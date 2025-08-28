큰사진보기 ▲카이, ‘인공지능-전자기전 특화연구센터’ 개소 ⓒ 카이 관련사진보기

한국항공우주산업(KAI)이 한국과학기술원(KAIST) 내'AI-전자기전 특화연구센터'를 설립하고, 국내 방산전자 선도기업인 한화시스템 및 국방 인공지능(AI) 전문기업인 펀진과 미래 국방역량의 핵심이 될 전자기전 기술 고도화에 나선다.개소식은 27일 KAIST 내 KAI 대전 연구센터에서 진행되었으며, KAI 대표이사 차재병 부사장과 한화시스템 박혁 DE(Defense Electornics) 사업부장, 펀진 김득화 대표를 비롯해 KAIST 조병관 연구처장 등 산·학 관계자 100여 명이 참석했다.AI-전자기전 특화연구센터는 초연결 네트워크 중심의 현대전에서 핵심 전력으로 주목받고 있는 전자기전 요소기술인 인공지능(AI) 기술의 산·학 공동연구 기반을 마련하고 전자기전 항공무기체계 핵심기술 내재화를 목표로 하고 있다.기술 개발은 항공기체계종합 기업인 KAI와 항공전자 전문기업 한화시스템, AI 강소기업인 펀진을 중심으로 KAIST 등 학계가 기초연구와 인재 양성에 참여하는 산·학 공동 연구 형태로 진행된다.차재병 카이 대표이사 부사장은 "미래 전장을 대비하기 위해서는 인공지능(AI), 상황인식 및 자동 대응 등 인지 기반 전자기전(Cognitive Electromagnetic Warfare) 기술 확보가 중요하다."며 "AI 전자기전 특화센터를 중심으로 산·학·연이 힘을 합쳐 국내 요소기술을 확보하고 AI 전자기전 항공무기체계 기술 자립에 기여 하겠다"고 밝혔다.