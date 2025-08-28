전남도, 일제강점기 유적 보존·활용 체계 강화

큰사진보기 ▲일제강점기 목포부청 방공호 내부 모습. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제 강점기 무안에 조성된 일본군 비행기 격납고. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제 강점기 조성된 여수 마래 제2터널. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제 강점기 목포부청(행정기관) 서고. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 광복 80주년을 맞아 일제강점기 유적 보존·활용 체계를 강화한다고 28일 밝혔다.전남도는 그동안 일제강점기 강제동원과 전쟁 수행을 위해 구축된 각종 군사·생활·통치 시설을 체계적으로 발굴·보존하기 위한 정책을 추진했다.지난 2018년 '전라남도 일제강점기 유적 발굴 및 관리에 관한 조례' 제정을 통해 제도적 기반을 마련하고, 2020년 연구용역을 통해 도내 일제강점기 유적 600개소의 현황을 정리했다.이 중 군사작전 관련 85개소, 강제동원 310개소, 통치시설 68개소, 생활문화 137개소가 확인됐으며, 현재 76건은 국가등록문화유산으로 등록됐다.대표 시설로는 무안 망운면과 현경면 일대 비행장 격납고, 방공호, 방공포대 등이 있다.구 목포부청(행정기관) 서고 및 방공호, 여수 마래 제2터널 등은 국가 등록문화유산으로 등록돼 보존·관리되고 있다.그동안의 조사 결과를 바탕으로 2021년부터 목포, 여수, 무안 등 8개 시·군 일제강점기 잔재시설에 안내판 등을 설치해 기초관리를 하고 있으며, 일제강점기 구술기록 사업을 통해 강제동원 피해자의 증언을 기록하는 등 역사 교육 자원도 축적하고 있다.전남도는 최근 언론보도를 통해 서남해안 일대 일본군 진지와 지하시설 등 미조사 유적이 추가로 확인됨에 따라 추가 학술연구용역을 추진하기로 했다.이를 통해 일제강점기 유적의 역사적·학술적 가치를 재평가하고 활용 방안을 구체화할 방침이다.일제 잔재 시설을 단순 보존에 그치지 않고, 다크투어리즘·역사교육 현장·전시 및 기념관 조성과 연계해 후세 교육과 지역관광 자원으로 활용하는 방향도 검토할 예정이다.강효석 전남도 문화융성국장은 "'역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 말처럼 아픈 과거를 철저히 기록하고 보존해 도민과 후세에게 올바른 역사 인식을 심어주는 것은 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 학술연구와 제도적 장치를 강화해 일제강점기 유산을 체계적으로 관리하겠다"고 말했다.