김동연의 '달달 버스', 관세 피해기업 지원 문턱 낮췄다

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 평택항 마린센터에서 열린 '자동차 수출기업 관계자 현장간담회'에서 미국 관세 협상 관련 애로사항 청취 및 후속조치 논의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사의 '달달 버스 – 민생경제 현장투어'가 말뿐이 아니라 실질적인 결과물을 속속 내놓고 있다.경기도가 김동연 지사와 자동차 관련 기업들의 현장간담회에서 나온 의견을 수렴해 '현장 수요 맞춤형 관세 피해기업 지원'을 추진한다고 28일 밝혔다.이에 따라 경기도는 도내 관세 피해기업 지원 대상을 수출 중소기업에서 협력사까지 확대한다. 더 많은 기업이 혜택을 받을 수 있도록 지원 자격 조건 가운데 하나였던 전년도 수출액 제한 요건도 없앤다.김동연 지사는 지난 20일부터 평택을 시작으로 10월 말까지 시군을 돌며 다양한 현장에서 도민을 만나고 있다. 단순한 방문을 넘어 지역 상권과 산업 현장, 경기도 정책과 관련된 현장을 찾아 도민과 소통하며 민생경제 활성화 방안과 정책 방향을 모색하기 위한 행보다. 김 지사가 타고 다니는 특별버스 외부에는 '달려간 곳마다 달라집니다(달달)–경기 민생경제 현장투어'라는 문구가 쓰여 있다.김동연 지사는 '달달 버스' 첫날인 지난 20일 평택항 마린센터에서 미국 관세로 어려움을 겪고 있는 자동차 기업과 부품기업 관계자들을 만났다. 김 지사는 "중앙정부가 기업들의 현장 애로를 파악하고 실질적 집행으로까지 가기에는 시차가 있을 테니, 새 정부의 국정 제1 동반자로서 경기도가 선제적으로 기업의 애로사항을 듣고 빠르게 조처하겠다"라고 말했다.이에 참석자들은 "자동차 시스템은 한번 망가지면 회복할 수 없다"라거나 "자동차 부품 생산 기업 중 2~3차 사는 영업이익이 3~5%에 불과해 존속하기 어렵다", "정부 협상을 통해 관세가 15%로 인하됐으나 언제부터 발효되는 것인지 불확실하다"와 같은 우려를 쏟아냈다.특히 "중소기업이 각종 지원책에 쉽게 다가갈 수 있도록 지원 문턱을 낮춰달라"는 건의가 나왔다. 이에 김동연 지사는 그 자리에서 배석한 도청 실.국 간부들에게 "'낮은 문턱'을 위해 지속적으로 노력하라"고 직접 지시했고, 경기도는 즉각 대책 마련에 나섰다.이에 따라 경기도는 하반기부터 수출 중소기업을 대상으로 하는 수출 지원 사업 공고 시 전년도 수출액 제한 요건을 없애 더 많은 기업이 참여할 수 있도록 했다. 해외 규격 인증, 물류비 지원, 통상촉진단 등의 기존 사업은 수출실적 2천만 달러 이하, 무역 위기 대응 패키지는 3천만 달러 이하라는 조건이 있었지만, 앞으로는 이 제한이 사라진다.친환경 차 부품 수출기업 인증 지원 시에도 중소기업을 우선 선발해 정책 수혜 폭을 넓힐 계획이다. 또 '경기기업비서'(www.egbiz.or.kr)를 통해 인공지능 기반 맞춤형 정책 정보를 제공하고, 자동차부품산업진흥재단과 협력해 자동차 부품기업 대상 정책설명회도 추진한다.경기도는 여기에 더해 '(가칭) 경기도 관세 피해 수출기업 경쟁력 강화 펀드(G펀드)'를 조성해 내년 초 투자조합을 결성하고 기술·시장성이 있는 중소기업에 집중적으로 투자할 방침이다. 총 500억 원 규모로 조성되며, 신기술·신시장·신사업 기업에 투입된다.관세 피해로 경영난을 겪는 기업들을 위한 특별경영자금도 한층 확대된다. 기존에는 대미 수출기업이 대상이었지만 앞으로는 2·3차 영세 협력사까지 포함된다.경기도는 지난 4월 전국 최초로 관세 피해 중소기업을 대상으로 500억 원 규모의 특별경영자금을 편성한 바 있으며, 한미 관세 협상 타결 이후 지원 규모를 1,000억 원으로 확대키로 했다. 이번에 시행하는 특별경영자금은 2·3차 협력사 등을 위한 자금을 별도 배정해 영세기업까지 지원을 받을 수 있게 운영할 계획이다.이와 함께 관세 피해기업이 현장에서 겪는 복잡한 규제와 행정 절차상의 어려움을 해소하기 위한 '규제 개선'도 병행된다. 9월부터 12월까지 도내 제조업 현장을 직접 방문해 자동차, 배터리, 반도체 분야 기업을 대상으로 규제 발굴 및 개선 방안을 논의할 예정이며, 기업·연구기관·공공기관·기업 옴부즈만 등이 참여해 실효성 있는 개선책을 마련한다.정두석 경기도 경제실장은 "이번 후속 조치는 지난 20일 평택 자동차 관계 기업 간담회 현장에서 나온 기업들의 생생한 의견을 바탕으로 추진된 것"이라며 "앞으로도 현장에서 제시되는 다양한 건의 사항들이 일회성에 그치지 않고 정책과 제도 개선으로 실질적인 성과를 낼 수 있도록 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"라고 말했다.