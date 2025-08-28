외신 "김정은, 다자외교 데뷔... 북중러 정상 모인다"

큰사진보기 ▲김정은, 쇼이구 러 국가안보회의 서기 접견김정은 북한 국무위원장이 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기를 지난 6월 17일 만나 "두 나라 간 조약의 범위 내에서 협조할 내용을 확정하고 관련 계획을 수락했다"고 조선중앙통신이 18일 보도했다. ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장의 '중국 항일전쟁 승리 80주년 열병식' 참석 발표를 보도하는 NHK방송 ⓒ NHK 관련사진보기

북한이 9월 열리는 '중국 항일전쟁 승리 80주년 열병식'에 김정은 국무위원장이 참석한다고 발표하자 외신은 주요 뉴스로 타진하면서 북한과 중국, 러시아가 서방의 제재에 맞서 집단 저항에 나섰다고 주목했다.AP통신은 "김 위원장이 2011년 집권 이후 처음으로 세계 지도자들과 만나게 된다"라며 다자 외교무대에 데뷔한다는 점을 강조했다.이어 "중국은 오랫동안 북한의 최대 무역 상대국이자 주요 원조국이었지만, 북한이 최근 우크라이나와의 전쟁을 지원하기 위해 병력과 탄약을 제공하는 등 러시아와의 협력 확대에 주력하면서 북중 관계에 의문이 제기되어 왔다"라고 전했다.다만 "많은 전문가들은 북한이 어려움에 처한 경제를 되살리기 위해 중국과의 관계 개선에 나서야 할 것으로 본다"라며 "북한이 러시아로부터 얻을 수 있는 것에는 한계가 있고, 우크라이나 전쟁이 끝난 후에도 북중 협력이 유지될지도 불확실하기 때문"이라고 짚었다.레이프-에릭 이슬리 이화여대 교수는 "북한과 러시아의 불법적 협력으로 중국과의 관계가 냉각됐지만, 북한 정권으로서는 중국의 정치적 및 경제적 지원이 여전히 중요하다"라고 말했다.미 뉴욕타임스는 "중국은 인도네시아와 말레이시아 등 아시아 최대 경제 대국 지도자들을 포함해 20여 개국 정상들을 열병식에 초청했다"라며 "이는 김 위원장에게 주요 다자 외교무대에 첫발을 내딛는 기회를 마련해줬다"라고 평가했다.이어 "북한은 지금도 ​​거의 모든 대외 무역을 중국에 의존하고 있다"라며 "김 위원장의 베이징 방문은 그가 러시아와의 관계를 확대하는 동시에 중국과의 관계를 강화하고자 한다는 것을 시사한다"라고 분석했다.그러면서 "이런 노력이 앞으로 김 위원장이 이재명 대통령이나 도널드 트럼프 미국 대통령을 만날 때 협상력을 강화해 줄 것"이라고 덧붙였다.영국 BBC방송은 "김 위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 중국 열병식에 참석한다"라며 "매우 획기적인 방문(landmark visit)이 될 것"이라고 주목했다.또한 "북한 지도자가 중국 열병식에 참석하는 것은 1959년 이후 66년만"이라며 "김 위원장이 처음 참석하는 주요 다자 외교무대로서 중국 주도의 세계 질서 개편을 추진해 온 시진핑 중국 국가주석의 외교적 승리로 볼 수 있다"라고 전했다.영국 가디언도 "김 위원장과 푸틴 대통령, 시 주석이 함께 나란히 서는 것은 서방의 압력에 대한 집단적 저항의 표시(show of collective defiance)"라고 평가했다.미국 CNN방송은 "중국은 수십 년간 강력한 제재를 받고 있는 북한 경제에 중요한 생명줄을 제공해 왔다"라면서 "1962년 상호방위조약을 체결한 북한의 유일한 공식 동맹국이기도 하다"라고 설명했다.또한 "이번 열병식은 세계에서 가장 강력한 제재를 받는 북한 정권의 은둔적인 지도자가 시 주석과 푸틴 대통령이 만들려고 하는 대체 세계 질서를 지향하는 다른 세계 지도자들과 함께 모습을 드러낼 수 있는 드문 기회가 될 것"이라고 짚었다.일본 NHK방송은 "비핵화를 둘러싼 북미 협상이 난항을 겪는 가운데 김 위원장으로서는 '뒷배'가 되는 중국과의 관계를 강화하려는 목적으로 보인다"라고 분석했다.이어 "중국은 북한의 핵미사일 개발에 대한 유엔 안전보장이사회 제재를 이행하겠다며 북한 노동자 수용이나 무역 품목 관리를 엄격히 하고 있다"라며 "북한은 이런 중국의 자세에 불만을 나타낸 것으로 알려져 있다"라고 전했다.하지만 "북한이 러시아와의 군사 협력 등 관계를 급속히 강화하면서 중국과의 관계는 어색하다는 지적도 있었지만, 최근에는 서서히 개선을 향하고 있다는 견해도 있다"라며 지난 6월에는 시 주석이 북한을 방문한 일을 언급했다.북한 관계자는 NHK에 "북한과 중국은 이웃나라이며, 양쪽 모두 관계가 더 악화되기를 원하지 않는다"라며 "지금은 관계 개선이 진행되기 시작한 단계"라고 말했다.일본 아사히신문도 "북한이 최고 지도자의 해외 방문을 사전에 공표하는 것은 매우 이례적인 일"이라며 "항일전쟁 승리 80주년 열병식을 성대하게 열고 싶은 중국에 대한 배려로 보인다"라고 설명했다.그러면서 "중국도 북한에 대한 미국의 영향력 확대를 우려하고 있다"라며 "시 주석이 공들여 개최하는 이번 열병식에 김 위원장을 초청하면서 북중 관계의 근본적인 개선을 도모하려는 것으로 보인다"라고 전했다.