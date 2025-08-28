강훈식 "김정은 방중 사전에 알아... 한미정상회담에 영향 줬다"

▲김용범 대통령실 정책실장(왼쪽부터), 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 한국프레스센터가 마련된 호텔에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기