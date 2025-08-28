민주당 호남특위 이병훈, 9월 6일 광주서 북콘서트

이병훈 더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장이 다음 달 6일 오후 2시 광주 서구 김대중컨벤션센터 1층 다목적홀에서 출판 토크 콘서트를 연다.
민주당에서 21대 국회의원(광주 동남갑)과 광주시당위원장을 지낸 그는 지난 22대 총선 이후 광주라는 도시 그리고 광주 공동체에 대해 탐구하는 시간을 가졌다고 한다. 이 과정에서 광주만이 갖고 있는 강점 등을 토대로 광주 발전 전략을 가다듬었고, 그 결과물이 이번에 내놓을 '지역이 강해야 대한민국이 산다'는 책이다.
'이병훈의 광주 리모델링'이라는 부제가 붙은 책에는 문화와 인공지능의 결합을 통한 모빌리티 사업, 제2의 광주형일자리 계획, 문화콘텐츠를 중심으로 전개되는 문화도시 시즌2 등 광주 발전 구상이 담겨 있다.
국회의원과 문화체육관광부 관료, 광주시 문화경제부시장 등을 맡아 추진했던 광주 핵심 사업을 둘러싼 비화도 책에 담겨 있다. 아시아문화도시특별법 개정과 아시아문화전당 운영정상화, 광주형일자리 사업에 관해 이전엔 풀어놓지 않은 이야기들이다.
'흑백요리사를 보며 광주를 생각하다' '한강 작가가 준 금실' '임윤찬도 멋있고 송가인도 멋있다' 등 목차에 담긴 소제목에서 보듯이 저자는 광주와 친숙한 열쇳말을 통해 독자와 시민들에게 다가가려고 노력했다고 한다.
북콘서트 사회는 독일 함부르크방송의 동아시아 담당 기자로 활동했던 방송인 안톤 숄츠씨가 맡는다.
[관련기사]
민주 호남발전특위 수석부위원장에 광주 이병훈· 전남 김성·전북 이원택
https://omn.kr/2ew3y