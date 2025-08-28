고교학점제, 학생-교사-학부모들 '교육 불평등 심화' 등 지적

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합 경남지부, 교육희망경남학부모회, 참교육학부모회 경남지부는 26일 저녁 “경남 교육공동체 고교학점제 온라인 토론회”를 열었다. ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

AD

올해부터 고교학점제가 전면 시행된 가운데 학생과 교사, 학부모들이 토론회를 열어 '교육 불평등 심화'를 비롯한 여러 문제점을 지적하며 빠른 개선을 제시했다.전국교직원노동조합 경남지부, 교육희망경남학부모회, 참교육학부모회 경남지부는 26일 저녁 "경남 교육공동체 고교학점제 온라인 토론회"를 열었다고 28일 밝혔다.60여 명이 참여한 토론회에는 정책을 추진하는 교육청, 교사, 학생, 학부모의 입장의 발표자들이 나서 올해부터 전면 시행된 고교학점제의 현장 실태를 점검했다.권인표 장학사(경상남도교육청 중등교육과)는 "고교학점제는 4차 산업혁명 시대에 학생의 진로·적성에 맞는 맞춤형 교육을 제공하고, 모든 학생의 기초학력을 보장하는 책임교육을 목표로 도입됐다"고 설명했다.그는 고교학점제의 중요한 설계는 학생들이 졸업하기 위해서는 3년간 192학점 이상을 이수해야 하며, 과목별로 출석률 2/3 이상과 학업성취율 40% 이상을 충족해야 학점을 인정받는다고 설명했다.고교학점제 당사자인 박주연(고교 1년) 학생은 "과목 선택권이 확대됐다고 하지만, 진로가 불분명한 학생들은 친구들을 따라 과목을 선택하는 경우가 많다"며 특히 "5등급제 도입으로 내신 경쟁이 더욱 치열"해져 학교가 더 힘들어졌다고 토로했다.토론에서는 고교학점제의 제도적 한계가 뚜렷하게 나타나고 있다는 지적들이 쏟아졌다. 오혜진 교사(김해경원고)는 "교육과정 편성을 위해 16번 이상의 위원회를 개최해야 했고, 강사 부족과 공간 한계로 인해 학생 선택권이 제한적"이라며 "학생의 진로 적성을 고려하기 보다"실제로는 수능과 내신 중심의 과목 선택이 이뤄지고 있다"고 지적했다.최성애 학부모는 "전국 학부모 설문조사에 따르면 현장의 90% 이상이 현 제도에 만족하지 않고 있으며, 정보 부족으로 인한 혼란과 사교육 의존도가 심화되고 있다"며 "1학년부터 진로와 과목 선택을 강요받는 부담감과 최소 성취 기준 미달 시 자퇴를 고려하는 사례까지 발생하고 있다"고 말했다.전교조 경남지부는 "발표가 끝나고 전체 참가자들은 모둠별 토의로 고교학점제에 대한 각자의 경험과 의견을 나누었고, 교사 참가자들은 고교학점제 운영으로 인한 업무 과중을 호소했다"라고 설명했다.이들은 "과목별 출석 체크, 최소 성취 수준 보장을 위한 예방·보충 지도, 다과목 평가 및 학생부 작성 등으로 행정업무가 폭증했다는 것"이라고 했다.중학생 자녀를 둔 학부모는 "조기진로선택에 대한 불안, 고교학점제에 대한 두려움은 있으나 무엇을 모르는지도 몰라서 질문조차 할 수 없다"며 "아무리 들어도 이해가 되지 않고 목적과 제도가 어떤 연관이 있는지 이해가 안 된다"고 해 다른 학부모들의 공감을 얻었다.김지성 전교조 경남지부장은 "교원 정원 부족과 강사 확보의 어려움으로 인해 실질적인 과목 다양화가 제한되고 있다"라며 "특히 농어촌 지역의 교육 불평등이 심화되고 있다"고 비판했다.최연심 참교육학부모회 경남지부장은 "고교학점제의 취지는 좋으나 현장 준비 부족과 제도적 한계로 인해 오히려 교육 불평등이 심화되고 있다"며 "지속적인 현장 의견 수렴을 통한 제도 개선이 시급하다"고 강조했다.양영아 교육희망경남학부모회 공동대표는 "앞으로도 오프라인 토론회와 현장 의견 수렴을 통해 교육공동체가 함께 하는 실질적인 개선 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.전교조 경남지부 등 단체는 "이번 토론회는 고교학점제 시행 초기의 현장 목소리를 직접 들을 수 있는 의미 있는 자리였다"라며 "고교학점제와 관련하여 경남교육청과 구체적 의견을 가지고 토론해나가는 자리를 가져갈 계획"이라고 밝혔다.