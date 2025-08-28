한국전쟁 민간인 희생자 위자료 소송에 정부 측 항소... 왜?

큰사진보기 ▲한국전쟁민간인희생자 창원유족회 회원들이 정부를 상대로 위자료 청구 소송을 냈다. 이와 관련해 유족들이 28일 부산고등법원 창원재판부에서 열린 항소심을 마친 뒤 이명춘 변호사, 노치수 회장과 함께 했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"정부가 아무런 잘못이 없는 국민을 죽였다. 바다에 수장까지 했지 않느냐. 희생 당한 것도 억울하다. 위자료를 달라고 하니 정부가 소멸시효니 뭐니 하면서 안 주겠다고 하는 게 말이 되느냐."

AD

28일 오후 부산고등법원 창원재판부 법정 복도. 정부 측을 대리해 온 법무관을 향해 머리카락이 하얀 70대 어르신이 울먹이다시피 호소한 말이다. 그는 정부를 상대로 위자료 청구 소송을 낸 한국전쟁 전후 민간인 학살 피해자의 유족 중 한 명이다.정부를 상대로 위자료 청구 소송을 낸 희생자는 5명이고, 이들의 유족은 44명이다. 희생자 가운데 1명(ㄱ씨)은 2009년 1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정을 받았다. 나머지 4명도 당시 진실규명 명단에 들어 있었다.이에 창원유족회가 명단에 들어 있는 유족들을 찾았다. 그렇게 ㄱ씨 유족을 포함한 5명의 유족들은 2021년 국방경비법 위반 재심사건을 신청했고, 2024년 1월 모두 '무죄' 판결이 내려졌다.이런 가운데, ㄱ씨 유족들은 1기 진실화해위 진실규명 결정 이후 정부를 상대로 위자료 청구 소송을 냈고, 2015년 판결을 받았다. 그런데 이후 민간인 학살 사건 관련 위자료 금액 기준이 달라졌다.ㄱ씨 관련 위자료 소송 선고가 있던 2015년엔 희생자 본인은 8000만 원, 후손은 4000만 원이었다. 그러다가 2024년부터 전국적으로 법원들이 위자료를 올려 희생자 본인은 1억 원, 후손은 5000만 원으로 바꿔 선고했다.ㄱ씨를 포함한 희생자 5명의 유족들은 국방경비법 위반 재심사건에서 무죄를 받은 뒤 법원에 위자료 청구 소송을 냈고, 올해 2월 1심 선고가 나왔다. 1심 재판부는 ㄱ 씨 관련한 위자료 차액(2000만 원)은 인정하지 않아 기각했고, 나머지 4명의 위자료는 본인 1억 원과 유족 5000만 원을 선고했다.그런데 1심 판결에서 위자료가 인정된 4명 대해 정부 측 소송 대리를 맡은 국군방첩사령부 법무실이 이를 받아들이지 않고 항소했다. 1심에서 위자료가 인정된 4명에 대한 소멸시효가 지났다고 본 것이다.정부 측 소송대리인은 희생자 5명이 같은 사건으로 재심에서 무죄를 선고 받았고, 나머지 4명도 ㄱ씨와 같이 1기 진실화해위 진실규명 명단에 있었기에, 이미 소멸시효가 지났다고 본 것이다. 민사소송의 소멸시효는 3년이다.반면 4명의 유족은 ㄱ씨의 위자료 청구와 판결 사실을 몰랐고, 재심사건 무죄 선고가 있던 2024년 1월부터 기준을 삼아야 하기에 소멸시효가 지나지 않았다고 주장한다.이날 항소심 법정에는 유족을 대리한 이명춘 변호사와 정부 측을 대리한 국군방첩사령부 법무실 법무관이 참여했다. 항소심의 쟁점은 소멸시효가 지났느냐는 것이다.법무관은 "1심 법원의 권리남용으로 판단한다. 이 사건은 일반적인 위자료 사건과 차이가 있어, 대법원 판결도 없다"라며 "소멸시효 부분에 대한 항소심 법원의 판단을 받아보고 싶다"라고 말했다.이명춘 변호사는 "민간인 집단희생 사건은 인권 문제다. 형사사건 재심에서 무죄가 난 뒤에 소멸시효를 다툰 적이 없고, 이 사건은 소멸시효가 지나지 않았다"라고 반박했다.법정 밖에서 만난 희생자 유족 최아무개(77)씨는 "빨리 판결이 났으면 한다. 억울하게 사람을 죽여놓고 이게 뭐하는 거냐. 화가 난다"라고, 정아무개(77)씨는 "얼마나 긴 시간이 흘렀느냐. 유족을 이중삼중으로 고통으로 몰아넣는 것이고, 법원에 나오도록 하는 게 더 분통이 터진다"라고 했다.노치수 한국전쟁민간인희생자 창원유족회장은 "유족들이 다 나이가 많다. 정부가 민간인을 억울하게 죽여 놓고, 지금은 소멸시효 운운하며 또 다른 고통을 주고 있다"라면서 "유족들의 한을 풀어줄 수 있는 판결이 빨리 내려져야 할 것"이라고 말했다.항소심은 부산고법 창원재판부 제2민사부(재판장 표현덕·이병호·이종찬 판사)가 맡고 있으며, 11월 11일 2시에 선고한다.