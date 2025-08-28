메뉴 건너뛰기

특검 첫 현직 국회의원 구속영장, 주인공은 '윤핵관' 권성동

사회

25.08.28 18:15최종 업데이트 25.08.28 19:22

특검 첫 현직 국회의원 구속영장, 주인공은 '윤핵관' 권성동

불법 정치자금 수수 등 통일교 연루 의혹... 민주당 의원들 "체포동의안 오면 가결"

통일교 청탁 의혹을 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다.
[기사보강 : 28일 오후 7시 18분]

3특검(내란·김건희·채해병) 출범 후 현직 국회의원을 상대로 한 첫 구속영장이 청구됐다. 불법 정치자금 수수 등 통일교 연루 의혹을 받는 '윤핵관' 권성동 국민의힘 의원이 그 대상이다.

김건희 특검팀(민중기 특검)은 이날 오후 5시 47분 언론 공지를 통해 "오늘 오후 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다"고 밝혔다. 전날 특검팀은 권 의원을 소환조사한 바 있다.

현직 국회의원은 현행범인 경우를 제외하고 회기 중 국회의 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포특권을 갖는다. 회기 중 현직 국회의원의 구속은 국회에서 체포동의안을 통과시켜야 가능하며, 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)도 체포동의안 통과 후 진행할 수 있다.

우선 판사가 검사의 구속영장 청구 후 체포동의 요구서를 정부에 제출하고 정부가 이를 국회에 넘기는 절차를 거쳐야 한다. 국회는 체포동의안의 본회의 보고 뒤 24시간 이후, 72시간 이내에 표결해야 한다. 통과 요건은 재적인원이 과반수 출석에 과반수 찬성이다.

298명의 의원으로 구성된 현 국회에서 국민의힘 소속은 과반수보다 적은 107명이고, 더불어민주당 소속은 과반수보다 많은 166명이다.

박지원 더불어민주당 의원은 이날 오마이TV의 <박정호의 핫스팟>에 출연해 "이제 국회로 체포동의안이 (넘어오면) 가결시켜야죠"라고 말했다. 권 의원 특검 조사가 있던 전날(지난 27일) 같은 당 김용민 의원도 "특검이 구속영장을 청구하면 국회는 바로 동의해서 보낼 것"이라고 밝힌 바 있다.

권 의원은 지난 27일 특검에 출석하며 "결백하기에 당당하다"고 말했다. 그는 조사에서 진술거부권을 행사하지 않으며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 권 의원은 2022년 대선 전후 한학자 총재, 윤영호 전 세계본부장 등 통일교 고위 간부로부터 불법 정차자금을 받은 의혹 등을 받고 있다.



