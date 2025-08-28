메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
1만명 '명예사회복지공무원' 뒷받침할 '활동지원센터' 개소

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.08.28 17:13최종 업데이트 25.08.28 17:13

1만명 '명예사회복지공무원' 뒷받침할 '활동지원센터' 개소

전국 최초로 울산에..."지역 곳곳의 위기가구 빠짐없이 살펴 복지 사각지대 없는 도시로"

원고료로 응원하기
28일 오후 3시 울산시청 본관 1층 로비에서 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식이 열렸다.
28일 오후 3시 울산시청 본관 1층 로비에서 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식이 열렸다. ⓒ 울산시 제공

인공지능(AI) 전용 데이터센터를 유치한 울산시가 고독사 예방과 복지 사각지대 해소 등 복지정책에 인공지능 기술과 정보통신기술(ICT)을 접목하는 한편 투트랙(두가지 경로)으로 시민의 참여 봉사의 손길을 더한다.

시민참여형 복지 인력으로 명칭은 '명예사회복지공무원' 이다. 이들의 활약으로 지역 내 위기가구를 조기에 발굴하고 필요한 지원을 연계하는 등 지역사회의 인적 안전망을 구축한다는 계획이다.

이에 울산시는 명예사회복지공무원의 활동을 행정적·재정적으로 뒷받침하는 역할을 하는 명예사회복지공무원 활동지원센터를 설치하고 본격적인 행보에 나섰다. 이 센터는 전국 최초다.

AD
앞으로 활동지원센터는 '이웃사촌돌봄단 모집과 관리', '교육훈련과 역량 강화', '복지 사각지대 발굴·연계 및 상담 제공', '민관협력 연결망(네트워크) 형성' 등 다양한 사업을 추진하며 울산시는 현재 5000 여 명인 활동 인력을 1만 명까지 확대하고 구군·읍면동 단위로 조직체계를 정비해 촘촘한 인적 안전망을 구축한다는 계획이다.

김두겸 울산시장은 "명예사회복지공무원 활동지원센터가 울산 복지정책의 새로운 지휘 본부(컨트롤타워) 역할을 하게 될 것"이라며 "지역 곳곳의 위기가구를 빠짐없이 살펴 복지 사각지대 없는 도시로 만들어 나가겠다"라고 말했다.

한편 명예사회복지공무원 활동지원센터 개소식은 28일 오후 3시 시청 본관 1층 로비에서 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의장, 명예사회복지공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 경과보고, 사업 소개, 줄 자르기(테이프 커팅), 기념촬영 순으로 진행됐다.

센터 개소식은 이날 가졌지만 지난 14일부터 시청 앞에 있는 전통시장지원센터 2층에서 운영에 들어갔다.

울산시 관계자는 "이를 통해 빈곤, 고립·은둔, 돌봄 가구, 고독사 위험 가구 등 다양한 위기가구를 적극적으로 발굴하고, 맞춤형 공적 서비스와 민간 자원 연계를 통해 '복지 사각지대 제로(Zero)' 실현에 나설 것"이라고 말했다.

#활동지원센터#명예사회복지공무원#울산시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사울산대 학생들 '전동 킥보드' 사고 차단하는 장치 개발했다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초