메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
이 대통령의 귀국 후 첫 지시 "장동혁 대표와 회동 즉시 추진"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.08.28 11:28최종 업데이트 25.08.28 12:00

이 대통령의 귀국 후 첫 지시 "장동혁 대표와 회동 즉시 추진"

우상호 정무수석에 '여야 지도부와 회동 추진' 주문... 강유정 "영수회담 표현 안 맞아"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문 일정을 마치고 28일 경기도 성남 서울공항에 도착하고 있다. 2025.8.28
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문 일정을 마치고 28일 경기도 성남 서울공항에 도착하고 있다. 2025.8.28 ⓒ 연합뉴스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문 일정을 마치고 28일 경기도 성남 서울공항에 도착해 영접 나온 우상호 정무수석과 인사하고 있다. 2025.8.28
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문 일정을 마치고 28일 경기도 성남 서울공항에 도착해 영접 나온 우상호 정무수석과 인사하고 있다. 2025.8.28 ⓒ 연합뉴스

[기사수정: 28일 오전 11시 57분]

3박 6일간의 일본·미국 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령의 첫 지시는 장동혁 국민의힘 대표와의 회동 추진이었다.

신임 야당 지도부와 첫 인사를 나누면서 한일, 한미정상회담의 성과 및 후속 과제들을 공유하고자 하는 취지로 해석된다. 이 대통령은 지난 24일 기내간담회에서도 "야당 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"라고 말한 바 있다.

AD
이 대통령은 28일 새벽 1시 30분께 서울공항을 통해 귀국했다. 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관, 더불어민주당 정청래 대표·김병기 원내대표, 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관 등이 마중 나와 박수로 이 대통령을 반겼다.

이 대통령은 이들과 일일이 악수를 나누면서 반가움을 표했다. 특히 우상호 정무수석과 악수를 나누면서 꽤 오랫동안 대화를 나누는 장면이 카메라에 포착됐다. 이 대통령이 무언가를 말하자, 우 수석은 "어제 가서 (축하)난을 전달했다"는 취지의 답변을 하는 모습이었다.

이에 대해 강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 "이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 우상호 정무수석에게 장동혁 국민의힘 신임 당대표를 포함한 '대통령과 여야 지도부 회동'을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다"라고 밝혔다. 참고로 전임 대통령들도 해외 순방 이후 여야 지도부를 함께 초청해 대화를 나눈 바 있다.

그는 다만 "이를 '영수회담 추진 지시'로 표현하는 것은 적절치 않다"라고 짚었다. 대통령이 집권당의 총재를 겸했던 과거 권위주의 정치문화에서나 대통령과 야당 대표와의 만남을 영수회담이라 표현한 것이고, 이제는 '대통령과 여야 지도부 회동'이라는 표현을 쓴다는 설명이었다.

우상호 정무수석 접견한 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 우상호 대통령실 정무수석을 접견하고 있다. 우 수석은 이날 이재명 대통령이 보낸 축하 난을 전달하기 위해 장 대표를 예방했다.
우상호 정무수석 접견한 장동혁 대표장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 우상호 대통령실 정무수석을 접견하고 있다. 우 수석은 이날 이재명 대통령이 보낸 축하 난을 전달하기 위해 장 대표를 예방했다. ⓒ 남소연

한편, 우상호 정무수석은 전날(27일) 장동혁 대표 취임을 축하하기 위해 국회를 찾은 자리에서 "(이 대통령이) 기회가 되면 돌아와서 초대하고 같이 정상회담 결과를 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다"라고 했다.

하지만 장 대표는 비공개 대화에서 "대통령과 야당 대표가 만났을 때 이야기(한 것들이) 수용되어야 하는데 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐"면서 부정적인 입장을 취한 것으로 알려졌다(관련기사 : 대통령 '축하 난' 선물에 심기 불편 장동혁 "본회의서 난 일어나" https://omn.kr/2f3m9 ).

#이재명대통령#장동혁#여야지도부회동#해외순방#협치

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사아리셀부터 씨랜드까지... 대통령실 "유가족 위로하고 의견 듣겠다"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초