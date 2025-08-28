정청래 "비상계엄 잘했다는건가" 질문을 정치공세로 치부한 장동혁

큰사진보기 ▲왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표. ⓒ 유성호 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표 : "윤석열 탄핵도 잘못이고, 윤석열 헌법재판소 파면도 잘못이고, 윤석열 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가."

장동혁 국민의힘 대표 : "왜곡과 망상으로 점철된 정치공세에 굳이 답할 필요 없을 것 같다."

1. 윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가?

2. 윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 윤석열에 대한 헌재 파면도 잘못이고, 윤석열의 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가?

3. 그럼 노상원 수첩은?

4. 노상원 수첩에 빼곡히 적힌 무고한 시민들에 대한 살인 계획도 잘한 짓이고, 노상원 수첩에 적힌 사람들은 죽였어야 마땅한가?

5. 노상원 수첩에 찬성하는가?

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열의 비상계엄 선포 이후 무장한 군인들이 국회 본청 출입을 막기 위해 문을 걸어 잠그고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

정청래 민주당 대표의 질문에 장동혁 국민의힘 대표가 동문서답했다. '윤어게인'을 주창하는 국민의힘 지도부가 세워진 것을 두고 12.3 내란에 대한 분명한 입장을 물었는데 '의미 없는 질문'이라고 치부한 모양새다. 민주당과 국민의힘 간 설전은 대변인들의 논평으로도 이어졌다.27일 저녁 정청래 대표는 자신의 페이스북에 장동혁 대표를 향한 다섯 가지 질문을 던졌다.정 대표는 "윤석열의 비상계엄은 칼로 싸우지 말고 말로 싸우라는 의회 정신도 살해한 것이나 마찬가지"라고 규정하면서 "말로 싸우는 국회에서 무고한 수많은 사람을 살해하려 했던 세력과 과연 대화가 가능한 것인가?"라고 되물었다. 그는 "나의 대답은 NO(아니다)"라고 자문자답했다. 취임 이후 '내란 옹호 정당과의 악수는 없다'고 공언한 자신의 발언을 재확인한 것.여당 대표의 5대 질문에 대한 답변은 그다음날 나왔다. 장동혁 국민의힘 대표는 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "질문을 보고 빵터졌다. 전당대회를 거치면서 여러 가지 피로가 쌓였는데 웃음을 주시고 피로를 풀어주신 데 대해 감사하게 생각한다"라고 비꼬았다. 그는 "결론부터 말하면 왜곡과 망상으로 점철된 정치공세에 대해서는 굳이 제가 답할 필요가 없을 것 같다"라면서 "앞으로도 민주당 당대표의 격에 맞는, 정치 복원을 위한 의미있는 질문에 대해 성실하게 답변하도록 하겠다"고 말했다. 정청래 대표의 질문을 "선동" "왜곡" "악의적 프레임"으로 규정하기도 했다.장동혁 대표의 발언 전에도 당 지도부의 답변이 나왔었다. 김재원 국민의힘 최고위원은 이날 오전 KBS라디오 '전격시사'와 한 인터뷰에서 "정청래 대표의 언사가 좀 거칠다"라면서 "이런 주장은 여야 관계를 원만하고 원활하게 이끌어야 할 여당 대표가 할 말이 아니다"라고 잘라 말했다.그러면서 "이제는 좀 말을 줄일 단계가 아닌가 생각한다"라면서 "이른바 '개딸'들의 지원을 받고 당선한 정청래 대표가 아직도 그 미몽에서 벗어나지 못한 것 같은데 하루빨리 국정을 책임져야 할 여당 대표의 지위로 돌아와야 할 것 아닌가"라고 힐난했다.장동혁 대표와 김재원 최고위원의 말을 종합하면, 12.3 내란 관련한 민주당의 지적은 왜곡이며 계엄을 지나 탄핵까지 길거리에서 탄핵을 외쳤던 시민들의 외침은 미몽에서 벗어나지 못한 셈이다.국민의힘 대변인의 논평에선 '찐 하남자'란 단어까지 등장했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평을 내고 "국회 의원회관에서도, 본청에서도 만나 직접 물어보면 될 일을 굳이 SNS에 올리는 저의는 무엇인가"라며 "그 짧은 거리를 정 대표는 강성 지지층들의 눈치를 보느라 직접 와서 인사도 못하고 악수도 못 하고 있다. 정 대표는 그럴 용기도 없는 '찐 하남자'라는 세간의 비난이 들리지도 않나"라고 꼬집었다.부승찬 민주당 대변인도 논평을 내고 장동혁 대표의 '빵 터졌다' 발언에 대해 "그간 민주주의 수호를 위해 목숨을 걸었던 대다수 국민의 질문을 우롱한 처사"라고 직격했다. 부 대변인은 "정청래 대표의 질문은 무고한 시민을 살인하고자 했던 망상적 범죄 행위에 대한 국민의 물음이자, 헌재 판결에 대한 확인"이라면서 "장 대표의 발언은 진정 민주주의를 수호하고자 하는 국민의 바람에서 벗어나 친윤·극우에 천착하는 국민의힘의 미래를 보여주는 단면"이라고 지적했다.