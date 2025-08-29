나의 가족이나 주변 사람이 성소수자일 수도 있다

경남 진주시가 진주여성민우회의 성평등 강연 지원을 취소해 논란이 일고 있습니다. 당초 시는 해당 강연을 '양성평등기금 지원사업' 대상으로 선정하고 단체에 보조금을 지급했습니다. 하지만 강연 프로그램을 두고 일부 시민들이 '동성애를 옹호한다'며 혐오성 악성민원을 제기했고, 진주시 양성평등위원회는 강의 내용이 사업 목적과 맞지 않다며 보조금을 지급하지 않기로 28일 결정했습니다. 이와 관련해 전옥희 진주여성회 대표가 글을 보내와 싣습니다.
얼마 전, 경남 진주시청 홈페이지 민원게시판이 '성평등 강의 찬성-반대 의견'으로 난리가 났다. 진주여성민우회가 주관하는 '모두를 위한 성평등' 강연 프로그램이 홍보되고 나서 일어난 일이었다.
해당 성평등 강연을 반대하는 사람들은 프로그램 중 '퀴어와 함께 하는 페미니즘'을 문제 삼았다. 다양한 성을 차별하지 말라는 이야기 자체가 잘못된 것이며, 동성애를 조장하는 강연을 학생들에게 해선 안 된다는 주장이다.
한편으론 성평등 강연을 진행해야 한다는 찬성 의견도 줄줄이 달려 게시판이 그야말로 논쟁으로 도배됐다. 진주시에도 전화 민원이 폭주해 꽤 당황한 모양이다.
한 명이라도 함께 한다면 고립되지 않는다
우리는 머리로는 인권과 평등을 인식하고 있다고 여기지만 가슴으로 수용되는 감각이 일치되지 않는 경우가 많다. 여전히 성·인종·종교·성적취향·성 정체성·장애에 대한 차별의식이 존재한다. 다수의 삶과 조금 다른 삶을 살아가는 사람들에 대한 편견은 너무 차갑거나 과한 동정으로 또 다른 박탈감을 안겨준다.
익명의 다수가 시선으로, 말이나 행위로, 혹은 직접적인 방해나 법적 수단을 통해 그 공간에 어울리지 않는 다른 존재들을 단속하는 데 동참한다. 그리고 차별 받는 사람들과 구분짓고, 나와 먼 거리에 있는 사람이 장애인, 성소수자일수도 있다고 여긴다. 나의 가족이나 주변의 사람일 수 있음을 상상하고 싶어 하지 않는다.
세계인권선언에서도 제시하듯이 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리가 동등하다. 모든 사람은 인종·피부색·성·언어·종교, 정치적 또는 기타 견해, 민족적 또는 사회적 출신, 재산, 출생 또는 기타 신분 등에 따라 어떠한 종류의 차별 없이 이 선언에 규정된 모든 권리와 자유를 향유할 자격이 있다.
대한민국 헌법 제11조에 근거해 모든 국민은 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의해 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에서 차별받지 아니한다고 명시돼 있다.
이미 존재하고 있는 사람들의 존재를 부정하는 일은 엄청난 차별이자 폭력이다. 사람의 정체성을 훼손시키려 하는 것이 폭력의 본질이다. 인권과 평등, 인간의 존엄함이란 대원칙에서, 이번에 발생한 성평등 강 반대 움직임은 의견이 아니라 폭력이자 위협이다. 다수의 이름으로 소수자의 존재를 혐오하고 갈라치기하며 약자를 고립시키려는 협박이다. 특히 종교적 신념을 이유로 누군가를 적대시하고 혐오하며 배척하는 주장은 민주사회에서 공존해서는 안 된다.
이제 용기내어, 차별받는 이들이 나의 가족이라면 어떻게 할지 생각해보자. 타인과 같은 말로 상처주기보다는 차별로 인해 받을 너의 고통이 가슴 아프고, 너로 인해 나도 달라져야 하는 것이 두렵다는 솔직한 마음을 표현할 수 있어야 한다. 고통의 시간이 따르겠지만 있는 그대로 수용하자. 한 명이라도 함께 한다면 고립되지 않는다. 성소수자, 장애, 이주민 등 특정한 다름이 배제와 혐오의 대상이 되지 않도록 함께 노력하는 든든한 지원군이 되는 것이다.
용감한 당사자의 외침과 투쟁으로 시작된 여성운동은 끊임없이 연대하고 사랑의 정치를 실현해왔다. 벨 훅스의 강조처럼 모든 종류의 억압과 차별을 종식시키기 위해 우리는 부단히 함께 노력해야 한다. 소수자와 약자의 편에 선 사람들이 많다는 것을 끊임없이 보여주며, 평등한 세상을 향해 나아가는 연대의 파도를 이어가야 한다.
그래서 모든 차별을 금지하고 평등을 실현하기 위한 근거를 명확히 명시하기 위해서 포괄적 차별금지법이 필요하다. 이미 많은 나라에서 인권법, 민권법, 차별금지법, 일반평등대우법과 같은 이름으로 제정돼 있다. 인권과 정의의 원칙이 중심이 돼 우리가 어떤 사회를 만들어 갈 것인지에 관한 상징이며 선언이 될 것이다. 차별과 혐오를 넘어 이제 이 땅의 평등을 어떻게 실현할 것인지 이야기할 때다.
