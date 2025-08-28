안양시, 2조571억원 규모 추가경정예산안 시의회 제출

큰사진보기 ▲안양시청 ⓒ 안양시 관련사진보기

경기도 안양시가 2조571억원 규모의 '2025년 제3회 추가경정예산안(아래 추경예산안)'을 편성해 안양시의회에 28일 제출했다. 추경예산안은 9월9일부터 9월23일까지 열리는 제305회 안양시의회 임시회에서 심의・의결될 예정이다.이번 추경예산안은 제2회 추가경정예산(1조 8274억원)보다 2297억원(12.57%) 증액된 액수다. 일반회계가 기정액 대비 1984억원(12.43%) 증가한 1조7951억원, 특별회계는 313억원(13.58%) 증가한 2620억원이 편성됐다.큰 폭의 증액이 이루어진 이유는 민생회복 소비쿠폰지급(1410억원) 등 국가 차원 사업 때문이다.이와 함께 영유아보육료 지원(55억원), 기초생활보장 생계급여(12억원) 등 복지 분야에 많은 예산이 지정됐다. 지역화폐 발행(121억원)에도 비교적 큰 금액이 배분됐다. 평촌도서관 건립(86억원)과 시민프로축구단 운영 지원(10억원), 안양문화예술재단 운영(9억7천만원), 호계체육관 등 체육생활시설 환경개선공사(7억5천만원) 등 문화・관광 분야에도 일정 금액이 배분됐다. 안전・교통 분야인 유가보조금(18억원), 호암2터널 제연설 설치공사(9억원), 어르신 교통비 지원(8억7천만원), 비산대교 환경개선 공사(8억원), 평촌대로 일원 도로포장 정비공사(6억원)등도 이번 추경 예산 사업에 포함됐다.관련해 최대호 안양시장은 "이번 추경예산안은 어려운 재정 여건 속에서도 효율적인 재정 운용을 통해 우리 시의 성장 동력 확보, 문화 및 체육 기반 시설 확충 및 사회적 약자 지원에 중점을 두고 꼭 필요한 사업예산만 편성한 만큼 시의회의 적극적인 협조를 부탁한다"고 밝혔다.