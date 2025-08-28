광명시 "2029년까지 모든 도시 공간을 정원으로 만들 것"

▲광명시, '시민 주도 정원도시 5개년 계획' 발표 로컬라이프

광명의 모든 도시 공간이 정원으로 변화한다.김원곤 광명시 도시주택국장은 27일, 정책브리핑을 갖고 "모든 도시 공간을 정원으로 만드는 '시민과 함께 만드는 정원도시 광명' 실현을 위한 올해부터 2029년까지 5개년 계획을 본격 가동한다"고 밝혔다.5개년 계획은 ▲ 안양천 지방정원 조성 ▲ 4대 산 산림형 시민정원 조성 ▲ 키즈가든 조성·놀이정원사 양성 ▲ 시민정원사 양성 ▲ 시니어 친화 ▲ ESG(환경·사회·지배구조) 정원도시 실현 등 6대 중점 과제로 구성됐다.각 과제별 주요 내용을 살펴보면, '안양천 지방정원 조성'은 안양천이 흐르는 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시 등 4개 지자체가 공동으로 지난 2023년 12월 협약을 맺고 안양천을 소통과 쉼, 문화와 자연이 공존하는 지방정원으로 조성하기 위한 협력을 시작했다. 이에 따라 현재까지 지난 3월 기본 및 실시설계를 완료하고, 현재 광명 구간 일부 시범 사업을 추진하고 있다.이와 관련해 김원곤 국장은 "광명시는 안양천 지방정원을 시민 참여형 정원으로 만들 계획이다"라며 "시민들이 직접 정원을 가꾸고 휴식과 놀이를 즐길 수 있는 공간으로 조성해 시민 삶의 문화로 정착시키는 것이 목표다. 일부 구간은 시민, 학생, 작가 등 다양한 주체가 직접 조성하며, 향후 광명시 정원박람회의 중심 무대로 활용할 예정이다. 시민정원사들의 손길이 깃든 정원이 축제와 교육 공간으로 진화하는 셈이다"라고 밝혔다.'4대 산 산림형 시민정원 조성'은 광명시 남북을 가로지르는 도덕산, 구름산, 가학산, 서독산 등 4대 산을 활용해 시민 생활 속에 함께 숨 쉬는 산림형 시민정원을 조성한다는 계획이다.김 국장은 "생활권 가까이 위치한 산림을 자연형 정원으로 정비해, 도심과 숲을 잇는 치유·원예 공간을 시민들에게 제공할 계획이다"라며 "기존 숲 생태계를 보전하면서도 시민이 자유롭게 접근하고 활동할 수 있도록 설계한다"고 설명했다.이어 "시민이 직접 참여하는 저비용 원예 체험 공간을 마련해 일상 속 원예 문화 확산과 주말 가족형 여가 활동의 거점으로 조성할 예정이다"라며 "시민정원사 프로그램, 치유정원 프로그램 등과 연계해 정원을 활용한 정서 회복과 생태교육 기능도 동시에 수행하게 된다"고 밝혔다.'키즈가든 조성·놀이정원사 양성'은 정원문화의 미래 세대인 어린이들이 안전하게 뛰놀고 자연을 배우는 공간인 '키즈가든'을 조성해 정원을 생태 감수성과 상상력을 키우는 놀이 기반 교육 공간으로 확장하고, 어린이의 눈높이에 맞춘 정원 구성과 놀이 활동이 어우러진 교육 콘텐츠를 개발해 정원 공간의 활용도를 높이며, 이와 함께 '놀이정원사 양성 프로그램'을 함께 운영해 정원 놀이터에 특화된 전문가를 양성한다는 구상이다.'시민정원사 양성'은 시민 주도의 정원도시 실현을 위한 계획이다.광명시는 2022년부터 시민정원사 양성 프로그램을 운영하며 현재까지 약 169명이 이론 과정을 수료했고, 이 중 55명이 시민정원사로 활동하고 있다.또한, 지난 6월 정원도시 비전 선포식에서는 전문활동가, 시민정원사, 학부모회, 각 동 유관단체 대표 등 다양한 시민 주체 70여 명으로 구성된 정원추진단이 공식 출범하며 시민 주도 정원도시 실현 의지를 강화했다.향후 광명시는 정원 입양제, 정원활동 포인트제, 자율 정원 운영 권한 부여 등 다양한 동기부여 방안을 운영해 정원에 대한 시민들의 애정과 헌신이 광명시 정원문화의 든든한 중심축으로 자리 잡을 수 있도록할 계획이다.'시니어 친화' 과제는 초고령시대를 맞아 경로당을 비롯한 복지시설 내에 실내 치유 정원을 조성하는 등 고령층을 위한 맞춤형 정원을 조성하하고, 시니어 정원 봉사단을 구성해 고령층의 사회적 소속감을 높여 나갈 방침이다.아울러 저강도 순환근무 방식의 시니어 맞춤형 정원 일자리를 운영해 고령층이 무리 없이 참여하며 보람을 느낄 수 있는 새로운 일자리 모델을 만든다는 계획이다.'ESG(환경·사회·지배구조) 정원도시 실현'을 위해 정원도시 실현 과정에 기업의 ESG 가치를 결합해 추진력을 높인다는 구상이다.이를 위해 광명시는 지난해 지역사회 공공기관, 민간기업, 사회단체들이 ESG 가치 실현을 위해 구성된 '광명 ESG 액션팀'과 협력해 정원도시를 단순한 도시녹화 사업이 아니라 지속가능성과 사회적 가치 창출을 이끄는 모델로 발전을 도모하고 있다.실례로 '광명 ESG 액션팀' 소속 기아 오토랜드 광명은 지난 8월 11일 1억 원을 기부하며, 치매, 우울감 등 어르신 정신건강 문제 개선을 위해 '어르신 마음정원' 조성에 힘을 보탰고, 같은 액션팀 소속 대한적십자사는 조성 사업 추진을 맡는다. 오는 10월 중 공사를 시작해 11월 중 시민들에게 개방될 예정이다.이 밖에도 액션팀 소속 기관·단체들과 지역 맞춤형 ESG 실천 과제를 꾸준히 발굴하고 ESG 가치를 실현하며 지속가능한 도시 혁신을 이어갈 계획이다.김 국장은 "광명시 정원도시 정책은 '도시 미관 향상'이라는 수동적 시각을 넘어 시민의 삶의 방식과 도시의 지속가능성을 변화시키는 거대한 도전이다"라며 "체계적인 로드맵으로 시민이 직접 참여하고, 소통하고, 향유할 수 있는 시민 주도의 정원도시를 실현해 나가겠다"고 강조했다.앞서 광명시는 5개년 계획을 시작하는 올해 정원도시로 나아가는 광명시의 비전 '삶이 예술이 되는 곳, 정원도시 광명'을 공식적으로 선포했으며, 안양천 지방정원 조성을 위한 첫 단계로 안양천 찬빛광장에서 햇무리 육교 앞 징검다리 구간까지 시범 공사를 시작했다.또한, 지난 7월에는 '광명시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례'를 전면 개정해 정원문화 진흥계획 수립, 정원지원센터 설치·운영, 정원문화 진흥 위원회 설치, 지방정원 조성·운영 방향 등에 대한 조문을 신설하며 정책 추진 기반을 강화했다.향후 추진 일정과 관련해 김 국장은 "오는 2026년에는 시민참여 프로그램을 확대하고, 안양천 지방정원 조성을 위한 본격적인 공사에 들어가며 안양천이 국가정원으로 나아가는 기반을 다지고, 2027년에는 안양천 지방정원 등록을 본격 추진해 제도적 기반을 확립해 시민이 일상에서 정원의 가치를 체감할 수 있도록 내실 있게 정원 운영해 지방정원의 기능과 품격을 높여 나갈 계획이다"라고 밝혔다.이어 "2028년에는 4대 산에 산림형 시민정원을 본격 조성하고, 시니어와 어린이 특화 정원을 확대해 세대별 포용성을 강화할 방침이며, 2029년에는 5개년에 걸친 정원도시 정책의 성과를 종합적으로 평가하고 국가정원 지정을 위한 지방정원 품질평가에 대응해, 지속가능한 정원도시로 도약할 계획이다"라고 덧붙였다.