일당 못 받은 일용직 노동자의 먹먹한 자수

"서울경찰청 긴급 신고 112입니다."

"여기 편의점인데 손님이 계산을 안 하고 그냥 가버렸습니다."

"정확한 위치를 말씀해 주시겠어요?"

"송파구 A 편의점입니다."

"위치는 확인했습니다. 다른 폭행 등 피해는 없으신가요?"

"네, 이 사람 전에도 한번 와서 물건을 훔쳐 가서 경찰에서 조사하고 있는 거로 알고 있습니다."

"경찰관은 지금 출동하고 있습니다. 당시 상황을 자세하게 말씀해 주시겠습니까?"

"조금 전에 손님이 많아서 CCTV를 못 보고 있었는데... 어떤 남자가 계산대 앞에서 행동이 이상해서 아래쪽에 놓은 가방을 볼 수 있냐고 물어봤더니 순식간에 뛰어나가 버렸습니다. CCTV를 보니까 참치 통조림이랑 몽땅 가방에 담았더라고요."

"알겠습니다. 경찰관이 곧 현장에 도착하니까 조금만 기다려 주세요."

"감사합니다."

참치캔.

편의점 내부에 설치된 CCTV 모습

"죄를 지어서 자수하려고 왔습니다."

"무슨 말씀이죠?"

"일주일 전에 A 편의점에서 물건을 훔쳐서 도망갔었습니다."

"송파구 초등학교 옆 편의점 말하는 건가요?"

"네, 맞습니다. 죄송합니다. 죽을죄를 지었습니다."

"왜 그러셨어요?"

"지금 일용직으로 일하면서 고시텔에서 지내고 있습니다. 일당 지급이 미뤄지고 돈도 떨어져서 나쁜 생각을 했습니다. 잘못했습니다."

"그렇다고 편의점에서 물건을 훔치는 건 잘못됐죠."

"며칠 동안 진짜 양심의 가책을 많이 느꼈습니다. 지나가는 순찰차만 봐도 나를 잡으러 오는 것 같고 무서웠습니다. 진짜 죄송합니다."

"자수 진술서 한 장 작성해 주세요."

"알겠습니다. 진짜 잘못했습니다."

"그래도 이렇게 오시길 잘하셨어요. 나중에 처벌 받는데 정상참작이 될 겁니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.

지난주 목요일 오후 9시 30분. 일주일 중 신고가 가장 많은 시간대였다. 이날은 잔뜩 긴장하고 근무해야 한다. 몇 년 전까지만 해도 금요일 저녁에 신고가 가장 많았다. 그런데 요즘은 목요일이다. 직장인 회식이나 개인 약속도 목요일에 몰리면서 술자리도 많아졌기 때문이다. 금요일 저녁은 가족과 함께하거나 개인적 취미 활동을 위해 피하는 추세다.지하철역 인근 순찰차 안에서 거점 근무를 하고 있었다. '코드 1' 절도 신고다. 그것도 편의점에서 발생했다. 나를 비롯해 주변에서 가장 가까운 곳에 있는 순찰차도 함께 출동한다는 무전이 들린다. 신고 내용을 들으면서 현장으로 출동하고 있다. 이때 가장 중요한 것은 절도범의 인상착의를 확보하는 것이다. 현장으로 가는 도중에도 범인과 마주칠 가능성이 있기 때문이다.현장에 도착해 편의점 아르바이트생으로부터 자세한 내용을 들었다. 신고하기 전 CCTV를 확인하면서 10여 분의 시간이 흘렀다. 이런 경우 제일 중요한 게 시간이다. 그런데 범인이 현장을 떠난 시간이 꽤 지난 때였다. 피해 물품도 정확히 파악하기 힘든 상황이었다. 50대로 보이는 남성은 편의점 한쪽에 진열된 식료품 판매대에서 이것저것 자신이 들고 온 가방에 담는 것이 확인되었다. 흔한 말로 몽땅 쓸어 담았다.범인은 계산대로 오면서 도시락 한 개와 음료수 한 개만 손에 들고 계산하려고 했다. 그러면서 5천 원 현금을 내밀었다. 계산대 아래쪽에 놓아둔 가방을 이상하게 생각한 직원이 가방도 볼 수 있냐고 물었고 남성은 그대로 도망을 가버린 것이다. 몇 번이나 당시 상황이 담긴 CCTV를 확인했다. 익숙한 범행 패턴이었다.지구대로 복귀해 상세한 수사 보고서를 작성해 형사계로 사건을 넘겼다. 단순히 CCTV만 확인하는 것 외에도 범인을 특정 하는 방법은 여러 가지가 있다. 물론 범죄 수법이 공개될 수 있어 상세한 내용은 설명하지 않는다. 어찌 됐든 나는 그 뒤로 여러 날 주변 순찰을 했다.이런 범죄가 발생하면 근무 교대 때 다른 팀들과도 관련 사건 내용을 공유한다. 그리고 수시로 주변을 순찰했다. 범인이 주로 활동할 수 있는 시간에 맞춰서 순찰하는 것이다. 물론 범인을 검거하는 게 가장 큰 목적이다. 그리고 순찰차의 존재 자체가 또 다른 범죄를 막는 예방 효과도 있기 때문이다.10여 년 전까지만 해도 편의점에서 현금을 강탈해 도망가는 사건이 꽤 많았다. 그 외에도 여성 혼자 운영하는 미용실은 주요 범행 대상이었다. 그런데 요즘은 그런 범죄가 거의 모두 사라졌다. 이유는 간단하다. 최근에는 현금을 쓰는 경우가 거의 없다. 대부분 카드를 쓰다 보니 어느 매장이나 현금이 없는 것이다. 범죄자들도 그걸 잘 알고 있다.지난 27일 저녁 지구대 다른 팀에서 근무하는 후배 경찰관이 전화를 해왔다. 지난주 발생한 편의점 절도 사건 범인이 자수를 하러 지구대에 왔다는 것이다. 당시 상황을 정리해보면 이랬다.후배 경찰관은 그 남성을 보자마자 CCTV 영상 속 사람과 똑같아서 바로 알아봤다고 했다. 남성은 자신의 범행 사실 모두를 인정했다. 그리고 진술에도 거짓이 없는 듯 했다는 것이다. 결국 형사계에 해당 남성을 인계하고 사건은 모두 마무리됐다. 다행이었다.첫 신고를 받고 CCTV를 확인했을 때부터 나는 상습범일 가능성을 떠올렸다. 하지만 자수를 선택한 그의 사정은 조금 달랐다. 배고픔과 생활고가 범행의 동기가 되었던 것이다. 사실 그 부분은 전혀 생각하지 않았다.나는 처음부터 단순히 절도범을 검거해야 한다는 생각 뿐이었다. 그 이상 이하도 아니었다. 그런데 후배와 통화가 끝나고 문제가 해결됐다는 기쁨보다 먹먹한 기분이 들었다. '아직도 우리나라에서 돈이 없어서 먹거리를 훔치는 사람들이 있나?'라는 생각 때문이었다. 그리고 단순히 절도범을 잡겠다는 생각만 한 것은 아닌가 싶었다.편의점 절도 사건은 경찰이 반드시 끝까지 추적해 검거해야 한다. 당연한 말이다. 범인은 반드시 잡히고, 법적 책임도 피할 수 없다. 그러나 그 이면에는 여전히 우리 사회의 사각지대가 숨어 있는지도 모른다. '돈이 없어 먹을 것을 훔치는 현실' 말이다.다시 한번 말하지만, 범죄는 결코 정당화될 수 없다. 하지만 생활고나 일용직의 불안정한 삶 속에서 순간적으로 잘못된 선택을 하는 사람들이 여전히 있다는 사실이 씁쓸하다. 우리 사회에서 '왜 이런 일이 반복되는가'는 고민해 볼 필요가 있다.범죄를 예방하는 가장 확실한 방법은 철저한 단속과 처벌이다. 동시에, 최소한 먹고사는 문제로 범죄에 내몰리지 않는 제도적 안전장치와 사회적 관심도 필요하다. 경찰의 순찰 활동이 범죄를 막는 것처럼, 사회적 제도가 더 큰 범죄를 예방하는 울타리가 될 수 있다는 점이다.또한 이번 사례처럼 편의점 절도는 반드시 추적 되고, 결국 잡히게 되어 있다. 순간의 선택이 인생 전체를 흔들 수 있다. 어떤 어려움에 부닥쳐도 절대로 범죄 행위는 안 된다. 사회의 도움을 받을 수 있는 방법을 찾아야 한다. 결코 범죄는 해답이 아니라 더 큰 불행의 시작이라는 점을 명심해야 한다.