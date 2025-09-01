혼자 알긴 아깝네요, 출근길 기운 뻗치게 만드는 '영양분'

매월 첫 주 월요일 오전 7시. 라이프플러스팀 에디터가 힐링 가득한 글로 당신의 아침을 고속 충전합니다.

딸 온다는 소식에 각설이처럼 신나서 만든 여름 반찬

동순 엄마는 왜 맨날 우리집에 음식을 갖다주는가

반찬 받아먹던 아기새가 채우는 치매 엄마의 냉장고

"다 좋아요" 진심 없는 칭찬이 불러온 결과

"사람들은 따끔한 비평을 바란다고 하지만, 정작 기대하는 건 칭찬이다."

한 마디도 못 알아들은 기도에서 시작할 힘을 얻었다

유기농사꾼이 알려주는 '극악 기후' 대비 김장 배추 농사

매사 시큰둥했던 남편을 확 바꾼 3평짜리 공간

"원하는 씨앗을 심고 매일 그 성장을 지켜보며 열심히 가꾸는 동안 나 또한 같은 공기를 맡고 같은 태양을 쬔다. 시간이 흘러 씨앗이 열매를 맺고 무르익으면 제철이 오고 나는 수확한다. 그 채소를 먹는다는 건 필연적인 일이다. 누군가가 기른 채소 안에는 그에게 필요한 영양분이 들어있다고 한다."

- <시인의 텃밭> 긴이로 나쓰오

안부를 먼저 묻게 되는 9월 첫날, 월요일입니다. 어김없이 가장 유난스러웠던 여름, 다들 어떻게 보내셨나요? 슬슬 아침마다 선선한 바람이 불기 시작하는 걸 보니 정말 가을이 오긴 오나 봅니다. 곡식이 영글고, 과일은 알알이 차오르는 사계절 중 가장 맛있는 계절.이 풍성한 계절을 앞두고 돌아보는 지난 여름은 어느 때보다 서로를 위하는 마음이 가득했던 것 같습니다. 특히 '먹을 것'에서 그랬는데요. 지난 8월 한 달, 가장 눈에 띄는 사는이야기 속 낱말은 다름 아닌 '반찬'이었습니다.사랑하는 이들을 떠올리며 만든 짭쪼름한 밑반찬들을 보고 있노라면 몸 속에도 기운이 뻗치는 기분입니다. 천고마비가 시작되는 9월. 새로 다가오는 계절에 필요한 영양소를 전하는 마음으로 맛있는 이야기부터 담아보겠습니다.장조림, 콩조림, 깻잎 김치, 오이 김치, 멸치볶음, 계란장, 부침개, 진미채볶음... 글자만 읽어도 밥 한공기가 먼저 떠오릅니다. 이 반찬들은 "베란다에 널부러진 쌀 자루까지 다 실어 보내고 싶은 엄마 마음"부터 "무력하게 꺾여 있던 자신을 다시 일으키는 시간"까지, 사랑스럽고 뭉클한 기억으로 간을 맞췄습니다.젊은 날 엄마의 반찬을 열심히 받아 먹던 딸이 이제 치매 환자가 된 부모님을 위해 네 칸 반찬통에 골고루 음식을 담습니다. "부디 맛있게 드시고 냉장고에 잊지 않고 넣으시길" 바라는 마지막 문장까지 다다르면, 나도 모르게 함께 바라게 됩니다. 건강하시길, 꼭 잊지 말고 잘 챙겨 드시길.정성 가득한 음식으로 기력을 보충했다면, 이제 마음까지 든든히 채울 시간입니다. 9월을 여는 오늘, 우리가 가장 듣고 싶어할 말을 이 글에서 만났습니다.기사에서 인용한 부분은 서머싯몸의 <인간의 굴레> 중 한 문장입니다. "약처럼" 정성껏 달여 전하는 칭찬 한 마디. 기사는 "다 좋아요"라는 헐거운 말보다, "구체적이고 진실한" 칭찬이 주는 효과를 설명합니다. 소중한 누군가를 일으킬 진실한 한 마디, 지금 한 번 떠올려보면 어떨까요?어떨 땐 말보다 무언가의 온기, 감촉, 분위기에서 힘을 얻을 때도 있습니다. 쌀쌀해지기 시작하는 가을날 휴가를 내고 본가에 가면, 일하러 나가신 부모님은 빈 집에 혼자 도착할 딸을 위해 곳곳에 포스트잇을 붙여 놓으셨습니다. 냉장고 홈바에는 '딸기', 식탁보 위에는 '고구마'... 그리고 방문 앞에는 '매트 켜서 따뜻하게 한숨 자라'는 메모 한 장.이내 온기 가득한 전기매트 위에서 뒹굴 거리며 가을 한낮의 여유를 즐깁니다. '따뜻함'이라는 감촉 아래에는 사랑이 서려 있습니다.이 기사를 보는데 더운 날씨임에도 기분 좋은 훈기가 차올랐습니다. 먼 이국땅 순례길을 걷다 만난 작은 성당, 지친 여행자를 가만히 안아주신 수녀님. 사진 한 장을 보며 가만가만, 함께 마음을 다독입니다. 마음이 따뜻해집니다.좀 든든해지셨나요? 8월 말이면 벌써 김장을 위한 배추를 심는다고 합니다. 배추가 가을과 겨우내 속을 채워가듯 우리의 몸과 마음도 잘 영글길 바라면서 유기농으로 푸르게 배추 밭을 일구고 계신 농부 기자님의 글을 공유합니다. 눈에 좋다는 초록빛이 싱그럽게 들어옵니다.기후 위기로 여러 고충을 겪고 계시지만, "최대한 노력하고 부지런히 농사지어" 너른 밭을 채우시는 모습을 보면, 어쩐지 보는 사람까지 힘이 납니다.최근 서평을 보고 구미가 당겨 읽은 책 속에선 이런 구절이 있었습니다.오늘 여러분을 감싸는 모든 공기와 바람, 햇볕, 그리고 끼니 때마다 먹는 음식. 그 모든 순간 사이사이에 가을을 여는 필요한 영양분이 가득 담겨 있길 바랍니다. 든든한 하루 보내시길! 저는 10월에 또 뵙겠습니다.