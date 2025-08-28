이 대통령의 귀국 후 첫 지시 "장동혁 대표와 회동 즉시 추진"

▲우상호 정무수석 접견한 장동혁 대표장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 우상호 대통령실 정무수석을 접견하고 있다. 우 수석은 이날 이재명 대통령이 보낸 축하 난을 전달하기 위해 장 대표를 예방했다. ⓒ 남소연 관련사진보기