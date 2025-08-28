이 대통령의 귀국 후 첫 지시 "장동혁 대표와 회동 즉시 추진"

[기사수정: 28일 오전 11시 57분]
3박 6일간의 일본·미국 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령의 첫 지시는 장동혁 국민의힘 대표와의 회동 추진이었다.
신임 야당 지도부와 첫 인사를 나누면서 한일, 한미정상회담의 성과 및 후속 과제들을 공유하고자 하는 취지로 해석된다. 이 대통령은 지난 24일 기내간담회에서도 "야당 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"라고 말한 바 있다.
이 대통령은 28일 새벽 1시 30분께 서울공항을 통해 귀국했다. 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관, 더불어민주당 정청래 대표·김병기 원내대표, 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관 등이 마중 나와 박수로 이 대통령을 반겼다.
이 대통령은 이들과 일일이 악수를 나누면서 반가움을 표했다. 특히 우상호 정무수석과 악수를 나누면서 꽤 오랫동안 대화를 나누는 장면이 카메라에 포착됐다. 이 대통령이 무언가를 말하자, 우 수석은 "어제 가서 (축하)난을 전달했다"는 취지의 답변을 하는 모습이었다.
이에 대해 강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 "이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 우상호 정무수석에게 장동혁 국민의힘 신임 당대표를 포함한 '대통령과 여야 지도부 회동'을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다"라고 밝혔다. 참고로 전임 대통령들도 해외 순방 이후 여야 지도부를 함께 초청해 대화를 나눈 바 있다.
그는 다만 "이를 '영수회담 추진 지시'로 표현하는 것은 적절치 않다"라고 짚었다. 대통령이 집권당의 총재를 겸했던 과거 권위주의 정치문화에서나 대통령과 야당 대표와의 만남을 영수회담이라 표현한 것이고, 이제는 '대통령과 여야 지도부 회동'이라는 표현을 쓴다는 설명이었다.
한편, 우상호 정무수석은 전날(27일) 장동혁 대표 취임을 축하하기 위해 국회를 찾은 자리에서 "(이 대통령이) 기회가 되면 돌아와서 초대하고 같이 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다"라고 했다.
하지만 장 대표는 비공개 대화에서 "대통령과 야당 대표가 만났을 때 이야기(한 것들이) 수용되어야 하는데 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐"면서 부정적인 입장을 취한 것으로 알려졌다(관련기사 : 대통령 '축하 난' 선물에 심기 불편 장동혁 "본회의서 난 일어나" https://omn.kr/2f3m9
).