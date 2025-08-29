타고난 꽃씨 그대로 활짝 피우게 돕고 싶다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲대분수-대분수자연수끼리, 분수끼리 계산하는 1단계 ⓒ 윤송미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연수-분수자연수를 분수로 자유자재로 바꿀 수 있는 응용력이 필요한 2단계 ⓒ 윤송미 관련사진보기

AD

"담이는 친구들 앞에서 자신이 모른다는 걸 보일 수 없는 거야. 지금은 내가 담이 학습 상태를 잘 알고, 학습 공백도 천천히 메꿔 갈 테니까 당신은 모른 척 기다려줘. 갑자기 쉬운 거라며 끼어들고, 그 쉬운 걸 모르면 아이는 더 상처 받잖아."

큰사진보기 ▲가족 산행짧지만 모험같은 동네 뒷산 오르기 ⓒ 윤송미withGPT 관련사진보기

"빼애-난 정기"

"아빠, 빼-난이 뭐야?"

"빼어나다'는 뜻이지. 우리 마을과 학교가 이 산의 기운을 이어받았다는 의미야."

"담아, 넌 이렇게 혼자 빨리 가는 게 좋아?"

"응, 내가 제일 먼저 내려가니까 엄청 대단해진 것 같아."

"그런데 담아, 이 산은 누구나 다 오를 수 있는 산이잖아. 네가 1등으로 내려오는 게 그렇게 좋아? 우리 가족이 함께 이야기 하며 가는 게 더 즐겁지 않아?

"아니, 난 1등으로 가는 게 더 좋아."

덧붙이는 글 | 이 기사는 사교육걱정없는세상 블로그에도 실립니다.

일요일이다. 성당을 다녀오고 점심을 먹으니 벌써 오후가 되었다. 평소라면 아이들과 함께 시간을 보낼 육아 동지를 찾아 어슬렁거리고 있을 시간이다. 요즘은 그런 시간이 꼭 의미 있는 것도 아니라는 생각이 든다. 퍼져 있는 동안 아이들은 해방감을 느끼면서도, 지켜야 할 선과 방향이 보이지 않는 데 불안해 하기도 한다. 오늘은 가족 넷이 함께하는 단란한 시간을 갖기로 했다.커피를 찾던 나에게, 신랑이 제안했다. "온 가족이 카페에서 공부를 하는 거 어때?" 좋은 생각이라며 책을 챙겨 나섰다. 하지만 작은 시골 카페에는 성당에서 헤어진 친구들이 벌써 와 보드게임을 하고 있었다. 담이는 일요일 공부에, 곧 수학왕이 될 기세로 나섰는데 눈빛이 흔들렸다. 그래도 짐짓 괜찮은 척, 우리는 우리의 루틴을 만들고자 책을 펼쳤다.오늘 공부는 분수의 뺄셈. 받아내림 없이 자연수끼리, 분수끼리 빼는 방식. 모두 가분수로 바꾸어 계산하는 방법까지 수월하게 지났다. 문제는 자연수 빼기 진분수. 자연수를 분수 형태로 바꾸는 것이 쉽지 않았다.담이가 쉽게 해결하지 못하자 마치 내가 제대로 못 가르친 게 문제인 양, 신랑이 나섰다. "이거 쉬워! 아빠가 가르쳐 줄게." 하지만 아이는 이미 친구들 앞에서 긴장한 터라 집중하지 못했다. 핀잔이 잦아지고, 나는 눈빛으로 신호를 보냈다. '여보, 제발 그만.' 결국 오늘 공부는 여기까지. 담이를 집으로 보내고 신랑에게 말했다.오늘, 다시 한 번 아이의 공부 정서, 학습 수준을 점검했다. 또, 간단한 분수 몇 문제라도 풀었으니 이것으로 충분하다. 무엇보다 일요일에도 공부의 연속성을 지켰다. 학습을 매개로 한 연속성. 담이와 나, 또 신랑과 나 사이의 이 변화가 낯설고 힘들기도 하지만 싫지는 않다. 우리의 변화가 가져다 줄 성장이, 아니 이 과정 자체가 한편 기대된다.어제부터 둘째 솔이는 뒷산을 오르자고 성화다. 산 속 정자에서 컵라면을 먹고 싶다는 것이다. 해 지고, 좀 선선해질 무렵 드디어 출발했다. 컵라면 네 개와 끓인 물을 담은 보온병, 시원한 물까지 챙겨 올라간 산길은 낮고 가벼웠지만, 아이들에게는 충분히 모험이었다.아이들은 교가를 흥얼거렸고, 우리는 이 산의 정기를 고스란히 이어받아 살고 있음을 곱씹었다. 짧지만 힘든 오르막길도 그 덕에 기운차게 올랐다.정자에 짐을 내려두고, 정상에 올랐다가 내려와 컵라면을 끓였는데 젓가락이 없었다. 급히 비닐 두껑을 접어 미니 젓가락을 만들자 솔이가 웃으며 말했다. "젓가락이 없어서 이렇게 먹으니까 더 추억이 되고 좋은 것 같아. 그치?" 솔이는 온 가족을 산으로 불러내고 추억까지 만들어 주었다.내려오는 길, 담이가 또 보이지 않았다. 온 가족이 어디를 가든 담이는 늘 앞장선다. 올라올 때 그랬듯, 내려올 때도 혼자 앞서 달려갔다. 정체 모를 소리가 들려 담이를 불렀는데 한참을 외쳐도 대답이 없었다. 가슴이 철렁해 신랑과 솔이를 두고 급히 산을 뛰어 내려갔고, 한참 뒤에서야 담이를 만날 수 있었다.담이는 어릴 때부터 얌전했다. 그런데 자라면서 언제부턴가 단순, 직진 기질이 드러나 놀랄 때가 많다. 그에 비해 호불호가 뚜렷하고 자기 주장이 강한 솔이는 의외로 다정다감하다.언젠가 아들과의 대화법에 대해 들은 말이 있다. "1등은 중요한 게 아니야"라는 말은 아이에게 상처가 될 수 있다는 것이다. 자신에게 중요한 것을 부모가 사소한 것으로 치부했다는 이유다. "와? 1등했구나? 그 힘든 걸 해내다니 정말 멋지구나!"라는 말이 승부욕 있는 아들에게는 자신을 인정하는 말로, 뜨겁게 남는다는 것이다.내가 경쟁을 싫어한다고 해서, 우리 아들까지 돌려 세울 수는 없다. 군더더기 없이 직진할 수 있는 에너지는 담이의 타고난 달란트이다. 그 에너지를 막아 세우기보다, 제대로 발휘할 수 있도록 돕는 것이 부모의 역할일 것이다.한 배에서 나왔지만, 아이들은 이렇게 다르다. 이 다름이 어떻게 성장할지 지금은 엄마인 나로서도 알 길이 없다. 다만, 그 타고난 꽃씨 그대로 활짝 피우게 돕는 엄마이고 싶다.일요일, 아이는 분수 몇 문제로 공부의 끈을 이었고, 우리는 함께 산을 오르며 서로의 다름을 확인했다. 학습의 연속성과 가족의 추억, 두 가지가 어우러져 오늘도 나의 역할을 되새긴다.