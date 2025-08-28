강릉 가뭄, 변기부터 바꿔야 산다

큰사진보기 ▲24일 극심한 가뭄으로 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 17.8%(평년 69.0%)까지 떨어져 사상 최저치를 연일 갈아치우고 있다. 지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠금 하는 방식의 제한급수를 시행 중인 강릉시는 저수율이 15%로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 하는 강력한 제한급수에 돌입한다. 2025.8.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲심한 가뭄으로 제한급수에 들어간 강원 강릉지역에 26일 아쉬운 가랑비가 내리고 있다. 이날 강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율은 16.8%로 역대 최저치이며, 수도 계량기 75% 잠금 방식의 강력한 제한급수가 시행되는 저수율 15%를 눈앞에 두고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 강릉의 가뭄 사태는 특정 지역의 문제가 아니라 대한민국 전체 물 관리 철학의 민낯을 드러낸다. 정부와 국회, 지자체가 힘을 모아야 한다.



이제는 공급 위주의 대책에서 벗어나야 한다. 새로운 댐을 짓고 송수관을 연결하는 방식은 더 이상 해법이 될 수 없다. 물관리기본법에 명시된 대로 수요관리를 최우선으로 삼아야 한다.



그 출발점은 거창한 기술이 아니다. 공공기관과 학교, 숙박시설의 변기부터 교체해야 하지만, 무엇보다도 아파트 등 가정에서의 변기 교체가 핵심이다. 강릉 8만 세대가 절수형 변기로 바꾼다면 하루 수만 톤의 물을 아낄 수 있다. 이는 댐 한 곳의 하루 공급량에 맞먹는다.



스마트 워터, 첨단기술, AI는 그 다음이다. 기후위기 시대, 화장실의 변기가 곧 대한민국 물관리의 수준을 말해준다. 변기 혁명은 작지만 가장 확실한 첫걸음이다.



그리고 하나 더. ‘변기’라는 단어는 지식인이나 정치인에게 금기처럼 취급되어 왔다. 하지만 금기를 깨고 당당히 말할 때 비로소 해결책이 보인다. 그러한 용기를 응원한다.

강릉의 물부족 사태가 심각하다. 오봉저수지는 바닥을 드러내고, 시민들은 제한급수에 들어갔다. 그러나 정작 가장 큰 고통은 부엌이나 욕실이 아니라 화장실에서 시작된다. 수세식 변기는 한 번 내릴 때마다 10~15리터의 물을 사용한다. 네 식구라면 하루 200~300리터가 변기 속으로 흘러간다. 저수지 바닥을 긁어 어렵게 끌어온 물이, 가장 먼저 그리고 가장 많이 흘러가는 곳이 바로 변기다.한 번 상상해 보라. 수도꼭지를 틀어도 물이 안 나오는 날, 마실 물은 생수로 버틸 수 있다. 그러나 가족 모두가 하루 여덟 번씩 내릴 변기 물은 어디서 구할 것인가. 수세변기에 공급할 물이 없을 때, 그 상황은 설명하지 않아도 상상이 된다.강릉 시민의 하루 1인당 물 사용량은 약 317리터다. 환경부 자료에 의하면 전국 평균은 304리터로 이 수치는 점점 더 증가하는 추세이다. 강릉의 경우, 관광객이 많이 찾아와 숙박시설과 음식점, 목욕탕 등이 늘어난 영향도 있으니 전국이 비슷한 상황이라고 볼수 있다.그러나 문제는 한국 전체가 세계적으로 과도하게 물을 쓰는 나라라는 점이다. 싱가포르는 1인당 하루 물 사용량을 130리터 이하로 줄이는 것을 목표로 하고 있고, 독일·호주도 점점 더 이 숫자를 줄이려는 목표를 가지고 정책을 진행한다. 한국은 아무렇지도 않게 이들 나라의 두 배 이상을 쓰고 있는 셈이다.과거에는 "물을 많이 쓰는 것이 선진국의 상징"이었다. 하지만 이제는 다르다. 불편을 느끼지 않으면서도 물을 적게 쓰는 기술과 정책을 갖춘 나라가 진짜 선진국이다. 대한민국의 300리터 수준은, 물 관리 철학이 여전히 20세기에 머물러 있음을 보여준다.▲ 물 사용량의 절대적 비중 : 가정 물 사용량 중 화장실이 차지하는 비율은 30~40%. 수세변기 한 번은 10~15리터. 가정 단위로 보면 하루 수백 리터가 변기에서 사라진다.▲ 대체 불가능한 불편: 설거지, 세탁, 샤워는 줄일 수 있지만, 화장실만큼은 미룰 수 없다. 제한급수에서 시민들이 가장 먼저 고통을 느끼는 지점이 바로 화장실이다.▲ 수요관리는 물관리의 기본원칙: '물관리기본법'은 수요관리 우선 원칙을 명시한다. 변기 교체야말로 법의 취지를 현실에서 실천할 수 있는 가장 구체적이고 즉각적인 방법이다.▲ 효과가 당장 눈에 보이는 정책: 절수형 변기로 교체 시 물 사용량을 절반 이상 절약 가능. 강릉 8만 세대가 모두 바꾸면 하루 수만 톤의 물이 절약되며 이는 소규모 댐 하루 공급량에 해당한다.▲ 기후위기 시대의 상징적 전환: 수세변기는 20세기의 위생 혁명 상징이었지만, 기후위기 시대에는 물·에너지 낭비의 상징이 됐다. 강릉에서 시작되는 '변기 혁명'은 한국형 수요관리의 상징이 될 수 있다.나는 이미 2016년 <월간환경> 칼럼에서 "수세변기를 고발한다"라는 글을 쓴 바 있다. 그때 지적한 아홉 가지 죄목은 지금도 그대로 남아 있다.▲ 한 번에 너무 많은 물을 쓰게 한 죄▲ 깨끗한 수돗물을 섞어 모두 더럽게 만든 죄▲ 하수를 쓸데없이 늘린 죄▲ 배설물 속 비료 자원을 버린 죄▲ 분과 뇨를 합쳐 자연의 섭리에 어긋난 죄▲ 흙과 섞어야 할 것을 물과 섞어 버린 죄▲ 물부족을 핑계 삼아 댐과 자연을 파괴하게 한 죄▲ 엄청난 에너지를 낭비하게 한 죄▲ 자신이 만든 오염을 남에게 떠넘긴 죄기후위기 시대에 이 죄목들은 더 무겁게 다가온다.강릉 가뭄은 우리에게 묻고 있다. 왜 아직도 변기를 바꾸지 않는가? 강릉에서 수세식 변기 교체를 먼저 시작해야 한다. 공공기관과 학교, 숙박시설부터 절수형 변기를 도입하고, 가정에도 교체 지원을 해야 한다. 이것이야말로 물관리기본법이 말하는 수요관리의 첫 걸음이다.요즘 물관리 분야에서는 스마트 워터, 첨단기술, AI 같은 화려한 해법이 쏟아진다. 하지만 그 모든 것보다 먼저 해야 할 일은 단순하고 기본적인 절수 책이다. 수요관리가 우선이고, 기술은 그 다음이다.20세기 최고의 발명품이었던 수세식 변기가, 21세기에는 기후위기 대응의 걸림돌이 될 수 있다. 이제는 달라져야 한다. 강릉에서 시작되는 작은 혁신이, 한국 물 관리의 새로운 패러다임이 될 것이다.