사형 선고 50년 만의 무죄... 검찰의 반성은 없었다

간첩 사형수의 딸은 기어코 아버지의 무죄를 받아냈다. 사형 선고 50년 만의 일이다. 판사는 사과했다. 하지만 검찰의 사과나 반성은 없었다.
28일 오후 서울고등법원 형사5부(부장판사 권순형)는 1975년 간첩단으로 몰려 국가보안법 위반 혐의 등을 받은 김태열씨 1심 사형 판결을 파기하고, 무죄를 선고하는 재심 판결을 내렸다. 재심청구인으로서 아버지 대신 피고인석에 선 큰딸 김영주씨는 붉어진 눈시울로 "감사하다"라고 말했다.
'일본 거점 국내침투 간첩단' 사건은 국군방첩사령부의 전신인 육군보안사령부가 지난 1974년 일본 거점 간첩단이 1965~1974년 북한의 지령을 받고 반정부활동을 했다면서 대대적인 검거 작전을 벌여 17명이 사형 선고 등 유죄를 받은 사건이다. 통일혁명당 재건위 사건으로도 알려졌다. 김태열씨는 대법원에서 사형 확정 판결을 받고 형장의 이슬로 사라졌다.
하지만 이 사건은 다른 피고인들의 재심 과정에서 위법 수사·불법 구금·가혹행위 속에서 이뤄진 자백으로 만들어진 사건임이 드러났다. 함께 사형 선고를 받았던 박기래씨, 간첩단 우두머리로 지목돼 역시 사형선고를 받았던 진두현씨는 각각 2023년과 지난 5월 대법원으로부터 재심 무죄 확정 판결을 받았다.
예상대로 무죄... "위법 수사, 불법 체포감금, 가혹행위 있었다"
이날 김태열씨 재심 선고는 예상대로 무죄였다. 권순형 재판장은 "보안사 수사관들은 (군인이 아닌 민간인인) 피고인에 대하여 수사 권한이 없음에도 위법하게 수사했고, 피고인은 영장도 없이 강제로 연행된 1974년 10월 5일부터 구속영장이 집행된 12일까지 불법적으로 체포되어 감금됐다"라고 설명했다.
이어 "피고인이 수사과정에서 가혹 행위를 당했다고 볼만한 상당한 개연성이 있고, 그로 인해 보안사에서 임의성 없는(자유로운 의사에 의하지 않은) 진술한 후 임의성 없는 심리 상태가 검찰 조사까지 계속된 상태에서 보안사 진술 내용과 동일하게 자백하는 취지로 진술한 것으로 의심할 만한 충분한 이유가 있다"라고 말했다.
권 재판장은 법정 진술에도 증거능력을 부여할 수 없다고 했다. "보안사 수사관들이 재판 상황을 주시하고 있고, 재판 과정에서 혼자만 자백을 번복하더라도 다른 사람들의 진술로 인하여 다시 보안사로 끌려가서 가혹행위를 당할 수 있다는 두려움을 가지고 있었다"라고 설명했다.
또한 당시 재판에서 피고인들이 공소장이나 사건 기록을 제대로 볼 수 없었고, 보안사가 변호인들 신원을 조회해서 부적격자로 판단하거나 해임 종용을 했다는 보고 문건이 확인된 점도 언급했다. "피고인들이 공개된 법정에서 변호인의 조력을 받았다고 하더라도 실질적으로는 과연 법정에서 자유롭게 진술할 수 있는 상황이었는지 의문"이라고 강조했다.
권 재판장은 결국 "검사가 제출한 증거들 중 피고인 및 공동피고인들의 진술 등 중요 증거의 대부분은 증거능력이 인정되지 않는다"면서 무죄를 선고했다. 유족에게 "억울하게 고초를 겪으며 힘든 세월을 견뎌온 피고인의 가족분들에게 사과와 위로의 뜻을 밝힌다"라고 말하며 선고를 마무리했다.
고인의 딸 김영주씨는 선고 직후 <오마이뉴스> 기자를 만나 "무죄가 나와서 너무 기쁘다"면서 "그때 당시에는 간첩의 자녀라는 것을 숨겨야 했다. 판사의 사과로 막혔던 가슴이 확 뚫렸고 마음이 편안해졌다"라고 말했다. 김씨는 보안사 수사관들이 아버지를 잡아가기 위해 광주 집에 들이닥쳤던 1974년에 국민학교 6학년 학생이었다.
징역 15년 구형했던 검찰, 이제는 반성하고 사과할까
김영주씨는 기자에게 꼭 하고 싶은 말이 있다고 했다. "검찰이 대법원에 상고하는 일은 없어야 한다"는 것이었다. "어머니가 연로하신데 재심 무죄가 확정돼 그동안 쌓인 한이 해결됐으면 좋겠다"라고 말했다. 고인의 아내이자 김씨의 어머니는 이제 구순으로, 거동이 불편해 이날 법정에는 나오지 못했다.
검찰은 어떤 선택을 할까. 검찰은 간첩단 사건의 실체가 있다고 주장하고 있다. 다른 피고인들 재심 무죄 판결도 외면하고 있다.
검찰은 지난 7월 재판부에 낸 최종의견에서 "관련 재심 사건에서 유사한 쟁점에 관해 이미 판단한 확정 판결들이 있다. 다만, 이 판결들은 실체 판단 없이 단지 증거에 관한 형식 판단이 있었기에 그 증거 판단이 반드시 이 사건을 구속한다고 볼 수 없다고 생각해 이 사건에 대한 새로운 판단을 구하고자 한다"라고 밝혔다.
이어 "피고인과 관련자들의 법정 진술은 임의성이 인정될 수 있어, 그 증거능력이 함부로 배척돼서는 안 된다고 생각한다"면서 "이 사건은 실체가 있는 사건인 점을 감안하여 73개 범죄사실 중 31개 범죄사실에 유죄를 판결 구한다"라고 강조했다. 구형은 징역 15년이었다.
상고 제기 기간은 7일이다. 그 기간 안에 무죄 판결에 불복해 상고할지 또는 상고를 포기할지는 선택해야 한다. 조직 해체를 목전에 둔 검찰이 반세기 동안 고통 속에 살아온 유족에게 반성과 위로의 마음을 전할 시간은 얼마 남지 않았다.
[관련 기사]
사형 사건 50년 만에 무죄... 검찰 이제 포기할까
https://omn.kr/2duzl