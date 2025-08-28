가짜 골프코인으로 57억 편취…경기남부경찰청, 총책 등 3명 검거

큰사진보기 ▲경기남부경찰청 ⓒ 박정길 관련사진보기

"에어드랍 이벤트에 당첨됐다며 무료 코인을 지급한다는 연락은 받지도 말고 즉시 차단해야 합니다. 단기간 고수익을 보장한다는 투자 권유는 대부분 사기입니다."경기남부경찰청(청장 김준영) 광역수사단 반부패·경제범죄수사대(투자리딩 전문수사팀)는 2023년 12월부터 불특정 다수를 상대로 "에어드랍 이벤트에 당첨됐다"며 해외 거래소에 상장된 뒤 국내 거래소 상장을 앞두고 있다는 GCV코인을 무상 지급하고, 투자 시 해외 골프회원권 제공과 고수익을 보장한다고 속여 피해자 129명으로부터 총 57억 원을 편취한 허위 코인 투자사기 총책 A씨(50대, 남) 등 운영진 3명을 검거해 전원 구속했다고 28일 밝혔다.에어드랍은 이벤트 당첨이나 보상 차원에서 무상으로 지급되는 것을 의미한다. GCV코인은 'Golf Cart Victoria(골프카트빅토리아)'의 약자로, 총책 A씨가 골프용품 거래사업을 빙자해 만든 경제적 가치가 없는 밈코인이다. 이 코인은 특별한 목표나 기술력 없이 단순한 재미를 목적으로 제작됐다.28일 오전, 경찰 관계자는 기자와의 통화에서 최근 적발된 가상화폐 투자 사기 접근 방법을 이렇게 설명했다."범인들은 무작위로 문자나 카카오톡 메시지를 보내 '에어드랍 당첨'을 알린다. 이어 피해자에게 특정 앱을 설치하게 하고, 단체 대화방에 가입하도록 유도한다."총책 A씨는 국내 코인 개발자를 찾아 경제적 가치 없는 'GCV'라는 명칭의 밈코인과 가짜 코인지갑을 제작한 뒤, 사업자 및 통장 개설 관리책 B씨(40대, 여), 자금 관리책 C씨(40대, 남)와 함께 국내 지사 사무실과 고객센터를 마련했다. 또 텔레마케터들을 고용해 불특정 다수의 개인정보가 담긴 DB 자료를 활용, 투자자를 모집해 자금을 편취하는 방식으로 조직적 범행을 벌였다. 개인정보 확보 경로에 대해서는 "대부분 불법적으로 거래되는 DB를 구입했을 것으로 추정된다"고 경찰 관계자는 설명했다.총책 A씨는 2023년 12월부터 범행을 위해 코인 개발자를 통해 GCV코인과 전자지갑을 만들고, '골프카트빅토리아스(약칭 GCV)'라는 이름으로 국내 지사 사무실과 고객센터를 마련했다. 그는 허위 해외 골프회원권을 제작할 직원과 텔레마케터를 고용하는 등 범행 전반을 기획한 총책 역할을 했다. 허위 해외 골프회원권은 국내 인쇄소에서 제작된 것으로 확인됐다.B씨는 A씨 요청에 따라 GCV 코인을 발행한 해외 업체인 것처럼 '골프카트빅토리아스'라는 동일 명칭으로 국내 사업자를 개설하고, 사무실 월세 계약 등 명의 대여와 관리 업무를 맡았다. C씨는 B씨 명의 계좌를 투자금 수취 계좌로 이용·관리하며, 운영진 3명이 범죄수익금을 분배하거나 텔레마케터 급여를 지급하는 등 자금 관리 역할을 담당했다.이들은 약 6개월 동안 텔레마케터들을 동원해 DB 자료를 활용, 무작위로 전화나 문자를 발송했다. '이벤트 당첨'을 빌미로 현혹된 피해자들을 모집해 총 129명으로부터 57억 원을 편취한 것이다.이 사건은 2024년 7월 최초 접수됐으며, 다수 피해 사례가 확인되자 8월경 국가수사본부에서 집중수사관서로 지정했다. 경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 사건을 투자리딩 전문수사팀에 배당해 약 1년간 금융거래 분석과 현장 압수수색을 통해 범행 수법과 피해 규모를 확인했다. 피해자 129명의 진술과 57억 원 상당의 피해 내역 등 증거도 모두 확보됐다.수사팀은 코인 개발자 및 전문가 진술을 통해 GCV코인이 불과 2시간 만에 제작된, 경제적 가치가 없는 밈코인임을 확인했다. 또 운영진이 단체 대화방에 게시한 국내 거래소 상장 예정 자료와 수익률 자료 등이 모두 출처 불명의 허위 자료임도 입증했다. 특히 범행 과정에서 사용된 해외 골프회원권은 인쇄소에서 임의로 출력된 조잡한 가짜였던 것으로 드러났다.경찰 관계자는 "피해자들은 과거 코인이나 주식 투자 실패 경험이 있거나, 이전에 투자 사기를 당한 이력이 있는 경우가 많았다"며 "이 같은 손실을 만회하려는 심리를 노려 범인들이 접근한 것으로 보인다. 실제로 피해자는 수천만 원에서 많게는 1억 원까지 투자했지만, 약속된 수익은 돌아오지 않았다"고 설명했다. 그는 "에어드랍 이벤트로 무료 코인을 준다는 접근은 대부분 사기"라며 "문자나 카톡을 받더라도 응대하지 말고 무시하는 것이 최선의 예방법"이라고 강조했다.경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대(총경 오지용)는 "총책 A씨 등 관련자들이 은닉한 범죄수익을 끝까지 추적해 피해 회복과 범죄수익 환수에 최선을 다할 것"이라며 "서민 경제를 위협하는 투자리딩 등 다중 피해 사기 사건에 대해 집중 수사를 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "출처가 불분명한 전화나 SNS를 통한 '무료 코인 지급', '이벤트 당첨', '고수익 보장' 등의 투자 권유는 사기일 가능성이 매우 크다"며 국민들의 각별한 주의를 당부했다.