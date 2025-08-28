HD현대중공업·HD현대미포 합병에 울산 동구청장 "고용안정 당부'

큰사진보기 ▲김종훈 동구청장이 27일 울산시청 프레스센터에서 '홈플러스 폐점 반대 공동선언에 울산지역 4개 구청장 동의서명'을 알리는 기자회견을 열고 있다 ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산 동구에 있는 HD현대중공업 ⓒ HD현대중공업 관련사진보기

27일 지주사인 HD한국조선해양이 HD현대중공업과 HD현대미포를 합병한다고 발표하자 두 조선사를 주력산업으로 하는 울산 동구가 술렁이고 있다.이번 합병 발표는 한·미 정상회담이 순조롭게 진행된 시점에 나온 것으로 한·미 조선산업 협력 프로젝트인 '마스가'(MASGA미국 조선업을 다시 위대하게)와 관련해 HD현대의 조선과 방위산업 분야 경쟁력을 더욱 끌어올린다는 전략이지만 지역에서는 기대와 우려가 동시에 나온다.당장 울산 동구 김종훈 구청장이 28일 입장을 발표하며 고용안정을당부했다. 김 구청장은 "HD현대그룹이 글로벌 경쟁력 강화를 위해 HD현대중공업과 HD현대미포를 합병하기로 한 것에 대해, 기업의 기술, 인력, 자원 통합을 통한 경쟁력 제고 및 미래 조선업 변화 대응이라는 취지에 공감한다"고 전제했다.하지만 김종훈 구청장은 "이러한 변화 속에서 무엇보다 중요한 것은 노동자의 고용안정"이라며 "통합 과정에서 발생할 수 있는 인력 구조조정이나 전환 배치 등으로 인해 지역 노동자들이 고용불안을 겪지 않도록 기업의 책임 있는 자세를 강력히 당부한다"고 밝혔다.또한 "기업 경쟁력 강화는 곧 지역사회의 지속가능성과도 직결되는 만큼, 노동자와 지역민의 목소리를 충분히 반영한, 사회적 책임을 다하는 기업경영이 이루어지기를 기대한다"고 덧붙였다.김종훈 구청장은 "조선산업 부흥을 위한 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통해 기업의 구성원인 노동자와, 그 노동자들의 삶의 터전인 지역도 함께 살아날 수 있는 상생발전이 이루어지기를 간절히 기대하며, 앞으로도 필요한 역할을 다할 것"이라는 협력계획도 밝혔다.