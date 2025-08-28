국힘 법사위 간사에 '나경원', "추미애 자신 있나" 묻자 내놓은 답은?

큰사진보기 ▲연찬회 참석한 나경원 의원국민의힘 나경원 의원이 28일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에 참석해 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

당내 중진인 나경원 국민의힘 의원(5선, 서울 동작을)이 국회 법제사법위원회 야당 간사를 맡는다.그는 '추미애 법사위원장과 맞붙게 됐는데 자신 있나'라는 취재진의 물음에 "추 위원장의 일방적인 독주를 막아낼 수 있을 것으로 생각한다"는 답을 내놨다.국민의힘은 28일 오후 인천국제공항공사 항공교육원 본관 1층 대강당에서 국회의원 연찬회를 열고 정부·여당에 대한 강력 투쟁을 결의하며 이런 방침을 밝혔다.원내 보고를 위해 연단에 오른 유상범 원내운영수석부대표는 "우리는 (의원) 선수나 상황과 관계없이 전투모드로 들어가야 하는 상황"이라며 운을 뗐다.이어 "장동혁 당 대표가 (원래는) 법사위 야당 간사 자리에 계시다가 당 대표로 승진하는 바람에 박형수 의원이 급히 법사위 야당 간사로 오셨다. (당시) 박 의원은 임시 업무 수행을 약속했기 때문에 돌려보내야 한다는 강력한 요청이 있어서 돌려보낸다"고 설명했다.그러면서 "놀라지 말라"며 "이번 법사위 야당 간사를 나경원 전 원내대표가 맡기로 해줬다. 사실은 저도 처음 듣고 놀랐다. 정말 감사 인사드린다"고 말했다. 현장에 있던 의원들은 환호와 박수로 답했다.나 의원은 연찬회 1부가 끝난 뒤 취재진과 만나 '추 위원장과 맞붙게 됐는데 자신 있나'라는 질문을 받았다. 그는 "추 위원장의 일방적인 독주를 막아낼 수 있을 것으로 생각한다"며 자신감을 보였다.또 "현재 국회의장과 법사위원장 자리를 모두 더불어민주당이 가지고 있는데, 사실 법사위원장은 (관례대로라면) 야당이 맡아야 한다"면서 "(민주당이) 두 자리를 모두 가지고 입법 폭주를 벌이는 것을 (지적하고) 국민께 설득하겠다"고 말했다.나 의원은 "민주당의 입법 폭주는 도를 넘었다. 대한민국의 모든 시스템을 무너뜨리고 있고, 그것이 헌법 체계와 국가 체계를 망가뜨리고 있다"며 "그런 시기에 민주당은 법사위원장에 6선의 추 의원을 내세웠다"고 설명했다. 이어 "우리로서도 물러설 수 없었다"며 "선수를 파괴해서라도 온 힘을 다해야 한다는 무거운 책임감으로 간사를 맡기로 했다"고 덧붙였다.그는 "원내대표와 원내지도부, 법사위원들이 간곡하게 요청했다. (다른 의원들도) 많이들 응원해 주고 계신다"며 "모든 역량을 결집하겠다"며 말을 마쳤다.한편 이날 오후 2시부터 열린 연찬회 1부에서 국민의힘은 정부·여당에 대한 강력한 투쟁을 결의했다. 송언석 원내대표는 개회사에서 1년 전 연찬회를 상기하며 "그사이 굉장히 많은 변화가 있었다. 고난과 역경의 시간도, 나락으로 떨어지는 듯한 매우 큰 아픔도 있었다"면서 "이제 우리는 다시 비상할 수 있는 기본 시스템 갖췄다"고 말했다.이어 "전당대회는 다시 한번 각오를 되새기는 기회였다. 우리는 이제 여당이 아닌 야당이다. 과거의 아픈 상처는 자꾸 들추거나 연연할 게 아니다. 미래로 나아가야 하고, 무얼 해서 국민의 신뢰를 얻을지 고민하자"고 말했다.그러면서 "어제 (국회 본회의에서 우리가 추천한) 국가인권위원회 위원들이 떨어졌다(부결됐다). 법에는 분명히 우리 당(야당)이 추천권을 가지도록 명시돼 있다. 법에 나와 있는 것을 자기들 입맛에 맞지 않다고 비토하는 것은 (민주당이) 야당의 존재 자체를 부정하는 것으로 간주하고 강력히 투쟁해야 한다"고 목소리를 높였다.장동혁 당 대표는 "지금 우리 앞에 있는 건 희망이 아니다. 지금 우리 앞엔 탄압과 억압, 고난과 눈물이 있다"며 "국민의힘은 투쟁하고 혁신해야 한다. 이를 위해선 자기희생도 필요하다. 그리하여 국민에게 희망을 주어야 한다"고 운을 뗐다.그러면서 "이재명 정권의 국가 허물기와 실정을 막아내야 한다. 이번 연찬회가 이 정권과 싸우기 위해 전쟁터로 나가는 출정식이 되길 바란다. 저도 죽기를 각오하고 앞장서서 싸우겠다"고 말했다.