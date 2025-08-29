"제 아버지 김충식은 이런 사람입니다"

▲김충식씨의 차녀가 지난 2011년 2월 10일에 정대택씨 측에 보낸 이메일. 김씨가 "돈 싫어할 사람이 어디 있느냐? 많은 돈을 주고 또다른 원수를 회유하는 데 성공했다"라고 말했다는 내용이 들어 있다. "또다른 원수"는 윤석열 전 대통령의 장모 최은순에게 돈과 아파트를 받고 위증했다고 양심선언했던 백아무개 법무사를 가리킨다. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기