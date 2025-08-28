메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
카이, '인공지능-전자기전 특화연구센터' 개소

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

부산경남

한줄뉴스

25.08.28 08:57최종 업데이트 25.08.28 08:57

카이, '인공지능-전자기전 특화연구센터' 개소

원고료로 응원하기
카이, ‘인공지능-전자기전 특화연구센터’ 개소
카이, ‘인공지능-전자기전 특화연구센터’ 개소 ⓒ 카이

한국항공우주산업(KAI)이 한국과학기술원(KAIST) 내'AI-전자기전 특화연구센터'를 설립하고, 국내 방산전자 선도기업인 한화시스템 및 국방 인공지능(AI) 전문기업인 펀진과 미래 국방역량의 핵심이 될 전자기전 기술 고도화에 나선다.

개소식은 27일 KAIST 내 KAI 대전 연구센터에서 진행되었으며, KAI 대표이사 차재병 부사장과 한화시스템 박혁 DE(Defense Electornics) 사업부장, 펀진 김득화 대표를 비롯해 KAIST 조병관 연구처장 등 산·학 관계자 100여 명이 참석했다.

AI-전자기전 특화연구센터는 초연결 네트워크 중심의 현대전에서 핵심 전력으로 주목받고 있는 전자기전 요소기술인 인공지능(AI) 기술의 산·학 공동연구 기반을 마련하고 전자기전 항공무기체계 핵심기술 내재화를 목표로 하고 있다.

AD
기술 개발은 항공기체계종합 기업인 KAI와 항공전자 전문기업 한화시스템, AI 강소기업인 펀진을 중심으로 KAIST 등 학계가 기초연구와 인재 양성에 참여하는 산·학 공동 연구 형태로 진행된다.

차재병 카이 대표이사 부사장은 "미래 전장을 대비하기 위해서는 인공지능(AI), 상황인식 및 자동 대응 등 인지 기반 전자기전(Cognitive Electromagnetic Warfare) 기술 확보가 중요하다."며 "AI 전자기전 특화센터를 중심으로 산·학·연이 힘을 합쳐 국내 요소기술을 확보하고 AI 전자기전 항공무기체계 기술 자립에 기여 하겠다"고 밝혔다.

#카이

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사고교학점제, 학생-교사-학부모들 '교육 불평등 심화' 등 지적

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초