'대통령 회동' 질문에 선 그은 장동혁 "공식 제안 없었다"

이재명 대통령이 "여야 지도부 회동을 즉시 추진하라"고 지시한 사실이 알려진 가운데, 장동혁 국민의힘 대표는 "공식적으로 제안받은 바, 보고 받은 바 없다"면서 "정식 제안이 오면 그때 검토하겠다"라며 선을 그었다.더해 "형식과 의제가 중요하다"면서 "그에 대해 협의한 후 영수 회담에 응할지도 결정하겠다"고 말했다장 대표는 28일 오후 인천국제공항공사 인재개발원에서 열리는 '2025 국민의힘 국회의원 연찬회'를 약 20분 남겨두고 예정에 없던 기자간담회를 10분간 진행했다. 박성훈 수석대변인과 박준태 당 대표 비서실장도 배석했다.장 대표는 이 자리에서 ▲ 당 대표-중진 의원 회의 ▲ 당직 인선 ▲ 이 대통령의 회동 제안 ▲ 여당에 대한 대응 등에 대한 입장을 밝혔다.장 대표는 "(현안과 관련해) 여러 가지 해석들이 있고, 기사마다 (사실과) 다른 부분들이 있어서 몇 가지 사항을 정확히 말하려 한다"라고 운을 뗐다.그는 먼저 이날 오전 진행된 당 대표-중진 의원 간담회 내용을 설명했다. 구체적으로는 "많은 중진의원이 '통합'과 '포용'에 대해 말했으나, 이를 위한 방법에 대해서는 조금씩 다른 의견들이 있었다"며 "저는 원칙 있는 통합, 원칙과 절차를 지켜서 통합하겠다는 입장을 말씀드렸다"라고 했다.더해 "(내년) 지방선거 승리를 위한 여러 말씀과 당 시스템 정비 등에 대한 여러 좋은 말이 있었다"고 했다.당직 인선을 두고는 "여러 예측이나 추측성 기사가 나오고 있는 것 같다"며 "(그런데 저는) 당원과 국민께서 납득할 인선, 기계적 균형을 맞추는 게 아니라 그 자리에 가장 잘 맞는 분들로 인선할 것이라고 분명하게 말했다"고 강조했다.이어진 취재진과의 질의응답에서는 '이재명 대통령의 회동 초청에 대해서 응하겠다는 내용의 보도가 나왔는데 참석을 결정한 계기가 무엇인가'라는 질문이 나왔다. 장 대표는 "그 부분은 보도가 정확하지 않다. 제가 말씀드리는 그대로 해석하고 보도해달라"며 해당 보도 내용을 부인했다.그는 "아직 (회동에 대해) 공식적으로 제안받은 바, 보고 받은 바 없기 때문에 정식으로 제안이 오면 그때 검토할 것"이라며 "여러 사람이 모여 앉아서 식사하고 덕담을 나누는 건 영수 회담이라고 생각하지 않는다. 형식과 의제가 가장 중요하다. 정식 제안이 온다면 어떤 형식으로, 어떤 의제를 가지고 회담할지 협의한 후, 그때 영수 회담에 응할지를 결정하겠다"고 말했다.이어 "(이 대통령이) 한미 정상회담을 마쳤지만 우리는 회담 내용의 그 어떤 것도 공식적으로 확인된 내용을 알지 못한다. 국민께도 한미 정상회담에서 정확하게 어떤 합의가 있었고, 무엇을 주고받았는지 등 분명한 설명이 있어야 한다"고 지적했다. 그러면서 "그 외에도 야당의 제안에 대해 일정 부분이라도 (정부가) 수용할 수 있는 마음의 준비가 되어야 영수 회담이 의미가 있을 것"이라고 했다.장 대표는 '원칙 있는 통합이 무엇인지'를 묻는 말엔 "국민의힘의 고질적인 문제점으로 지적됐던 분열의 씨앗이 남아있어서는 안 된다. 원칙 있는 통합은 그런 통합을 말하는 것"이라고 답했다.'여당 소통'을 묻는 말엔 "국민 삶을 위해 여야가 협치할 의사가 있다고 판단되면 그 협치를 거절할 생각은 없다"면서도 "어제 국민의힘 몫의 국가인권위원회 위원 추천안이 부결되는 모습을 보면 (여당은) 협치 의지가 전혀 없어 보인다. 협치는 화환이나 난을 보내는 것에서 나오지 않는다"고 했다.또 '9월 정기국회 보이콧 방침'을 묻는 말엔 "여당이 제1야당을 대화와 협치의 상대로 인정하지 않는다면 저희는 다양한 방식으로 국민을 설득하기 위해 노력해야 할 것"이라고 했다.