25.08.28 15:19최종 업데이트 25.08.28 15:34

김준우 변호사, 시사 라디오 진행 맡는다... 신율 후임 확정

진보 패널 경력 다수인 김준우, YTN라디오 '뉴스 정면승부' 후임 진행자로... "자극보다 공감" 포부

김준우 변호사 (자료사진)
김준우 변호사 (자료사진) ⓒ 유성호

김준우 변호사가 시사 라디오 진행을 맡게 됐다. YTN라디오 '뉴스 정면승부'의 진행자로 발탁된 그는 오는 9월 1일부터 신율 명지대학교 정치외교학과 교수의 후임으로 마이크를 잡는다.

'뉴스 정면승부'는 오후 5시부터 7시까지, 흔히 퇴근 시간대 라디오 '프라임' 타임으로 불리는 시간대에 편성된 프로그램이다. MBC라디오 '권순표의 뉴스하이킥', CBS라디오 '박재홍의 한판승부' 등과 경쟁하게 된다.

민주사회를위한변호사모임 사무차장과 정의당 비상대책위원장을 지낸 바 있는 김준우 변호사는 이전부터 다수의 시사 정치 방송에서 패널로 출연하며 진보 정당과 시민 사회계 목소리를 대변해 왔다. 현재는 본인의 유튜브 채널 '김준우의 야망'도 별도로 운영 중이다. 뉴스 전문 채널의 메인 진행자가 된 것은 이번이 처음이다. 진행을 맡으면서 방송의 공정성을 위해 현 지도부에 양해를 구하고 당적도 정리한 것으로 파악된다.

김 변호사는 <오마이뉴스>에 "공중파 라디오 임시 진행은 해봤지만, 정식 진행이어서 부담감이 적지 않다"라며 "비난보다는 비판을, 자극보다는 공감을 줄 수 있는, 다시 듣고 싶은 시사 방송을 만들고 싶다"라고 포부를 밝혔다.

#김준우#YTN라디오#뉴스정면승부

