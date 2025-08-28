화순11경 엉터리정보에 제멋대로 명칭변경 '빈축'

큰사진보기 ▲화순군청 종합민원실 화순11경 홍보판 ⓒ 박미경 관련사진보기

전남 화순군(군수 구복규)이 화순11경과 관련된 잘못된 정보를 제공하고 공식명칭을 마음대로 바꾸면서 빈축을 사고 있다.화순군은 올해 1월 '화순 8경'에 화순 꽃강길 음악분수와 이양면의 쌍봉사, 동면의 환산정을 포함해 '화순 11경'으로 확대했다.화순8경이 화순11경으로 확대되면서 주요 관광지와 시설물, 공공기관, 음식점 등에 설치됐던 화순8경 홍보안내판은 일제히 화순11경으로 바뀌었다.하루에도 수많은 민원인이 오가는 화순군청 종합민원실 민원인 휴식공간에도 홍보안내판이 신규로 설치됐다.종합민원실은 화순군이 행정안전부와 국민권익위원회 공동주관하는 '민원서비스 종합평가'에서 2023년과 2024년 2년 연속 '최우수기관'으로 선정됐다고 자랑한 곳이기도 하다.하지만 설치된 홍보안내판에 잘못된 내용이 담기면서 지적의 목소리가 나오고 있다.화순 제2경은 화순군이 유네스코 세계유산 등재를 추진하고 있는 도암면에 자리한 '운주사'다. '운주사'는 고유명사다. 이해하기 쉽게 '화순 운주사'로 부르기도 하지만 이는 '화순에 있는 운주사'라는 의미일 뿐 공식 명칭은 아니다.하지만 종합민원실 홍보판에는 '화순운주사'로 표기되면서 '운주사'의 명칭에 대한 혼란을 부추긴다는 지적이다.운주사 입구에는 '화순군립운주사문화관(이하 운주사문화관)'이 자리하고 있다. 운주사문화관은 당초 '박물관'으로 지어질 예정이었지만 박물관에 전시할 운주사 관련 유물이 부족하다는 이유 등으로 인해 '불교문화관'으로 바뀌었다가, 이후 '사진문화관'으로 변경해 2017년 4월 '화순군립천불천탑사진문화관(이하 천사관)이라는 이름으로 문을 열었다.천사관은 개인이 가지고 있는 소장품을 지자체에 기부하고, 이를 통해 소장품이 전시된 시설의 관리자가 되면서 공공시설물을 사유화하는 형태의 대표적 사례로 꼽혀 논란을 불렀다.이와 관련 화순군의회는 수차례 "천사관이 사유화되서는 안된다"며 따가운 시선을 보냈고, 화순군은 미디어아트실 구축을 계기로 천사관을 사진전문전시관에서 다양한 장르를 전시하는 복합전시관으로 바꾸며 2023년 7월 '화순군립운주사문화관'으로 재개관했다.그럼에도 화순군은 홍보안내판을 통해 '운주사 입구에 '천불천탑사진관'을 둘러보면 기쁨이 배가 된다'고 홍보하고 있다.제4경 고인돌유적지의 위치를 '화순군 춘양면 지돌길'로 잘못 알려주고, 제5경 '수만리 철쭉공원'의 명칭도 '만연산 철쭉공원'으로, 제5경 '규봉암'도 '이서규봉암'으로 제멋대로 바꿨다. 이쯤이면 규봉암을 설명하면서 사자성어인 '주상절리(柱狀節理)'를 '주상전리'로 잘못 표기한 것은 애교수준으로 보인다.화순군은 변화한 관광 트렌드에 걸맞게 화순8경을 화순11경으로 확대하면서 "단순히 방문객을 늘리는 것을 넘어 지역의 고유한 매력을 재발견하고, 지역 가치를 높이겠다"고 밝힌 바 있다.화순11경은 화순군 관광정책의 핵심이라고 볼 수 있다. 적지 않은 예산을 투입해 화순 곳곳에 화순8경 홍보판을 설치했고, 적지 않은 예산을 투입해 화순8경을 화순11경 홍보판으로 교체했다. 각종 홍보물도 제작 배포했다.하지만 잘못된 정보와 오류로 범벅된 화순11경 홍보판은 또다른 행정력과 예산낭비로 이어지는 만큼 보다 신중하고 세심한 검토가 필요하다.이와 관련 화순군 관계자는 "화순8경이 포함된 홍보판 등은 설치장소에 따라 담당부서가 달라 각 실과에서 제작, 설치했다"며 "화순11경 홍보에 따른 기준안을 만들고, 전수조사를 통해 잘못된 부분은 수정토록 하겠다"는 입장을 전했다. 한편 화순군청 종합민원실에 설치된 화순11경 홍보판은 현재 철수된 상태다.