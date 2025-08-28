반복된 비공개에 손배 판결… "책임 공무원 민·형사 책임 물어야"

큰사진보기 ▲대구시가 지난해 5월 25일 진행한 공무원 골프대회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시가 홍준표 전 시장 재임 시기 공무원 골프대회 정보를 비공개해 손해배상 판결을 받은 것과 관련해, 시민단체가 해당 공무원들에 대해 구상권을 청구할 것을 요구하고 나섰다.대구경실련은 "(정보공개 청구에 대해) 의도적이고 반복적인 비공개 결정 처분을 자행해 대구시로 하여금 손해배상을 하게 한 공무원들에 대해 구상권 행사와 소송비용 회수를 위한 조치를 즉각 실행하라"고 요구했다.앞서 대구시는 홍준표 시장이 취임한 다음해인 지난 2023년과 2024년 2회에 걸쳐 시민들의 비판에도 공무원 골프대회를 강행했다.지역 인터넷언론인 <뉴스민>은 대구시에 골프대회 비용 등에 대한 정보공개를 청구했으나 대구시는 해당 정보가 공개되면 동호회 활동이 위축될 수 있다는 근거를 들어 연거푸 비공개를 결정했다.이에 <뉴스민>은 대구시의 비공개 결정이 위법하다며 행정소송을 제기했고, 지난해 11월 1심 재판부는 "대구시의 정보공개 거부로 인해 시정과 예산 운용에 관한 정당한 알 권리와 참여권이 침해됐고 시의성이 떨어지는 손해를 입었다"며 대구시의 손해배상 책임을 인정했다.대구시는 1심에 불복해 항소했으나 2심 재판부 역시 대구시가 반복적으로 문서를 비공개한 것은 위법한 행정처분이라며 <뉴스민>에 100만 원의 손해배상을 해야 한다고 판결했다.대구경실련은 "대구시는 불법행위로 '헌법에 보장된 알 권리와 참여권, 행복추구권, 인격권 등을 침해하고 정보를 제출받아 언론보도에 이용하려는 언론사 기자의 직업상 활동을 방해'한 지방자치단체가 됐다"고 비판했다.이어 "대구시의 의도적, 반복적인 불법행위인 '직원 동호회 지원 계획' 비공개와 그러 인한 문제는 법원의 판결을 이행하는 것으로 마무리할 수 있는 일이 아니다"라며 "반복적으로 비공개한 불법행위를 자행한 공무원들에 대한 구상권 행사·소송비용 회수를 위한 조치를 취하라"고 요구했다.그러면서 "대구시가 조치를 시행하지 않는다면 담당 공무원과 담당부서 윗선에서 이루어진 조직적인 범죄, 구상권 미행사와 소송비용 미환수를 고의적인 의무 이행 회피로 규정하고 행정적 책임은 물론 민·형사적 책임까지 물을 것"이라고 경고했다.하지만 대구시는 해당 공무원의 고의적이고 중과실이 없어 구상권 행사를 할 수 없다는 입장이다.대구시 관계자는 "해당 공무원들이 비공개를하려는 어떤 법적 검토를 한 흔적이 있기 때문에 100% 고의나 무슨 악의를 가지고 비공개한 것은 아니다"라며 "고의 중과실이 있다고 보기 어려워 구상을 행사하지 말자는 게 고문 변호사들의 의견"이라고 말했다.