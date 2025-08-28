금속노조 경남지부, 아동-청소년-청년 지원 협약 맺어

큰사진보기 ▲금속노조 경남지부는 25일 민주노총 경남본부 대강당에서 창원청년자원봉사센터, 사회적협동조합 창원도우누리, 경남밥통과 사회연대기금 협약을 맺었다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

노동자들이 십시일반 기금을 모아 아동, 청소년, 청년, 취약계층 지원을 위한 활동에 나선다.민주노총 전국금속노동조합 경남지부(지부장 김일식)는 25일 민주노총 경남본부 대강당에서 지역 3개 단체와 사회연대사업 협약식을 진행했다고 밝혔다.금속노조 경남지부 사회연대사업은 조합원들의 참여로 조성된 사회연대기금을 재원으로 활용하고 있으며, 취약계층 지원과 시민사회 연대 강화, 주요 재난 발생 시 지원 등을 수행하고 있다.이날 진행된 협약식에서는 창원청년자원봉사센터, 사회적협동조합 창원도우누리, 경남밥통 등 3개 단체와 6681만원 규모의 사회연대 사업 협약을 맺었다.협약을 맺은 단체들은 금속노조 경남지부 사회연대기금을 지원받아 지역 내 청년, 취약계층을 대상으로 복지 지원 및 봉사 활동을 진행하며, 공동체 연대를 강화하는 활동을 진행한다.금속노조 경남지부는 지역 내 시민사회단체와의 협약을 통한 사업 외에 자체적인 사회연대사업도 진행한다.앞서 이들은 지난 19일 김해지역 아동센터 2곳의 아동들과 함께 제빵체험 활동을 진행했으며, 이후 지속적인 제빵체험 활동과 함께 만들어진 빵을 취약계층에게 나누는 활동을 펼쳐나간다.또 금속노조 경남지부는 오는 29일, 지난 7월 폭우로 큰 피해를 입어 모텔에서 장기 거주 중인 산청군 수해피해 주민들에게 세탁기와 냉장고를 지원하는 전달식을 산청군청 군수실에서 진행한다.금속노조 경남지부는 "다가오는 김장철에 지역 농민들과 연대하여, 친환경 농산물로 김장김치를 만들고, 지역 아동센터에 나누는 사업도 계획하고 있다"라고 밝혔다.