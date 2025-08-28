법원 "한전KPS 비정규직 불법파견" 인정… "완벽한 승소"

큰사진보기 ▲태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회가 6월 16일 김충현 노동자의 빈소가 마련된 충남 태안군 태안의료원에서 노동자 교섭 파행 및 장례에 따른 대책위 입장과 향후 투쟁계획을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대표적인 걸 몇 개 살펴보면, 피고인 (소속) 조장을 포함해서 직원들은 오전 회의에서 당일 수행할 구체적 작업 내용과 개별 작업을 수행할 작업 인원을 더해 작업 현황판에 공유했다. 현황판 '정비원' 란에는 협력 회사 직원인 원고들이 기재됐다. 이에 따라 작업을 수행했다. 또한 피고는 설비별로 피고 직원을 작업 실무자로 지정하고, 원고들을 조원으로 지정해 2인 이상 팀단위로 편성을 했다. 원고들은 자연스럽게 책임자인 피고 구두 지시에 따라 업무를 수행했다. 작업 전 주의사항 및 점검사항을 지시 받았고 특히 실제 작업 중 피고 측 직원의 카톡이나 문자, 전화로 구체적 지시를 받아서 업무를 수행했다."

큰사진보기 ▲8월 21일부터 김충현 대책위는 서울지방법원 앞에서 불법파견 중단과 직접고용을 외치며 노숙농성에 들어갔다. 노숙농성 돌입 기자회견 사진 ⓒ 김충현대책위 관련사진보기

법원이 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자 지위확인 소송에서 불법파견을 인정했다. 소장 접수 후 3년 3개월 만에 나온 1심 판단으로 고 김용균씨의 어머니 김미숙 김용균재단 이사장은 "완벽한 승소는 처음"이라며 "(태안화력에서 일하다 사망한) 김용균과 김충현이 생각났다"라고 울컥한 마음을 드러냈다.한전KPS는 태안화력발전소의 운영 주체인 한국서부발전의 1차 하청업체다. 지난 6월 홀로 일하다 공작기계에 끼어 숨진 고 김충현씨가 소속된 파견업체 한국파워O&M의 원청사이기도 하다.28일 서울중앙지방법원 제41민사부(재판장 정회일)는 한전KPS 비정규직 노동자 24명이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. 법원은 "원고들(비정규직 노동자)이 직접 고용된 협력업체들과 형식적인 도급계약을 체결했지만 실질은 원고들의 파견업무 수행으로 판단된다"라며 "결론적으로 원고들의 청구를 전부 받아들인다"라고 밝혔다. 이에 따라 피고인 한전KPS는 원고인 하청 노동자들을 직접 고용할 의무가 생겼다.이날 재판부는 원고로 이름을 올린 비정규직 노동자를 한 명 한 명 언급하며 "원고와 피고 사이 직고용 관계가 형성됐고, 피고는 직고용 의무를 부담한다"라고 했다. 또 재판부는 "원고들은 협력사에 파견돼 지휘명령을 받으면서 피고를 위한 업무에 종사했다. 파견법에서 정한 파견근로자에 해당한다"라고 덧붙였다.재판부는 자신들의 판단 기준에 대해서도 구체적으로 설명했다. 재판부는 "대법 판결에서 수차례 설시된 바와 같이 파견법 적용 파견에 해당하는지, 근로자에게 구속력 있는 지시를 하는 등 지휘명령을 하는지, 하나의 작업자로 공동 작업하는지 등 피고 사업에 실질 편입됐는지를 살폈다"라면서 "다른 건 부차적이다"라고 말했다. 그러면서 재판부는 이례적으로 비정규직 노동자들이 어떤 명령을 받고 작업에 임했는지도 설명했다.한전KPS 측은 '전기정비 분야는 기계정비와 달라 파견관계 성립 여부를 달리 봐야 한다'고 주장했으나, 재판부는 받아들이지 않았다.선고 직후 김영훈 민주노총 공공운수노조 한전KPS 비정규직지회장은 "이번 판결로 비로소 투쟁의 출발선에 설 수 있게 됐다"라며 "한전KPS가 판결에 따를 것을 요구하고, 공공기관 불법파견을 방치한 정부에도 책임을 묻겠다"라고 밝혔다.'거리의 변호사'로 불려온 권영국 정의당 대표는 "판결이란 게 이런 것"이라면서 "어려움 겪고 버텨낸 한전KPS 원고 노동자 그리고 하청노동자에게 참으로 경의의 말씀을 드린다"라고 소회를 밝혔다. 권 대표는 "안전은 결국 고용문제"라면서 "동일한 조건에서 일하고 있는 하청노동자들 모두를 직접 고용해야 한다"라고 주장했다.'태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회' 역시 보도자료를 통해 "한전KPS는 판결을 즉각 이행해야 한다"라며 "(한전KPS의) 항소는 책임 회피일 뿐이며, 불법파견이 확인된 이상 직접고용과 정규직화를 지체 없이 추진해야 한다"라고 발표했다.