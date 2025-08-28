더 심해진 낙동강 녹조... 칠서 지점, 2주만에 '경계' 단계 상향

큰사진보기 ▲8월 23일 낙동강 칠서취수장 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

낙동강 녹조가 더 심각해졌다. 경남 창원지역 수돗물의 원수를 공급하는 칠서취수장이 있는 낙동강 칠서 지점이 조류경보제 1단계인 '관심'에서 2주만에 2단계인 '경계'로 상향된 것이다.환경부 산하 낙동강유역환경청은 28일 오후 3시를 기해 낙동강 칠서 지점에 조류경보 '경계' 단계를 발령했다고 밝혔다.칠서 지점은 지난 14일 '관심' 단계였고, 2주일만에 상향된 것이다. 낙동강환경청은 "최근 계속된 폭염 등으로 인해 단계가 상향됐다"라고 했다.조류경보제는 유해남조류 측정 결과 2회 연속 기준초과시 발령한다. 남조류 세포수가 1㎖당 1000세포 이상이면 관심, 1만세포 이상이면 경계, 100만세포 이상이면 대발생이다.낙동강환경청은 칠서지점에 대해 유해남조류 개체수가 지난 18일 1만 3080세포/㎖, 25일 2만 9369세포/㎖였다고 했다.낙동강환경청은 "조류경보 '경계' 단계 발령을 관계기관에 전파했고, 낚시․수영 등의 친수활동, 어패류 어획 및 식용을 자제하도록 현수막을 추가 설치해 주민들에게 널리 알릴 계획"이라고 말했다.또 낙동강환경청은 "오염원 배출·처리시설 약 170개소에 대해서도 지속적으로 점검을 실시하고, 낙동강 하류에 배치돼 있는 녹조제거선도 18일부터 운영을 시작해 하천에서 녹조를 제거하고 있다"라고 밝혔다.낙동강 녹조제거선은 2024년 4대였고 올해는 칠서 3대와 물금매리·창녕함안보·합천창녕보 각 2대로 늘어났다.낙동강환경청은 "각 정수장에서는 고도정수시설 운영 강화 및 조류독소 등에 대한 검사 강화 조치가 시행돼 지역 주민들에게 안전한 수돗물이 공급되도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.한편 낙동강 물금매리 지점은 지난 21일 조류경보 '경계' 단계가 발령되어 현재까지 유지되고 있다. 이곳은 양산과 김해지역 주민의 수돗물을 공급하는 원수를 제공하는 취수장이 있다.녹조는 오염물질이 유입되고, 수온이 높으며 물 흐름이 없이 정체되면 발생한다. 낙동강네트워크는 낙동강 8개 보로 인해 물 흐름이 없이 정체되고 있다며 보 수문 개방을 촉구하고 있다.