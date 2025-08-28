"용인 대표 향토축제 10년, 새로운 도약 기대해도 좋아"

"전국에 축제가 많습니다. 그 가운데 전통 향토축제로서 백암백중문화제의 특성을 살리는 것이 무엇보다 중요하다고 생각해요. 올해 10년째 맞이한 만큼 그간 쌓은 노하우를 잘 살려 전통과 미래, 아이부터 어르신에 이르기까지 전 세대를 아우르는 용인 대표축제로 발돋움하려 열심히 준비를 했어요. 많은 관심과 참여 바랍니다."

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

- 백암 백중놀이를 간단히 소개해 달라.

AD

- 준비 상황은 어떤가?

- 백중문화제를 준비하면서 가장 주안점을 둔 부분이나 특별한 의미가 있다면?

- 축제 프로그램 중 특별히 강조하고 싶거나 눈여겨볼 만한 게 있나?

- 다채로운 볼거리도 많이 준비했다고 들었는데.

- 백암 지역경제 활성화와 축제의 연계성은 어떻게 구상하고 있나?

- 청미천 활용계획도 있다고 들었는데.

- 씨름의 고장에서 씨름경기 아픔이 있어 고민스러웠을 텐데.

- 백중문화제의 미래 비전을 말해달라.

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

여성으론 최초로 백암백중문화제 총책임을 맡은 신동선 위원장. 평소 강한 추진력을 지켜 본 지역사회의 신뢰를 바탕으로 하루하루 막바지 준비에 바쁜 일정을 보내고 있다. 그의 목소리와 행동엔 자신감이 넘쳐 보였다. 백암백중문화제는 오는 9월 6일~7일 이틀간 백암면사무소 일원에서 열린다. 아래는 신 위원장과 나눈 일문일답."백중은 농부들이 음력 7월 15일에 이르러 바쁜 일손을 내려놓고 비로소 휴식을 취하는 날이다. 이날 만큼은 술과 음식을 나누고 씨름 등 각종 전통놀이를 즐겼다. 여름철 축제이자 가장 번성하고 유명했던 곳이 백암이다.""대체로 순조롭다. 여성이 위원장과 사무국장을 맡아 뛰다 보니 어려움도 없지 않으나 충분히 극복하고 있다. 일단 축제 기조를 참여형으로 설정했다. 그런 만큼 자발성과 다양성이 커졌다. 전 세대를 아우르는 축제가 될 것이다. 용인시는 물론 처인구청과 비롯, 행정기관 관심과 지원도 큰 힘이 되고 있다.""10주년을 기념하는 해인 만큼, 단순히 축제를 여는 것을 넘어 연말까지 법인화를 추진하고 있다. 축제의 지속 가능성을 확보하고자 한다. 이를 위해 6월 13일 임시총회에서 전문가 자문도 받았다. '백암'을 넘어 '용인 백중문화제'로 확대 발전시키는 방향을 모색하고 있다. 이는 백중문화제가 용인 전체를 아우르는 대표적인 향토 축제로 자리매김하는 중요한 발걸음이 될 것으로 기대한다.""이번 축제는 '현재와 과거의 공존'이라는 컨셉 아래, 백암 지역의 자원을 최대한 활용하는 데 중점을 두었다. 면민 중심의 전야제가 열릴 예정이다. '면민의 밤' 전야제를 통해 백암면민을 위한 자축의 장을 마련했다. 이는 마을 잔치처럼 이웃들이 함께 음식을 준비하고 즐기며 축제의 시작을 알리는 의미를 담고 있다. 청소년 참여 확대도 의미가 크다. 과거에는 어른들만의 축제였던 경향이 있었지만, 이번에는 '백중 페이'를 전 백암지역 학교에 지급해 학생들 참여를 유도하게 된다. 작년에도 700만 원 미만의 예산으로 학생들에게 '백중 페이'를 돌려 백중의 의미를 알리고 축제에 참여하도록 독려했다. 올해도 청소년 예술제를 마련하고, 특히 독도 플래시몹을 통해 초등학생들이 나라 사랑의 의미를 되새길 수 있도록 했다.""다채로운 볼거리와 체험거리로 올드카 카퍼레이드가 있다. 전국 올드카 동호회에서 15대 이상의 올드카가 참여해 카퍼레이드를 펼쳐 축제의 시작을 축하할 예정이다. 이는 축제에 신선하고 흥미로운 요소를 더할 거다. 백중 및 백암 옛 사진전도 여는데, 주민자치센터 지하 다목적실을 활용해 백중과 백암의 옛 사진전을 개최한다. 과거 백암의 모습과 백중문화제의 역사를 한눈에 볼 수 있는 기회를 제공하며, 백암 출신 돌 조각가의 작품도 함께 전시될 예정이다. 전통 체험엔 다듬이질 놀이도 있다. 사라져가는 전통 생활 문화를 아이들에게 소개하는 의미 있는 체험이 될 것으로 기대한다. 부녀회장님들과 마을 대표들도 함께 참여해 주민 주도형 축제의 의미를 살릴 계획이다.""중요한 부분이다. 백암은 SK하이닉스 유치 후에도 배후도시로서의 명확한 로드맵이 부재한 상황이다. 이를 극복하기 위해 백암을 '한돈마을'로 육성해 지역 상권을 살리려 한다. 전국에 한우마을은 많지만 한돈마을은 없다는 점에 착안했다. 2011년부터 이 구상을 해왔다. 축산인들의 반대와 고질적인 축산 냄새 문제 같은 어려움이 있지만, 기존 먹거리와 더불어 한돈 전문점 확대를 통해 지역 경제 활성화를 도모하고자 한다. 백암상인회를 골목형 상점가 상인회로 발족시키고 150명의 사인을 받아 추진 중이다.""앞으론 청미천을 활용한 물 축제를 포함하는 걸 구상하고 있다. 과거 백암의 유래가 '흰 모래밭'에서 비롯된 만큼, 청미천에 모래톱을 조성하고 물을 가둬 물놀이를 즐길 수 있는 공간으로 만들면 여름 축제로서 백중문화제의 한 축이 될 것이라고 생각한다. 백암 원도심 활성화를 축제의 핵심 목표로 삼아, 축제가 일회성 행사가 아닌 지역 발전을 이끄는 동력이 되도록 할 구상이다.""백중하면 빼놓을 수 없는 씨름인데, 사고가 있었던 만큼 백암면체육회 주관하에 백암 출신 박민교 한라장사와 김동현 백두장사를 초청해 시범 경기와 사인회를 진행할 계획이다. 이는 단순한 경기를 넘어, 그들의 '샅바'에 깃든 좋은 기운을 면민들이 받아갈 수 있도록 하자는 의미가 담겨 있다.""10주년을 계기로 백중문화제는 단순한 지역 축제를 넘어 법인화를 통해 안정적이고 지속 가능한 기반을 마련할 예정이다. '용인 백중문화제'로 확대 발전해 용인의 대표적인 향토 축제로 자리매김하는 동시에 '주민 주도형 축제'로 자부심이 느끼도록 발전시켜 나갈 생각이다. 주민들의 적극적인 후원과 참여는 큰 힘이 됐다. 지원예산보다 지역사회의 참여예산이 3배 가까이 된다. 동시에 백암 원도심 활성화와 청미천을 활용한 물 축제, 한돈마을 조성 등 지역 발전을 견인하는 축제가 되도록 노력하겠다. 많이 와서 즐겨달라."