된다.
서산시를 비롯해 지역에서는 이번 지정을 환영하는 분위기다. 그러나, 산업위기 선제대응지역 지정에 이어 '고용위기 선제대응지역' 지정도 이뤄져야 한다는 목소리가 이어지고 있다.
대산석유화학단지가 불황을 겪으면서 일자리가 없어져 많은 노동자는 여수와 울산 등으로 이동하고 있다.
특히, 고용노동부 서산고용센터에 따르면 최근 지역 고용 동향을 분석한 결과, 2025년 상반기 기준, 서산·태안 지역의 실업급여 수급자는 지난해보다 약 14% 증가했다. (관련기사: 서산·태안 지역, 상반기 실업급여 수급자 14%↑... 재취업율 ↓
https://omn.kr/2equz).
서산고용센터는 그 이유로 석유화학단지 건설경기 악화와 지역 경기 불황, 폐업에 따른 인원 감축으로 분석했다.
또한, 같은 이유로 올 상반기 재취업률도 떨어지면서 올 하반기에도 실업급여 수급자 증가세도 이어질 것으로 전망하면서 노동자 일자리가 점점 없어지고 있는 것이 현실이다.
따라서, 산업위기 선제대응지역 지정에 이어 고용위기 선제대응지역으로 반드시 지정돼야 한다는 것.
앞서 지난 5월 우리나라 3대 석유화학 단지 중 하나인 여수석유화학단지도 산업위기 선제대응지역 지정에 이어 지난 19일 6개월간 고용 위기 선제대응지역으로 지정됐다.
고용노동부에 따르면 '고용위기 선제대응지역'은 고용 사정이 악화할 사유가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우, 고용 상황이 악화하기 전에도 선제적으로 고용안정 지원을 위한 제도로 지난 7월 말부터 시행됐다.
그러면서 노동자와 기업을 위한 다양한 지원사업이 추진된다.
정의당 충남도당 노동위원장이자 서산태안지역위원회 신현웅 위원장은 28일 기자와 한 통화에서 "서산시의 '산업위기 선제대응지역' 지정을 환영한다"라면서도 "여수는 (산업위기 선제대응지역에 이어) 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 한 발 더 앞서 가고 있다"라며 이같이 말했다.
그러면서 "서산시도 (산업위기 선제대응지역에 이어) 고용위기 선제대응지역 지정을 위해 최선을 다해 달라"며 "고용위기 선제대응지역 지정 준비는 지역 노동자와 노동조합, 노동단체들과 함께 해줄 것"을 요청했다.
신 위원장은 "이는 노동자들이 누구보다 현실적으로 (고용 위기 상황을) 잘 알고 있기 때문"이라면서 "그래야 노동자들의 고용과 지역을 지킬 수 있다"고 덧붙였다.
서산시는 지난 28일 산업위기 선제대응지역 지정 관련 보도 자료를 통해 고용위기 선제대응지역 지정을 위해 행정력을 집중할 계획임을 밝혔다.
한편, 고용위기 선제대응지역 지정의 세부 조건은 지역 내 주된 산업의 고용이 3개월 이상 연속하여 감소하거나 주요 선도기업이 상시근로자 수 10% 이상의 고용을 조정하는 등의 사유가 발생하면 고용정책심의회의 심의를 거쳐 지정할 수 있다.