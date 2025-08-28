메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
법원, 한전KPS 근로자지위확인소송 1심서 불법파견 인정

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

25.08.28 11:17최종 업데이트 25.08.28 11:18

법원, 한전KPS 근로자지위확인소송 1심서 불법파견 인정

형식상 도급계약, 실제로는 근로계약 판단… "항소는 책임회피일 뿐, 죽음의 외주화 끝내야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다.
서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. ⓒ 태안화력 고 김충현 사망사고 대책위

서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. 법원이 공기업의 외주화 관행에 대해 위법 판단을 내린 것은 드문 사례로, 발전소 하청 노동자의 잇따른 희생을 멈춰야 한다는 사회적 요구가 반영된 결과라는 평가가 나온다.

서울지방법원 제41민사부(재판장 정회일)는 한전KPS가 형식상 도급 계약을 맺었지만, 실제로는 노동자에게 직접 지시와 교육, 평가를 해 왔다고 인정했다. 특히 발전소 경상정비 업무에 하청 노동자를 투입한 행위는 파견법 위반에 해당한다고 판시했다.

"항소는 책임 회피"… 대책위, 직접고용 촉구

AD
고 김충현 비정규직노동자사망사고대책위원회는 법원 앞 기자회견에서 "한전KPS는 판결을 수용하고 즉각적인 직접고용과 정규직화를 추진해야 한다"며 "항소는 책임 회피일 뿐"이라고 밝혔다. 대책위는 또 "정부가 공공부문부터 불법파견과 외주화를 근절하겠다는 방침을 명확히 해야 한다"고 강조했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 12일 국무회의에서 "위험한 작업을 하청에 떠넘기는 것은 책임은 지지 않고 이익만 보려는 것"이라고 발언한 바 있다. 대책위는 이를 언급하며 "대통령이 지적한 바로 그 구조가 고 김충현씨의 목숨을 앗아간 원인이자, 한전KPS 불법파견의 다른 이름"이라고 지적했다.

서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다.
서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. ⓒ 태안화력 고 김충현 사망사고 대책위

공공운수노조 한전KPS 비정규직지회는 별도 입장문에서 "이번 판결은 몇몇 조합원의 승리가 아니라 불법파견과 간접고용에 시달려온 노동자들의 희망"이라며 "즉각적인 정규직 전환과 임금·차별 보상이 뒤따라야 한다"고 요구했다. 이어 "정부와 국회도 제도 개선에 나서야 한다"며 이번 판결을 '끝이 아닌 시작'으로 평가했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.


#불법파견인정#비정규직차별#공공운수노조한전KPS비정규직지회#위험의외주화#근로자지위확인소송1심

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
김선영 (duri1004) 내방

더불어 살아가는 세상을 위하여...

이 기자의 최신기사서산 대산석화단지, 산업위기 선제대응지역 지정

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초