"민주주의전당 본래 목적 훼손한 창원시의회 규탄"

큰사진보기 ▲‘대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회’는 8월 28일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박종권 탈핵경남시민행동 대표, 창원시의회 앞 '대한민국민주주의 즉가 폐관' 1인시위 ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유철 시민, 대한민국민주주의전당 앞 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회’는 8월 28일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회’는 8월 28일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

90여개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회'(시민대책위)는 28일 경남 창원시의회 앞에서 기자회견을 열어 "대한민국민주주의전당(민주전당)의 본래 목적을 훼손한 창원시의회와 박선애 의원을 강력히 규탄한다"라며 "즉시 폐관과 전면 개편하라"라고 촉구했다.국·도·시비가 들어가 지은 창원마산 민주전당은 지난 6월 10일부터 임시운영에 들어갔지만 전시물이 '독재 미화' 등 여러 지적을 받으면서 아직 정식 개관식을 열지 못하고 있다. 민주전당은 현재 '복합문화공간'의 성격이 강한데, 이는 창원시의회에서 만든 관련 조례에 근거해서다.창원시의회 기획행정위원회 위원장인 국민의힘 박선애 의원은 2024년 열린 창원시의회 회의 때 복합문화공간을 강조하기도 했다. 이때는 국민의힘 홍남표 전 시장이 재직하고 있을 때다.당시 박 의원은 시정질의 등을 통해 "좀 더 시민 친화적인 문화복합공간이 되기 위해서는 재검토가 필요하다"라고 발언하기도 했다. 시민대책위는 현재 민주전당이 '민주화운동'을 제대로 전시하지 못하고 여러 부실하다는 지적을 받는 데는 창원시의회의 책임이 크다고 보고 있다. 현재 창원시의회는 국민의힘이 다수다.시민대책위는 기자회견에서 "민주화운동의 역사와 정신을 계승·교육하기 위해 건립된 민주전당이 본래의 목적을 잃고 단순한 문화공간으로 전락하는 데 국민의힘 소속 의원들이 다수를 차지하는 창원시의회가 결정적 역할을 했다는 사실이 드러났다"라고 했다.시민대책위는 "박선애 의원이 민주전당 운영 조례에 '시민들을 위한 문화 복합공간 운영'이라는 조항을 억지로 삽입하며 민주주의 없는 민주주의 전당으로 만드는 데 부단한 노력을 기울였다"라면서 "그뿐만 아니라 민주전당 명칭 개정, 전시 내용 축소, 운영자문위원회 구성 등 수많은 조치에 기를 쓰고 민주화운동의 의미를 축소·왜곡했다"라고 밝혔다.그러면서 "친위 쿠데타로 영구집권을 획책한 12.3 내란 이후, 윤석열 탄핵 반대 집회 단상에 올라 내란을 옹호하며 민주주의를 짓밟던 박선애 의원과 일부 국민의힘 소속 시의원들의 행보에서 우리는, 그들이 왜 그렇게 민주화운동을 지우고 싶어 하는지 쉽게 유추할 수 있다"라고 했다.이어 "반민주·반헌법·친내란 세력들이 권위주의적 통치 방식으로 민주전당의 본래 목적을 훼손하는 것을 두고 볼 수 없다"라며 "민주전당이 애초의 목적대로, 민주주의 정신을 계승하는 국내 대표 민주주의 상징 공간이 되고, 민주주의를 배우는 교육 공간으로서의 기능을 할 수 있도록 하기 위해서는 처음부터 다시, 전면 개편하는 수밖에 없다"라고 덧붙였다.시민대책위는 "창원시와 시의회는 민주전당의 본래 목적을 훼손한 모든 조치에 책임지고, 즉시 폐관 전면 개편 하라", "운영 조례에서 '시민들을 위한 문화 복합공간 운영'이라는 조항을 삭제하고, 민주화운동 정신 계승과 민주주의 교육의 장이라는 본연의 기능으로 명확히 복원하라"라고 요구했다.이들은 "창원시의회와 국민의힘 소속 의원들의 민주전당 변질 행위를 단호히 규탄하며, 민주전당이 민주주의 교육과 기억의 산실로서 바로 설 때까지 모든 노력을 멈추지 않을 것"이라고 했다.시민대책위는 민주전당의 '즉각 폐관, 전면 개편'을 요구하며 민주전당, 창원시청, 창원시의회 앞에서 계속해서 1인시위를 벌이고 있다.한편, 이같은 지적과 관련해 박선애 의원은 <경남도민일보>에 "많은 시민 요구가 있었다. 민주주의국가이니 다양성을 추구하고 싶다"고 말했다.