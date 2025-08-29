스마트폰 거두자 아이가 내놓은 예상 밖 답변

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

스마트폰 세대 아이를 키우는 부모의 고민과 발견을 기록하려고 한다. 스마트폰 때문에 좌절하기도 하지만, 그 속에서 오히려 아이가 자기만의 길을 찾아가는 과정을 함께 나누고 싶다

큰사진보기 ▲책가방보다 스마트폰이 더 소중한 아이. ⓒ christianw on Unsplash 관련사진보기

'뭔가 빠졌다!'

"차라리 이럴 거면 밖에 나가서 친구들이랑 뛰어놀아."

"잘 놀다 왔어?"

"응, 잘 놀다 왔어."

"학교 끝나면 바로 집에 와."

"조금만 놀다 올게."

"어디야?"

"그 공원."

"또 스마트폰 하는 거지? 집에 들어와."

"알았어. 조금만 더 놀고 갈게."

"너 노는 거야? 스마트폰 하는 거야?"

"아니야. 스마트폰도 하고, 그네도 타고, 술래잡기도 해."

'스마트폰만 좋아하는 줄 알았는데 공부에도 관심이 있구나.'

큰사진보기 ▲요즘 아이가 빠진 재미, 피아노집에 있는 피아노 앞에 앉아 이것저것 배운 곡을 뽐내며 연주하곤 했다. 스마트폰만 붙잡을 줄 알았던 아이가 피아노 앞에서는 누구보다 즐겁게, 누구보다 집중하며 음악에 빠져들었다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"아빠, 고마워요."

"왜 아빠한테 고맙다고 한 거야? 아빠가 못 하게 했는데 뭐가 고마워?"

"저도 멈추고 싶었는데 멈춰지지 않았어요. 누군가 멈추라고 해주길 기다렸어요."

