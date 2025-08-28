한강청, 팔당호 조류경보 14일 만에 해제 "수질 개선 확인"

큰사진보기 ▲한강유역환경청이 28일 15시 기준으로, 팔당댐앞 지점에 발령 중이던 조류경보 ‘관심’ 단계를 해제했다. ⓒ 한강유역환경청 관련사진보기

한강유역환경청이 28일 15시 기준으로, 팔당댐앞 지점에 발령 중이던 조류경보 '관심' 단계를 해제했다.팔당댐앞 지점은 지난 14일 15시 조류경보 '관심' 단계가 발령됐다. 이후 조류를 측정한 결과 2회 연속 발령기준 미만(1,000세포/㎖)으로 측정되어 조류경보가 해제됐다.이번 조류경보 해제는 최근 집중호우(8.13~14, 157.8㎜, 양평기준)로 유량이 증가하고 유속이 빨라져, 수온이 낮아지며 유해 남조류 개체수가 감소한 것이 주요 원인으로 판단된다. 지난해에도 팔당댐앞 지점 조류경보는 발령 시점 기준 14일 만에 해제된 바 있다.한강청은 경보 해제 후에도 팔당호 주변에 대한 집중 순찰과 환경기초시설 점검 등을 통해 오염원의 유입 차단을 유도할 방침이다. 아울러 서울시와 경기도, 수자원공사 등 관계기관 간 긴밀한 협조 체계를 유지해 조류발생 상황을 면밀히 살필 예정이다.홍동곤 한강유역환경청장은 "조류경보 기간이 다행히 단기간에 해제하게 되어 다행이지만, 더위가 늦게까지 지속되는 만큼 아직 안심할 수 없다"며 "팔당호는 수도권 주민의 상수원인 만큼 앞으로도 수질관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.