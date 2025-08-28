"호남선·전라선, 경부선 대비 공급좌석 53%... 호남 차별"

큰사진보기 ▲전종덕 진보당 국회의원. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주송정역. 2025. 4. 25 ⓒ 김형호 관련사진보기

국회 예산결산특별위원회 소속 전종덕 의원 (진보당, 비례)은 28일 "경부선에 비해 호남·전라선의 열차 배치 비율은 65% 수준, 공급좌석 대비 53% 수준"이라며 "국토균형 발전과 교통 이동권 보장 측면에서 이건 심각한 불균형이고 차별"이라고 밝혔다.전종덕 의원은 국토교통부로부터 제출받은 자료를 토대로 이 같이 지적했다.전 의원은 좌석이 가장 많은 955석 KTX-1 열차의 경우, 경부선은 115회 운행하고 호남·전라선은 46회 운행에 그쳐 좌석 공급 격차가 큰 것으로 나타났다고 밝혔다.전 의원은 지난 27일 국회 예결위 결산심사 경제부처 질의에서 호남선·전라선 열차 좌석 부족 문제를 지적하며 대책 마련을 국토부에 요구했다.전 의원의 차별 해소 지적에 국토부는 "호남·전라선의 경우 평택-오송 2복선화 사업이 완료돼야만 차량 추가 투입이 가능하다"는 취지로 답변했다.이에 전 의원은 "2027년 완공 예정인 평택-오송 2복선화 사업은 예산 집행률이 15%이고 공사 진척률도 20% 수준인데 2027년까지 공사가 완료될 수 있기는 하느냐"고 따져 물었다.그러면서 전 의원은 '955석 열차' 호남·전라선 배치 확대를 촉구하는 한편 KTX(운영사 코레일)-SRT(운영사 SR) 통합 추진을 대안으로 제시했다.KTX와 SRT 통합과 관련해 전 의원은 "1석 4조 효과가 있다"며 ▲열차 간 연결을 통한 좌석 확대 ▲안전성 강화 ▲경제성 향상 ▲운영 일원화로 효율성을 높여 철도 공공성 강화가 가능하다고 설명했다.김윤덕 국토부 장관은 "전종덕 의원이 제안한 코레일-SR 통합에 찬성하며, 실질적인 대안을 조속히 만들 수 있도록 하겠다"고 답했다.호남선 KTX 좌석 부족 문제는 광주를 비롯한 호남 지역민과 호남을 찾는 방문객들이 수년 째 개선을 요구해 온 사안이다.이재명 대통령은 취임 직후인 지난 6월 광주에서 타운홀 미팅을 열었는데, 이때도 참석 시민이 "호남선 KTX 표를 구하기가 너무 어렵다. 대책을 마련해 달라"고 이 대통령에게 직접 호소하기도 했다.