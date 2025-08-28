민주 강릉시당 "피해자 가면 쓴 권성동 즉시 구속해야"

큰사진보기 ▲28일 오전 더불어민주당 강릉시지역위원회가 권성동 불법정치자금법 위반 혐의에 대해 특검의 철저한 수사와 즉시 구속을 요구하고 있다. ⓒ 김남권 관련사진보기

김건희 특별검사팀이 정치자금법 위반 혐의를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원(강원 강릉)에 대한 구속영장 청구를 고심하고 있는 것으로 알려진 가운데, 더불어민주당 강릉시지역위원회는 "특검은 권성동 의원을 철저히 조사하고 즉시 구속하라"고 요구했다.더불어민주당 강릉시지역위원회는 28일 오전 강릉 월화거리에서 기자회견을 열고 "8월 27일 오전 10시, 특검은 국민의힘 권성동 국회의원을 소환했고, 권 의원은 결국 특검의 피의자석에 앉게 됐다"며 "특검이 소환 조사는 물론 현직 의원으로는 처음으로 출국 금지까지 내린 것은, 권 의원이 감추려는 진실이 결코 가볍지 않음을 보여주는 것"이라고 주장했다.앞선 지난 27일 김건희 특검팀은 권성동 의원을 정치자금법 위반 혐의 피의자로 소환해 13시간 30분 동안 고강도 조사를 진행했다. 특검팀은 권 의원이 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 1억 원을 받았다는 의혹과, 같은 해 2~3월 한학자 통일교 총재로부터 금품이 담긴 쇼핑백을 받은 의혹 등 지속적으로 통일교와 교류하며 건진법사와 김건희 사이에 가교 역할을 했다고 의심하고 있다. 당일 조사에서 권 의원은 '돈을 받았다'는 핵심 의혹에 대해서는 부인한 것으로 알려진 가운데, 특검팀은 권 의원에 대한 구속영장을 청구해 신병을 확보한 뒤 나머지 의혹들에 대한 조사를 이어갈지 검토 중인 것으로 알려졌다.지역위원회는 "권 의원은 뻔뻔하게 결백을 주장하고 심지어 명예를 훼손하고 있다며 피해자 가면을 쓰고 있는데 금품 수수 진술 앞에서도 끝까지 당당할 수 있는지 지켜보겠다"면서 "권 의원이 아무리 특검을 탓하고 언론을 탓해도, 불법의 책임은 권성동 의원 본인에게 직격탄처럼 돌아올 수밖에 없다"고 주장했다.이어 "특검은 윤석열, 김건희와 통일교 관련 사항에 대한 의혹에 권성동의원이 얼마나 깊숙이 관여되어 있는지 철저히 수사하여 진실을 끝까지 밝혀내야 하고, 또한 언론에 보도된 쌍방울 대북송금 관련한 수사조작 및 금품수수 의혹과 권성동 의원 아들의 강남 아파트 매입 자금 출처도 밝혀야 한다"고 요구했다.위원회는 또 "강릉은 지금 물부족으로 강릉시민 모두 깊은 걱정과 불편을 겪고 있는데, 이럴 때 자신을 뽑아 준 시민을 위한 역할은 고사하고 권성동 의원은 특검에 불려가며 시민을 더욱 힘들게 하고 있다"면서 "권 의원은 이미 국회의원으로서 자격 상실"이라고 주장했다.그러면서 "특검은 권성동 의원을 철저히 조사한 후 즉시 구속하고, 권성동 의원은 진실을 밝히고 즉각 사퇴할 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.