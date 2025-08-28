장동혁 '해수부 이전 반대'에 진화 나선 김도읍... 민주당은 "부산 모독" 비판

큰사진보기 ▲국민의힘 6차 전당대회에서 당선된 장동혁 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 기자회견을 열고 소감을 밝히고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 신임 당 대표의 "해양수산부 부산 이전 반대" 발언을 놓고 더불어민주당 부산시당이 28일 부산시의회를 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

신임 장동혁 국민의힘 당 대표가 "해양수산부 부산 이전 반대" 목소리를 내면서 부산 더불어민주당이 강하게 반발하는 등 파장이 일고 있다. 장 대표는 지방선거용 정치행위라며 부정적 태도를 보였는데, 해수부 이전 주도권에 공을 들여온 부산 국민의힘은 난감한 모습이다.지난 26일 언론과 만난 장동혁 당 대표는 해수부 이전 관련 질문이 나오자 평소의 입장을 숨김없이 드러냈다. 충청이 지역구인 장 대표는 "지속적으로 반대해 왔다"라며 "(필요한 건) 산업은행 부산 이전이지 해수부 이전이 아니라고 생각한다"라고 말했다.특히 이재명 대통령과 연내 이전 지시와 전재수 해양수산부 장관의 임명 등을 내년 선거용으로 규정하며 날 선 반응을 보였다. 장 대표는 "(정부·여당이) 국토 균형발전에는 전혀 관심도 없이 지방선거에서 한 석을 더 얻기 위한 얄팍한 정치적 행위를 하고 있다"라고 쏘아붙였다.장 대표의 발언은 부산 지역 국민의힘 의원들이 특별법안 제출 등으로 해수부 이전 주도권에 공을 들이는 상황에서 불거져 논란이 됐다. 이보다 하루 전 25일 부산 국민의힘 국회의원들은 민주당 발의 '해양수도 특별법안' 규탄 기자회견을 열었다. 이전에만 초점을 둔 반쪽짜리 법안이 아닌 기능 강화를 아우른 야당 안으로 가야 한다는 주장을 담았다.그런데 바로 장 대표가 이전 자체가 문제 있다고 말하면서 이에 어깃장을 놓은 상황이 벌어진 셈이다. 장 대표는 전당대회 과정에서 계속 해수부 이전 반대를 외치며 "산업은행이나 부산항 인프라, 공항 등 다른 투자가 더 시급하다"고 강조해 왔다.부산 국민의힘은 난감한 표정이다. <국제신문> 등 지역언론은 "해수부 이전 자체에 반대한다는 입장을 내놔서 할 말이 없다"라는 당내 반응을 보도했다. 결국 김도읍(부산 강서) 국회의원은 페이스북 글로 다급히 사태 진화에 나섰다. 김 의원은 "우리 부산 의원들 입장은 명확하다"라며 이전에 최선을 다하겠다고 해명했다.하지만 더불어민주당은 바로 공세의 고삐를 조였다. "당리당략적 야당 대표 모습에 분노를 금할 수 없다"라는 내용의 날 선 성명만으론 부족하다고 판단한 민주당 부산시당은 28일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 추가 기자회견을 열었다.이재성 민주당 부산시당위원장, 반선호·전원석 부산시의원, 여러 지역위원장 등은 장 대표의 태도를 '반부산 행위'로 규정했다. 박성현 부위원장의 입에선 '망언'이라는 말까지 튀어나왔다. 그는 "어려운 결단에 찬물을 끼얹는 장 대표의 발언을 도저히 묵과할 수 없다"라고 규탄했다.엇갈린 국민의힘 내부를 겨냥한 압박도 이어졌다. 이 위원장은 "더 심각한 문제는 박형준 부산시장과 부산 국민의힘 의원들이 침묵으로 일관하고 있다는 점"이라며 왜 부산 모독 발언 앞에서 입을 다물고 있느냐"고 목청을 키웠다.