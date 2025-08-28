퇴직교원 정부포상 전한 박종훈 교육감 '교육발전 애정' 당부

큰사진보기 ▲경남교육청은 28일 그랜드 머큐어 앰배서더 창원 호텔에서 2025년 8월말 퇴직교원 정부포상 전수식을 가졌다. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

박종훈 경남도교육감은 8월말에 퇴직하는 유치원, 초중등 교원한테 정부포상을 전수하면서 "비록 교단을 떠나지만 경남교육 발전을 애정을 보내달라"라고 당부했다.경남교육청은 28일 창원에 있는 한 호텔에서 퇴직교원 정부포상 전수식을 가졌다.전수식은 2025년 2월 명예퇴직자와 8월말 정년퇴직자를 포함해 총 400명의 교원이 대상이다.수상자는 ▲삼방초 강주희 교장 외 55명 황조근정훈장 ▲의령고 김옥란 교감 외 79명 홍조근정훈장 ▲토월유치원 김정혜 원감 외 100명 녹조근정훈장 ▲거제용소초 김원숙 교사 외 114명 옥조근정훈장 ▲칠원중 김승희 교사 외 23명 근정포장 ▲유원초병설유치원 이경희 교사 외 1명 대통령표창 ▲신진초 김숙남 교감 외 7명 국무총리표창 ▲마산삼진중 박혜원 교사 외 13명 교육부장관 표창 등이다.전수식에는 퇴직 교원과 가족, 동료 교직원, 제자, 경상남도의회 교육위원, 교직단체장, 각 지역 교육장 등 400여 명이 함께해 퇴직 교원들의 업적을 기리고 격려했다.경남 교원으로 구성된 '경남 교원 색소폰 오케스트라'의 축하 공연으로 자리가 더욱 빛나기도 했다.박종훈 교육감은 "오늘의 스승은 자신의 그림자까지도 기꺼이 내어주며 소통하고 함께하는 희생의 상징이 되었다"라며, "비록 교단을 떠나지만, 퇴임 후에도 경남교육 발전을 위해 아낌없는 애정을 보내주시길 바란다"라고 축하 인사를 전했다.