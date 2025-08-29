AI 발전, 조금만 느리게 가면 안 될까

큰사진보기 ▲글의 내용과 관련해 챗GPT가 생선한 일러스트 이미지(*이 그림은 AI가 제작했습니다.) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

바야흐로 '생성형 AI'가 인간 생활의 주요 지점을 장악한 느낌이다. 우리 모두는 기술의 발달 속도에 인간의 적응 능력이 따라가지 못하는 시대에 살고 있음이 명확하다. 새로운 AI 기능을 익히고 활용법을 터득했다 싶으면, 어느새 또 다른 혁신적 기술이 등장해 있다. 마치 끝없이 펼쳐지는 계단을 오르는 것 같은 기분이다. 한 계단을 겨우 올랐다 싶으면 그 위로 수십 개의 새로운 계단이 나타나 있다. 체감은 이선 몰릭(2024)이 제시한 AI 진화의 4가지 시나리오 중 3단계인 '기하급수적 발달'의 재현이다.인공지능의 기하급수적 발달은 예상치 못한 부작용을 낳고 있다. AI를 능숙하게 사용하는 사람과 그렇지 않은 사람 사이의 지식 격차가 급속도로 벌어지고 있는 것은 대표적 부작용 중 하나다. AI가 불평등을 해소할 것이라는 초기의 기대와 달리, 실제로는 격차를 더욱 심화시키고 있다. AI 도구에 익숙한 사람은 정보 처리, 창작, 분석 등 모든 영역에서 압도적인 생산성을 보이는 반면, 그렇지 않은 사람은 점점 더 뒤처지고 있다. 이는 단순한 기술 격차를 넘어 AI의 출현이 경제적·사회적 불평등의 새로운 축이 되고 있다는 점을 반증한다. 특히 교육 현장에서 이러한 양극화 현상이 더욱 심각하게 나타나고 있다.그런데도 우리 사회는 마치 한 편의 SF 영화를 보듯 생성형 인공지능을 넘어 AI 에이전트의 일상화, 범용 인공지능(AGI, Artificial General Intelligence) 시대의 도래, 심지어 AI 특이점까지 당연히 받아들여야 할 미래인 것처럼 논의한다. 미디어와 전문가들은 앞다퉈 이러한 미래 시나리오를 제시하며, 마치 이것이 필연적 진보의 과정인 양 포장한다. 하지만 이러한 성급한 담론은 AI 시대를 맞는 우리가 직면한 실질적 문제들 - 격차와 불평등, 의존과 중독, 일자리 변화, 윤리적 딜레마 - 을 외면하게 만들고, 더 나아가 인간을 기술에 무력하게 끌려가는 존재로 전락시킨다.AI의 진화에 따라 나에게는 소망이 하나 생겼다. 가능한 일인지는 확신할 수 없지만, AI가 현재 상태에서 진화를 잠시 멈추거나 아주 느린 발달의 체계를 갖추었으면 한다는 것이다. 이는 기술 발달을 거부하자는 것이 아니라, 인간 사회가 AI의 일상화로 인한 제도적·규범적·윤리적 문제들을 해결해 나갈 시간을 벌자는 제안이다. 지금 단계에서 '숨 고르기'는 나의 절박한 소망이다. 사회 전체가 이 급격한 변화 속에서 균형을 찾을 시간이 절실히 필요하다.교육 분야에서는 이러한 시간적 여유가 생명선과 같다. AI 리터러시를 체계적으로 개발하고 실천에 옮길 시간이 필요한데, 현재 AI 관련 교육의 주류 담론을 보면 '프롬프트 엔지니어링'이나 'AI 활용 기법' 같은 기술적 활용에만 매몰돼 있다. 하지만 확신하건대, 지금 가장 중요한 것은 이런 표면적 기술이 아니라 학습자의 발달 단계에 맞는 'AI 리터러시'를 개발하고 보급하는 일이다.아이들이 AI와 건강한 관계를 맺고, 비판적 사고력을 잃지 않으면서도 AI의 도움을 받을 수 있는 능력, 그리고 무엇보다 인간만이 할 수 있는 창의성과 공감 능력을 기를 수 있는 교육 시스템을 구축해야 한다. 이 작업을 해야 할 시간에 교육계가 협소하기 짝이 없는 '인공지능 교과서 논쟁'으로 시간을 허비했다는 것이 너무 안타깝다.비극적인 것은 숨 고르기 할 시간에 대한 소망도 현실에선 힘을 얻기 힘들다는 것이다. 거대 테크 기업들은 천문학적 자금을 AI 개발과 업그레이드에 쏟아붓고 있다. 구글, 마이크로소프트, 오픈AI 같은 기업들이 벌이는 AI 경쟁은 마치 새로운 형태의 군비 경쟁을 연상시킨다. 경쟁에서 살아남기 위해선 윤리적 고려나 사회적 영향 평가는 뒷전으로 밀려나고, 오직 '더 빠르고 더 강력한' 기술 개발에만 모든 역량을 집중한다. 기술이 인문학적 성찰을 압도하는 형국이다.더욱 심각한 것은 막대한 자금을 쏟아 부은 투자자들이 본전을 찾기 위해 기업들을 압박하는 구조적 문제다. 대중 앞에 나와 "인류가 존속해 오는 과정에선 기술 발전이 앞섰고 기술이 구현된 다음에 윤리 문제를 고민했다"는 말은 기술결정론적 발언일 뿐이다. 이들에게는 인간의 보편적 행복이나 사회적 안정성보다 투자 수익률이 더 중요할 수밖에 없다.그래서 나는 정부, 나아가 UN 같은 세계정부의 역할을 촉구한다. 각국 정부는 AI 사용의 선동꾼이 돼서는 안 된다. 지금까지 많은 정부가 '4차 산업혁명'이나 'AI 강국'이라는 구호 아래 무분별한 AI 도입을 독려해왔지만, 이제는 다른 접근이 필요하다. 정부는 AI와 인간 사이에서 균형자 역할을 해야 한다. 마치 운동장에서 과열된 경기를 중재하는 심판처럼, 기업들의 무한 경쟁에 적절한 제동을 걸고, 동시에 사회 구성원들이 AI 기술의 혜택을 공정하게 누릴 수 있는 환경을 조성해야 한다.구체적으로 정부의 역할은 AI 기술의 발달을 무조건 촉진하는 것이 아니라, 인간이 AI에 의존하거나 중독되지 않으면서도 AI를 자신의 통제 하에 두고 유용한 도구로 활용할 수 있는 사회적 시스템을 구축하는 것이어야 한다. 이를 위해서는 우선 AI 기술 도입에 대한 신중한 평가 체계가 필요하다. 새로운 AI 기술이 사회에 미칠 파급 효과를 미리 분석하고, 부작용을 최소화할 수 있는 안전장치를 마련하는 것이 중요하다. 또한 AI 교육에 대한 국가 차원의 장기적 로드맵을 수립해, 모든 국민이 AI 리터러시를 갖출 수 있는 기회를 균등하게 제공해야 한다.물론 이는 한 나라만의 문제가 아니다. AI의 영향력이 국경을 초월하는 만큼, 국제적 협력과 조율이 반드시 필요하다. UN과 같은 국제기구의 역할이 그 어느 때보다 중요한 이유다. 각국이 제각기 다른 AI 정책을 펼치면 결국 '규제 차익'을 노린 기업들이 가장 느슨한 규제 환경으로 몰려들 것이고, 이는 전 세계적으로 AI의 무분별한 확산을 가속화할 뿐이다. 따라서 전 지구적 차원에서 AI 기술의 발달 속도를 조절하고, 인간의 존엄성과 사회적 안정성을 보장하는 공통된 규범과 제도를 마련하는 것이 시급하다.이러한 주장이 기술 발달을 저해하는 완고한 시각으로 비칠 수 있다는 점을 잘 안다. 하지만 인공지능 학습자로서의 경험을 통해 얻은 가장 큰 깨달음은, 기술의 발달이 반드시 인간의 행복으로 이어지지는 않는다는 것이다. 때로는 오히려 무분별한 기술 발달이 새로운 불평등과 사회적 갈등을 야기할 수 있다. 나는 AI를 적대시하지도, 맹신하지도 않는다. 다만 인간이 기술의 주인으로 남을 수 있는 길을 모색하고 있을 뿐이다.거듭 말하지만 내 주장은 AI를 거부하자는 것도, 무조건 수용하는 것도 아니다. 인간이 주체가 돼 AI를 현명하게 활용할 수 있는 사회적 시스템을 구축하자는 절박한 호소다. 그리고 이를 위해서는 정부와 국제사회의 적극적이고 균형 잡힌, 또한 '강력한' 개입이 반드시 필요하다. AI 시대의 진정한 승자는 가장 빠른 기술을 가진 자가 아니라, 인간과 기술의 조화로운 공존을 실현한 사회가 될 것이다. 이것이 바로 인공지능 학습자로서 고민 끝에 도달한 나의 대안이며 글을 쓰는 작가의 한 사람으로 우리 사회에 보내는 제안이다.