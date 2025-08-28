1만명 '명예사회복지공무원' 뒷받침할 '활동지원센터' 개소

큰사진보기 ▲28일 오후 3시 울산시청 본관 1층 로비에서 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식이 열렸다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

AD

인공지능(AI) 전용 데이터센터를 유치한 울산시가 고독사 예방과 복지 사각지대 해소 등 복지정책에 인공지능 기술과 정보통신기술(ICT)을 접목하는 한편 투트랙(두가지 경로)으로 시민의 참여 봉사의 손길을 더한다.시민참여형 복지 인력으로 명칭은 '명예사회복지공무원' 이다. 이들의 활약으로 지역 내 위기가구를 조기에 발굴하고 필요한 지원을 연계하는 등 지역사회의 인적 안전망을 구축한다는 계획이다.이에 울산시는 명예사회복지공무원의 활동을 행정적·재정적으로 뒷받침하는 역할을 하는 명예사회복지공무원 활동지원센터를 설치하고 본격적인 행보에 나섰다. 이 센터는 전국 최초다.앞으로 활동지원센터는 '이웃사촌돌봄단 모집과 관리', '교육훈련과 역량 강화', '복지 사각지대 발굴·연계 및 상담 제공', '민관협력 연결망(네트워크) 형성' 등 다양한 사업을 추진하며 울산시는 현재 5000 여 명인 활동 인력을 1만 명까지 확대하고 구군·읍면동 단위로 조직체계를 정비해 촘촘한 인적 안전망을 구축한다는 계획이다.김두겸 울산시장은 "명예사회복지공무원 활동지원센터가 울산 복지정책의 새로운 지휘 본부(컨트롤타워) 역할을 하게 될 것"이라며 "지역 곳곳의 위기가구를 빠짐없이 살펴 복지 사각지대 없는 도시로 만들어 나가겠다"라고 말했다.한편 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식은 28일 오후 3시 시청 본관 1층 로비에서 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의장, 명예사회복지공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 경과보고, 사업 소개, 줄 자르기(테이프 커팅), 기념촬영 순으로 진행됐다.센터 개소식은 이날 가졌지만 지난 14일부터 시청 앞에 있는 전통시장지원센터 2층에서 운영에 들어갔다.울산시 관계자는 "이를 통해 빈곤, 고립·은둔, 돌봄 가구, 고독사 위험 가구 등 다양한 위기가구를 적극적으로 발굴하고, 맞춤형 공적 서비스와 민간 자원 연계를 통해 '복지 사각지대 제로(Zero)' 실현에 나설 것"이라고 말했다.