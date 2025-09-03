대숲 한가운데 극장이? 눈 감고 감상해보세요

(이전 기사 : '칼 선비'의 쓴 소리는 최고 권력도 못 피했다네요
에서 이어집니다.)
지난 8월 22일, 남명기념관에 이어 단성면의 남사예담촌을 찾았다. 마을 어귀에는 낮은 돌담과 기와 지붕이 고즈넉하게 늘어서 있다. 마치 조선 시대로 들어선 듯하다. 입구 안내판에는 마을의 유래와 문화재가 소개되어 있다. 발걸음을 떼기 전부터 설렘을 안겨준다.
육교를 건너 언덕에 자리한 전망대 정자는 원래 남사예담촌 전경을 가장 아름답게 조망할 수 있는 곳이다. 올여름 집중 호우로 진입로가 막히면서 지금은 그 장관을 직접 볼 수 없다. 토사 유실과 시설물 손상으로 접근이 차단된 탓이다.
조선 시대로 돌아간 듯, 고즈넉한 고택의 향연
아쉬움도 잠시, 마을 입구에 걸린 이호신 화백의 실경화가 눈길을 끈다. 화폭 속 돌담과 기와 지붕, 남사천의 물길은 실제 전경을 대신해 마을의 정취를 전한다. 단정한 선과 은은한 먹빛이 더해져, 지리산 자락의 운치를 담아낸 한 폭의 그림이다.
그 풍경을 마음에 새기고 발걸음을 옮기자, 이번에는 눈앞에 실제 마을이 펼쳐진다. 좁은 골목길을 따라 이어지는 담장 너머로 고택들이 가지런히 서 있고, 능소화와 오래된 나무가 어우러져 또 하나의 풍경화를 만든다. 구불구불한 길은 어느 방향으로 가더라도 다시 마을 중심으로 이어진다.
가장 먼저 눈길을 사로잡는 집이 바로 최씨 고가다. 위엄 있는 솟을대문과 황톳빛 담장이 단아한 기품을 드러낸다. 대문을 들어서면 마당을 중심으로 안채·사랑채·행랑채가 'ㅁ'자형으로 배치되어 정갈한 구도를 이룬다. 바깥의 사랑채는 손님을 맞고 학문을 논하던 공간, 안쪽의 안채는 가족들의 생활 공간이었다.
이 집은 조선 후기 약 300년 전, 최씨 문중 거처로 지어진 고택이다. 학문과 예를 중시한 선비 가문의 생활상을 전해준다. 사랑채 마루에 앉아 전경을 바라보다 뒤뜰로 나오니, 이 집은 단순한 옛집이 아니라 한 시대의 정신을 담은 그릇임을 새삼 느끼게 된다.
골목길을 걷다 보면 마을의 명물인 부부회화나무가 눈에 들어온다. 오랜 세월을 함께 견뎌온 부부처럼 나란히 서 있는 두 그루는 화합과 정절의 상징이자, 예담촌을 지켜온 수호목으로 전해진다. 그 길을 조금 더 들어가면 이번에는 이씨 고택이 모습을 드러낸다.
안채는 앞면 7칸, 옆면 3칸 규모로 '一' 자형 모양이다. 사랑채는 앞면 4칸, 옆면 3칸 규모다. 안채와 앞 뒤로 나란히 배치되어 있다. 전형적인 조선 후기 양반가로, 대청마루에 앉으면 햇살과 바람이 드나드는 전통의 지혜가 느껴진다. 이 고택은 드라마 <왕이 된 남자> 촬영지로도 알려져, 화면 속 풍경을 직접 확인하려는 발길이 이어진다.
국악의 거장 기리는 전통 공간, 기산국악당
고택을 뒤로하고 시선을 남사천 너머로 돌리면, 기산국악당이 자리한다. 기와지붕과 목재 기둥이 어우러진 한옥 양식의 건물이지만, 이곳은 단순한 옛집이 아니라 국악의 거장 기산 박헌봉을 기리는 전통 음악의 공간이다. 산청 출신인 그는 국립국악원장을 지내며 판소리·농악·대금정악 등 무형문화재의 지정과 보존에 앞장섰다.
국악당 마당에는 송포정이라는 작은 정자가 서 있다. 궁·상·각·치·우 다섯 음을 상징하는 이름처럼, 정자에 앉으면 바람결에 스치는 대나무 소리가 오음의 선율처럼 들려온다. 뒤편에는 대나무숲 극장이 있다. 대숲이 병풍처럼 둘러선 야외 무대는 바람과 새소리, 물소리가 어우러져 천연 오케스트라를 만든다.
기산국악당은 국악의 뿌리와 선비 정신, 그리고 자연이 함께 숨 쉬는 산청의 문화 공간이다. 대숲 바람 소리를 들으며 마당을 나서자 "국악은 무대 위 음악이 아니라 삶 속에서 피어나는 소리"라는 박헌봉 선생의 뜻이 전해지는 듯하다.
대나무 숲에서의 진한 울림을 뒤로 하고, 천변 상동길을 따라가면 이사재와 3.1 운동기념공원에 닿는다. 이사재는 본래 박호원의 재실로, 높은 자리에 있어 남사예담촌을 한눈에 굽어볼 수 있다. 충무공 이순신 장군이 권율 장군을 만나러 가던 길에 큰 비를 만나, 이곳 노비 방에서 하룻밤을 묵었다고 전한다.
마루에 올라서자 시야가 탁 트이며 돌담과 기와지붕이 어우러진 마을 전경이 눈앞에 펼쳐졌다. 그 사이로 남사천이 유유히 흐르며 햇빛을 받아 반짝이고, 산자락의 푸른 숲은 병풍처럼 둘러섰다.
오래된 산수화 속 한 장면 같은 풍경이다.
돌담길을 따라 늘어선 고택과 수백 년 된 나무들, 남사천을 마주한 기산국악당, 그리고 역사의 숨결을 간직한 이사재에 이르기까지, '남사예담촌'은 단순한 옛 마을이 아니다. 선비의 정신과 삶의 흔적, 자연과 전통이 함께 어우러진 살아 있는 공간이다.