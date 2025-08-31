'지금 임금인상이 문제야?' 트럼프 관세에 돌변한 회사들

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 8월 25일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 이재명 대통령과 정상회담을 하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광복80년 평화주권역사정의실현 8.15 민주노총 전국노동자대회에 참가한 조합원들이 구호를 외치고 있다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 노동과세계에도 실립니다. 이 글은 전국금속노동조합 김기호 울산지부장이 작성했습니다.





울산 지역의 자동차·철강 산업 현장은 지금 '트럼프 관세'라는 거대한 파고에 직면해 있다.먼저 자동차 부품을 제조·수출하는 A사는 지난 5월 임금교섭 상견례 자리에서부터 사용자 측이 선제적으로 "올해 협상이 녹록지 않을 것"이라고 공언했다. 상반기에만 100억 원의 적자가 발생했고, 하반기에도 같은 규모 이상의 적자가 예상된다며 어려움을 강조한 것이다.더 나아가 대미(對美) 자동차 부품 수출에서 관세 부담을 줄이기 위해 관세가 낮은 국가로 국내 공장의 프레스 라인을 이전할 수 있다는 가능성까지 내비쳤다. 이는 사실상 국내 공장 구조조정을 예고하는 발언이었다. 노동자들에게는 임금 동결이나 삭감 압박을 넘어, 일자리 자체가 위협받을 수 있다는 신호였다.비슷한 상황은 또 다른 자동차 부품 수출업체 B사에서도 나타났다. 임금교섭 국면에서 사용자 측이 먼저 고용안정위원회 개최를 제안한 것이다. 이는 단순히 협의체 운영의 문제가 아니었다. 트럼프 관세로 인한 적자 폭이 확대되면서 향후 조합원들의 고용 안정 문제를 협상 테이블에 올려놓겠다는 의도였다. 사실상 교섭의 주제를 '임금'에서 '고용 유지'로 전환하려는, 즉 위기 국면을 빌미로 협상 의제를 선점하려는 시도로 볼 수 있다.철강 제조업체 C사의 상황도 심각하다. 이 회사는 송유관 생산량의 60%를 미국으로 수출하는데, 미국이 한국 철강에 부과할 50% 관세가 확정되기 전까지는 관세 인하 가능성에 기대를 걸며 신규 수주를 사실상 멈춘 상태다. 그러나 현실은 냉혹했다. 생산 물량이 줄어들자 회사는 대·중·소 송유관 생산 설비에 대해 순환 휴직과 전환 배치를 시행하며 버티고 있다. 이는 고용 불안이 이미 현실로 다가왔음을 보여준다.이처럼 울산 지역의 대형 기업뿐 아니라 다수의 중소 자동차 부품 업체들 역시 사정은 다르지 않다. '트럼프 관세 폭탄'으로 인한 수출 타격이 불가피한 상황인데도, 대부분의 업체는 뚜렷한 대응책조차 마련하지 못한 채 발만 동동 구르고 있다. 현장의 불안은 커져만 가고, 노동자들은 한 치 앞도 내다볼 수 없는 고용 불안과 생계 위협 속에서 불안한 하루하루를 보내고 있다.트럼프의 막가파식 경제 수탈로 우리 노동자들은 삶과 미래가 송두리째 흔들리고 있다.미국의 보호무역주의 압력에 주권 국가로서 최소한의 방어 한번 해 본 적이 없는 한국. 한국의 재벌자본은 자동차 산업을 위시로 철강, 반도체 등 국가경쟁력이 높은 산업 분야에서 천문학적 규모의 자금을 미국 현지 공장 건립 및 생산에 투자하고 있다. 몰락하는 미국의 세계 패권을 수단과 방법을 가리지 않고 유지하려는 미국, 트럼프는 세상에서 가장 아름다운 단어가 '관세'라며 동맹국들을 도둑놈 취급하며 연일 관세 폭탄을 날리고 있다.8월 1일부터 트럼프 관세가 적용되고 10여 일 만에 우리나라의 주력 산업인 자동차산업의 대미수출이 급감했다. 이미 자동차 완성차와 1차 부품사들이 해외 직접 조달물량을 늘리면서 대미 수출이 감소한 상황이다.트럼프 관세정책은 자동차 완성차들의 미국 현지 생산을 더욱 부추길 것이다. 부품사들은 완성차의 미국 현지 공급망 구축에 따른 물량 감소 위험과 수익성 악화에 직면하고 있다. 벌써 자동차 부품사들은 매출 감소와 원가 부담이 겹치면서 적자난을 호소하고 있다.한국의 자동차산업 생태계는 완성차의 부품사에 대한 제왕적 지배구조다. 부품사들에 부품 단가를 후려쳐 완성차의 이익을 극대화해 왔던 관행에 비추어 추후 원청인 완성차가 하청인 부품 생산 기업에 트럼프 관세에 따른 비용 부담을 떠넘길 것이 불을 보듯 뻔하다.조만간 수많은 부품공장에서는 임금 삭감, 일자리 감소, 만성적인 고용불안 등 노동조건 악화가 가시화될 것이다. 그리고 중소·영세 사업장은 줄줄이 폐업 위기에 놓일 수밖에 없다. 한국의 노동자들은 일자리를 잃고 울산·창원을 비롯한 산업도시들은 공동화로 노동자들의 삶의 터전이 통째로 붕괴할 위험에 처해 있다.미국, 트럼프의 막가파식 고율 관세 정책을 앞세운 한국 경제 수탈은 일회성에 그치지 않을 것이다. 한국 산업을 미국 중심의 공급망으로 완전히 재편하는 구조적 수탈로 이어질 것이며 이 과정에서 우리 노동자들, 특히 자동차 부품사나 하청기업의 노동자들은 이중 삼중의 피해를 겪게 될 수밖에 없다.이렇듯 트럼프의 고율 관세정책은 단순한 통상문제를 넘어 경제를 무기로 한국을 압박하고 우리의 경제 주권을 침해하는 명백한 경제침탈이며, 우리 노동자들의 생존권을 위협하는 강도같은 수탈이다.다극화시대 한국 경제를 살리기 위해서는 한미동맹이라는 허울의 이면에 고스란히 드러나 있는 예속적인 한미 관계를 말끔히 청산해야 한다. 미국의 이익만을 극대화하고 있는 현재의 한미동맹은 자국 제조업을 살리기 위해 한국 제조업을 제물로 삼아 조공을 요구하고 있다. 그로 인해 노동자 민중의 생존이 위협받고 있다.이재명 정부가 눈치를 볼 대상은 미국, 트럼프가 아니라 주권국가 대한민국의 자랑스러운 노동자 민중이다. 이제 대한민국에서도 우리 노동자들의 생존과 국가의 이익을 위해 추락하는 미국에 당당하게 'NO'라고 선언할 수 있는 대통령, 자주적인 한국 정부가 있어야 한다.사람이 사대를 하면 머저리가 되고, 나라가 사대를 하면 식민지가 된다고 했다. 식민지 민중들에게는 고통과 죽음뿐이라는 것을 우리는 역사에서 경험하지 않았는가? 작금의 미국, 트럼프가 우리에게 행하는 짓을 보고 있노라면 이들은 한국을 미국의 식민지로 수탈하는 것이나 다름없다. 조공 관세 협상을 보고 어찌 대한민국이 미국의 식민지가 아니라고 말할 수 있겠는가?깡패 국가 미국과 당당하게 맞서자. 이것이 우리 노동자들의 생존을 지키는 것이고, 대한민국이 주권국가로서 당당히 서는 길이다.