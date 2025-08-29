나의 가족이나 주변 사람이 성소수자일 수도 있다

경남 진주시가 진주여성민우회의 성평등 강연 지원을 취소해 논란이 일고 있습니다. 당초 시는 해당 강연을 '양성평등기금 지원사업' 대상으로 선정하고 단체에 보조금을 지급했습니다. 하지만 강연 프로그램을 두고 일부 시민들이 '동성애를 옹호한다'며 혐오성 악성민원을 제기했고, 진주시 양성평등위원회는 강의 내용이 사업 목적과 맞지 않다며 보조금을 지급하지 않기로 28일 결정했습니다. 이와 관련해 전옥희 진주여성회 대표가 글을 보내와 싣습니다.

큰사진보기 ▲진주여성민우회 "모두를 위한 성평등" 강좌. ⓒ 진주여성민우회 관련사진보기

AD

[관련기사]