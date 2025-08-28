'대통령 만남 거절' 장동혁에 강훈식 "트럼프도 2시간이면 오해 푸는데 왜..."

큰사진보기 ▲강훈식 비서실장이 28일 용산 대통령실에서 한미 정상회담 결과 등을 설명하는 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"좀 넓은 마음으로, 국민이 정치에 답답해 하는 부분을 함께 해결하자는 마음으로, 장동혁 대표께서 대통령실의 성의 있는 제안을 헤아려 주시기를 바랍니다."

강훈식 대통령실 비서실장이 28일 오후 기자간담회에서 이재명 대통령의 회동 제안을 거절한 장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 한 부탁이다.이 대통령은 귀국 직후 우상호 대통령실 정무수석에게 장동혁 대표를 포함한 여야 지도부 회동 추진을 지시한 바 있다. 이는 일본, 미국 순방 전에도 당부했던 사안이었다. 우 수석은 전날(27일) 장 대표에게 취임 축하 난을 전하면서 "(이 대통령이) 기회가 되면 돌아와서 초대하고 같이 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다"고 했다.하지만 장 대표는 이날 기자들을 만나 "아직 (회동에 대해) 공식적으로 제안받은 바, 보고 받은 바 없기 때문에 정식으로 제안이 오면 그때 검토할 것"이라며 사실상 대통령의 제안을 거절했다. 무엇보다 "정식 제안이 온다면 어떤 형식으로, 어떤 의제를 가지고 회담할지 협의한 후, 그때 영수회담에 응할지를 결정하겠다"고 강조했다.강 비서실장은 이날 관련 질문에 "어제 정무수석이 가서 말씀하지 않았나? 이게 공식제안이 아니라고 하면 어떻게 문서로 보내야 되나? 정무수석은 대통령실을 대표해서 정무적인 활동을 하는 분"이라며 야당의 태도에 답답함을 토로했다.그는 "(의제도) 비공개로 말하신 게 아니라 공개적으로 말해서 언론들에 보도된 것 같다"며 "장동혁 대표의 당선을 축하를 기반으로 (대화를) 시작하실 테고 이번 한일·한미정상회담에 대한 평가와 후속대책에 대한 의제를 논의하시지 않겠나. 그것도 이미 말씀드린 것 같다"고 지적했다.또한 "오히려 대통령실은 야당이 논의하고 싶은 어떤 주제이든지 논의해볼 수 있다고 생각한다"며 "대통령께서는 기본적으로 야당과 충분히 소통해야 된다고 인식하고 계시고 그 소통을 적극적으로 해보겠다는 의지가 있으시다"고 강조했다.무엇보다 강 비서실장은 "전임 정부 대통령이 야당 대표를 만나는 데 걸렸던 시간에 비하면 지금은 정말 빈도수도 잦고 내용도 늘 다양하게 말하고 있는 관계라고 말씀드릴 수 있다"며 "의제가 안 맞아서 못 만나겠다거나 또는 형식이 안 좋아서 못 만나겠다는 것에 대해 좀 이해하기 어렵다"고 했다.강 비서실장은 마무리 발언에서도 '이제는 야당도 대통령에 대한 오해를 풀어달라'고 했다.그는 "(한미정상회담 후) 제가 느끼는 개인적인 소회"라면서 "(도널드) 트럼프 (미국) 대통령도 2시간이면 오해를 풀고 (이 대통령과) 끈끈해지는데 왜 대한민국은 아직 안 그런 겁니까"라고 반문했다.이어 "외교와 안보 문제에는 여야가 없다고 정치권의 선배들이 수십 년 전부터 말하던 것을 지금의 여야가 다시 한 번 반드시 되새겨 주실 것을 요청드린다"고 말했다.한편, 강 비서실장은 "어려운 여건 속에서 한미정상회담을 준비했는데 이 대통령이 여러 채널의 정보를 토대로 직접 판단하고 메시지도 정리하는 등 발군의 역량을 보였다"고 평했다.그는 "(이 대통령이) 미리 써드렸던 원고 내용보다 본인이 판단해서 더 나아가는 판단과 표현들을 했다"며 "안보실장이나 정책실장도 다들 감탄했다. 일본 등 다른 나라 총리들과 비교했을 때 (트럼프 대통령에게) 국격을 훼손하지 않는 수위에서 칭찬을 했고 대부분 그런 부분들이 높게 평가되고 있다"고 설명했다.또 "(이 대통령이) 비공개 대화에서도 시종일관 주도권을 잃지 않고 대화를 했다. 트럼프 대통령이 몇 가지 질문과 답변을 하는 과정에서 서로 충분히 신뢰할 수 있다는 '밀도'가 높아지는 느낌이었다"라며 "예단하거나 기대치를 높게 가지려는 건 아니지만 (향후) 협상에 임할 때 불확실성을 조금은 제거했다고 할 수 있다"고 평했다.자신이 수지 와일스 미국 백악과 비서실장과 핫라인을 구축하고 그 덕에 회담 직전 "한국에서 숙청이나 혁명이 벌어지는 것 같다"는 트럼프 대통령의 오해를 제때 해소할 수 있었다는 평에 대해서는 몸을 낮췄다.그는 "수지 와일스 비서실장은 미국 정치인들도 만나기 쉽지 않은 인물인데 비결이 무엇이냐"는 취지의 질문에 "저에게 비결이 있진 않다. 대통령이 필요하다고 판단하셨고 실무적으로는 외교안보라인이 움직였다"고 했다.또 수지 와일스 비서실장과의 '핫라인'을 앞으로 어떻게 활용할지를 묻자 "보통 핫라인은 연결이 안될 때 쓰는 것인데 지금은 (다른 라인에서) 연락이 잘 된다"라며 "대통령의 외교를 보좌하는 역할로 생각하시면 될 것 같다"고 말했다.