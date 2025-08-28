법원, 한전KPS 근로자지위확인소송 1심서 불법파견 인정

큰사진보기 ▲서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. ⓒ 태안화력 고 김충현 사망사고 대책위 관련사진보기

서울중앙지방법원이 28일 한전KPS 비정규직 노동자들이 제기한 근로자지위확인 소송 1심에서 불법파견을 인정했다. 법원이 공기업의 외주화 관행에 대해 위법 판단을 내린 것은 드문 사례로, 발전소 하청 노동자의 잇따른 희생을 멈춰야 한다는 사회적 요구가 반영된 결과라는 평가가 나온다.서울지방법원 제41민사부(재판장 정회일)는 한전KPS가 형식상 도급 계약을 맺었지만, 실제로는 노동자에게 직접 지시와 교육, 평가를 해 왔다고 인정했다. 특히 발전소 경상정비 업무에 하청 노동자를 투입한 행위는 파견법 위반에 해당한다고 판시했다.고 김충현 비정규직노동자사망사고대책위원회는 법원 앞 기자회견에서 "한전KPS는 판결을 수용하고 즉각적인 직접고용과 정규직화를 추진해야 한다"며 "항소는 책임 회피일 뿐"이라고 밝혔다. 대책위는 또 "정부가 공공부문부터 불법파견과 외주화를 근절하겠다는 방침을 명확히 해야 한다"고 강조했다.앞서 이재명 대통령은 지난 12일 국무회의에서 "위험한 작업을 하청에 떠넘기는 것은 책임은 지지 않고 이익만 보려는 것"이라고 발언한 바 있다. 대책위는 이를 언급하며 "대통령이 지적한 바로 그 구조가 고 김충현씨의 목숨을 앗아간 원인이자, 한전KPS 불법파견의 다른 이름"이라고 지적했다.공공운수노조 한전KPS 비정규직지회는 별도 입장문에서 "이번 판결은 몇몇 조합원의 승리가 아니라 불법파견과 간접고용에 시달려온 노동자들의 희망"이라며 "즉각적인 정규직 전환과 임금·차별 보상이 뒤따라야 한다"고 요구했다. 이어 "정부와 국회도 제도 개선에 나서야 한다"며 이번 판결을 '끝이 아닌 시작'으로 평가했다.