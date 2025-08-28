"요즘 살 만해?" 질문에 강훈식 비서실장, 눈시울 붉힌 이유

큰사진보기 ▲대통령실은 27일 유튜브 시리즈 ‘잼프의 참모들’을 통해 강훈식 대통령비서실장의 일상을 담은 영상을 공개했다. ⓒ ktv갈무리 관련사진보기

이재명 대통령 비서실은 27일 유튜브 시리즈 <잼프의 참모들>를 통해 강훈식 대통령비서실장의 일상을 담은 영상을 공개했다. 해당 시리즈는 대통령실 참모들의 업무 현장을 소개하는 콘텐츠로, 강 실장은 앞서 우상호 정무수석과 하정우 AI미래기획수석에 이어 세 번째 주인공이다. 대통령실은 지난 13일부터 이재명 대통령 참모들의 일상을 순차적으로 공개하고 있다.27일 공개된 <잼프의 참모들-전 절대 피곤하지 않습니다> 편 영상에서 강 실장은 이재명 대통령에 대해 "뇌에 에너지가 많고 아직도 일이 고프다는 느낌을 받는다"고 말했다. 그는 대통령의 업무 집중력과 추진력을 강조하며 "대통령은 저를 돌리신다"고 표현했다. 제작진의 '상사가 너무 무섭다'는 반응에 대해선 "그렇다"고 답한 뒤 얼른 "저도 그렇다(일이 고프다)"라고 웃으며 덧붙였다.공개된 영상에 따르면, 강 실장은 오전 7시 20분경 업무를 시작하며 하루 평균 12개 이상의 회의를 소화하고 있다. 일정이 많은 날에는 회의가 17개에 달한다고 밝혔다. 그는 "내가 두 명 있으면 좋겠다고 생각한 적이 많다"며 업무 강도를 언급했다. 대통령실 합류 이후 개인 일정은 전혀 없었으며, 어머니가 "아들이 다시 군대 간 것 같다"고 말할 정도로 바쁜 일정을 이어가고 있다고 전했다.최근 강 실장은 피로한 모습이 언론 카메라에 포착되며 화제가 된 바 있다. 이에 대해 그는 "피곤하지 않다"고 말했지만, 영상 중 하품하는 장면이 담기기도 했다. 그는 "정말 성공한 정부를 만들고 싶다. 그게 제 피곤함보다 훨씬 더 크다"고 강조했다.영상 중 진행된 '다섯자' 인터뷰에서 '요즘 살만해?'라는 질문이 나오자 강 실장은 한동안 말을 잇지 못했다. 그는 "눈물을 만드는 단어", "내가 울겠다. 나 울리러 왔느냐"라며 눈시울을 붉혔다. 이어 "저는 되게 많이 운다. 사회적 참사 (유가족 행사) 때 얼마나 울었는지 모른다"고 말했다. 실제로 그는 지난 7월 16일 사회적 참사 유가족과의 대화 자리에서 눈물을 보인 바 있다.강 실장은 "억울한 일을 겪은 분들이 (앞으로) 없도록 우리가 이 일을 한다고 생각하면, 힘들다고 말하는 것도 사치스럽다고 느껴진다"고 말했다. 그는 대통령실에서의 역할에 대해 "대통령 곁에서 헌신적이고 충직하게 일했던 사람으로 기억되고 싶다"고 밝혔다.강훈식 실장은 1973년생으로, 첫 1970년대생 대통령비서실장이다. 그는 충남 천안·아산 지역에서 국회의원 3선을 지낸 뒤 지난 6월 대통령실에 합류했다. 지역구를 내려놓고 청와대로 향한 그의 선택은 정치권 안팎에서 주목을 받았다.이번 영상은 대통령실 참모들의 인간적인 면모와 업무 강도를 동시에 보여주는 콘텐츠로, 강 실장의 발언과 태도는 대통령실 내부 분위기와 조직 문화에 대한 간접적인 메시지를 전달하고 있다는 평가다.