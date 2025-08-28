교회 화장실 개방으로 만든 따뜻한 풍경

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"누구든 편하게, 깨끗하게"

용인시 처인구 호동, 길업마을 입구에 자리한 예직교회. 단정한 예배당 앞마당에는 커피와 매실차, 시원한 생수가 놓여 있어 지나는 주민과 행인이 목을 축이며 잠시 쉬어간다. 송대립 담임목사는 2000년 교회를 세우며 마을 주민을 따뜻하게 맞이하는 일을 시작했다. 그때는 공간도, 시설도 넉넉지 않아 전면 개방은 쉽지 않았다. 그럼에도 그는 "교회는 주일뿐 아니라 평일에도 지역의 이웃과 나그네에게 열려 있어야 한다"는 신념으로 작은 여건 속에서 환대와 섬김을 이어갔다.교회 이름은 송 목사가 개척 당시 사역하던 예직마을에서 따왔다. 마을 이장에 따르면 '예직(禮直)'은 '예의 바르고 곧은 마을'이라는 뜻이다. 송 목사는 "예 자가 들어가면 자연스럽게 예수님을 떠올리게 된다. 마을 이름의 뜻과 신앙적 의미가 잘 어울려 학생들과 상의 후 교회 이름으로 정했다"고 말했다. 바른 삶과 사랑의 실천이라는 기독교 정신을 담아낸 이름이었다.개방형 화장실은 2007년 예직마을에서 길업마을로 이전해 새 성전을 건축하면서 문을 열었다. 교회 앞 느티나무 그늘 아래 공터는 주민들이 모여 쉬기 좋은 장소였지만, 당시 주변에는 공중화장실이 없었다.송 목사는 "사람들이 급하면 아무 데서나 실례하는 모습을 보고, 차라리 교회 화장실을 열자고 생각했다"고 말했다. 같은 시기 매주 토요일 무료급식도 시작됐다. 이 소식을 들은 당시 구청장이 방문해 화장실 개방과 급식 활동을 보고, 용인시 지정 개방화장실로 등록했다. 무료급식은 코로나19 확산으로 2022년 초 중단됐지만, 화장실 문은 닫히지 않았다.예직교회 앞 음료 코너는 자전거 라이더와 마라톤 동호인, 인근 농민들에게 인기다. 처음에는 느티나무 옆 나무박스에 음료를 두었지만, 코로나 이후 위생과 안전을 위해 교회 앞으로 옮겼다. 계절에 따라 겨울엔 동파를 막기 위해 실내로 옮기고, 봄이 오면 다시 야외로 내놓는다. 처음엔 여러 종류의 차를 준비했으나 혼잡해져, 지금은 커피와 매실차, 냉·온수기만 제공한다. 송 목사는 "감사의 표시로 천 원짜리를 꾸깃꾸깃 접어 두고 가는 분들이 많아 돼지저금통을 하나 뒀다"며 웃었다.이러한 음료 나눔은 성경에서 강조하는 '나그네를 대접하라'는 환대의 정신을 실천하는 방법이다. 교회는 목마른 자에게 물을 주고, 피곤한 이에게 쉼을 제공하는 일을 예배와 동일한 사명으로 여긴다.예직교회는 지역 고령화에 대응해 경로 운동을 활발히 펼친다. 마을회관 12곳을 정기적으로 돌며 떡이나 뻥튀기, 과일 등을 나누고 어르신들과 이야기를 나누는 것은 봉사를 넘어 마음을 잇는 선교 활동이다. 송 목사는 "하나님의 사랑은 말보다 행동으로 전해질 때 더 깊이 전해진다"고 했다.매년 봄 열리는 '자전거 대행진'은 벌써 12년째 이어진다. 용인뿐 아니라 광주, 분당 등지에서 참가자 100여명이 모여 교회에서 출발해 경기도 광주 청석공원까지 60km를 달린다. 교회는 점심, 과일, 다과를 제공하고 자전거 용품 경품도 마련한다. 송 목사는 "용인시 자전거 대회보다 먼저 시작했다. 매년 기다리는 분들이 있다"고 말했다.야외 음료 제공이 늘면서 종이컵과 쓰레기 문제가 생기자, 예직교회는 매달 한 번 환경정화 활동을 시작했다. 교인들이 수변구역과 마을 주변을 돌며 휴지와 오물을 줍는다. 이는 단순한 환경미화가 아니라, 하나님이 주신 창조세계를 돌보는 '청지기 정신'의 실천이다. 송 목사는 "마을을 깨끗하게 유지하는 것도 교회의 사명"이라고 말했다.송 목사는 "하나님을 믿는 사람, 안 믿는 사람 구분 없이 누구든 편하게 이용했으면 한다. 다만 종이컵이나 물티슈는 함부로 버리지 말고 깨끗하게 사용해주면 좋겠다"고 당부했다.예직교회의 25년은 화장실을 열고 커피를 내어주는 일에서 시작해, 지역과 함께 숨 쉬는 사역으로 확장됐다. 작은 친절이 쌓여 마을 사람들에게는 '이곳이 있어 다행'이라는 안도감을 주고, 낯선 이에게는 쉼과 환영의 사인을 보낸다. 앞으로도 이 문은 복음의 환대와 나눔을 품은 채 변함없이 열려 있을 것이다.