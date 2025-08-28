올해 첫 비브리오패혈증 환자 사망 ... "어패류, 익혀 먹어야"

AD

큰사진보기 ▲진주시보건소, 비브리오패혈증 주의 당부. ⓒ 진주시청 관련사진보기

경남 진주에서 올해 첫 비브리오패혈증 환자가 사망한 가운데 보건당국이 "어패류를 충분히 익혀 먹어야 한다"라며 주의를 당부했다.진주시는 "지난 27일 올해 첫 비브리오패혈증 사망자가 발생함에 따라 시민들에게 비브리오 패혈증 예방을 위한 각별한 주의를 당부한다"라고 28일 밝혔다.사망환자는 80대 남성으로 지난 21일부터 다리 통증 및 부종 등의 증상이 나타나 진주시 소재 병원에서 23일 입원치료 중 사망하였고 검체검사결과 27일 비브리오패혈증으로 확인되었다.비브리오패혈증은 3급 법정감염병으로 비브리오패혈증균(Vibrio vulnificus) 감염에 의해 발생하는 급성 패혈증이다. 비브리오패혈균은 해수, 갯벌, 어패류 등 연안 해양환경에서 서식하며, 해수 온도가 18℃ 이상일 때 증식한다.진주시는 "비브리오패혈증 감염경로는 오염된 해산물을 날로 먹거나 덜 익혀서 먹을 경우, 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염되는 것으로 알려져 있다"라고 했다.감염 시에는 발열, 오한, 혈압저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 발생하고 1/3은 저혈압이 동반된다.어패류는 충분히 익혀 먹어야 하고 가급적 5℃ 이하에서 보관해야 하며, 취급시 장갑을 착용하고 사용한 도마‧칼은 소독 후 사용해야 한다. 피부에 상처가 있는 사람은 바닷물 접촉을 피해야 하고 깨끗한 물과 비누로 노출 부위를 씻어야 한다.진주시보건소는 "비브리오패혈증의 예방은 익히지 않은 어패류, 게, 새우 등의 음식섭취를 피하는 것이 가장 중요하며, 특히 기저질환을 가진 고위험군은 치사율이 높으므로 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.