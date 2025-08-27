한덕수 구속영장 기각... 법원 "법적으로 다툴 여지 있다"

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리, 피의자로 전락'내란우두머리 방조' 피의자로 전락한 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 헌정 사상 처음으로 전직 국무총리로서 구속 기로에 선 한 전 총리는 내란우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상 등의 혐의가 적용돼 구속영장이 청구됐다. 내란특검은 "국무총리는 대통령의 국가 및 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관"이라며 "위헌·위법한 비상계엄을 사전에 막을 수 있었던 최고의 헌법기관이었던 만큼 그 책임이 막중하다"고 지적했다. ⓒ 이정민 관련사진보기

1.피의자 : 한덕수

2.(대표)죄명 : 내란우두머리방조

3.결과 : 기각(중요한 사실관계 및 피의자의 일련의 행적에 대한 법적 평가와 관련하여 다툴 여지가 있는 점, 본건 혐의에 관하여 현재까지 확보된 증거, 수사진행경과, 피의자의 현재 지위 등에 비추어 방어권 행사 차원을 넘어선 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어려운 점, 피의자의 경력, 연령, 주거와 가족관계, 수사절차에서의 피의자 출석상황, 진술태도 등을 종합하면 도주의 우려가 있다고 보기도 어려운 점 등)

4.담당법관 : 정재욱 영장전담 부장판사

진보와 보수 정권을 아우르며 권력의 최중심부에서 '꽃길'만 걸어왔던 한덕수 전 국무총리가 구속 위기에서 살아돌아왔다. 한 전 총리 구속영장이 기각되면서 내란 특검(조은석 특별검사) 수사에 제동이 걸렸다.정재욱 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사는 27일 밤 10시께 한 전 총리 구속영장을 기각했다. 내란 우두머리 방조·위증·허위공문서 작성 및 행사·공용서류 손상·대통령기록물관리법 위반 등 혐의와 관련해 이날 오후 1시 30분부터 3시간 25분가량 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 5시간이 지난 시점이었다. 기각 사유는 다음과 같다.정 부장판사는 "중요한 사실관계 및 피의자의 일련의 행적에 대한 법적 평가와 관련하여 다툴 여지가 있다"면서 "증거인멸의 우려, 도주의 우려가 있다고 보기도 어렵다"라고 강조했다.내란 특검은 한 전 총리가 국무회의 부의장이자 국무총리의 지위에서 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 불법적인 비상계엄 선포를 방조했다고 봤다. 국무회의 소집 건의, 사후 계엄 선포문 허위 작성·폐기 등을 통해 계엄 절차에 외관상 합법성을 부여하려 했다는 것이다. 헌법재판소와 국회에서 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'고 진술한 부분에 대해 위증 혐의도 적용됐다.이날 구속영장실질심사에서 특검은 362쪽 분량의 의견서와 160쪽짜리 PPT 자료를 제출하는 등 8명의 검사가 참여해 총력전을 펼쳤지만, 법원의 판단은 기각이었다. 특히 국무회의 당시 상황을 담은 CCTV 영상도 제출됐지만 원하는 결과를 끌어내지 못했다.특검이 한 전 총리 신병 확보에 실패하면서, 최상목 전 기획재정부 장관, 박성재 전 법무부장관, 조태용 전 국가정보원장 등의 내란·방조 혐의 수사 동력이 떨어질 것으로 보인다. 특검은 기각 사유를 검토한 뒤 구속영장 재청구 여부를 결정할 예정이다.더불어민주당은 법원의 구속영장 기각에 즉각 반발했다.박수현 민주당 수석대변인은 영장 기각 직후 서면브리핑을 내고 "법원의 판단을 도무지 납득할 수 없다"며 "더불어민주당은 한덕수 전 총리 구속영장 기각에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔다.이어 그는 "내란 방조를 넘어 적극적인 계엄 가담 의혹까지 받고 있는 내란 공범에 대한 구속영장 기각을 국민이 어떻게 해석해야 하느냐"며 "법원의 구속영장 기각은 내란 세력과 국민께 명백히 잘못된 신호를 준다고밖에 할 수 없는 결정이다. 국민께서 지켜보실 것"이라고 비판했다.박 대변인은 내란 특검을 향해 "기각된 영장을 넘어, 더욱 철저하고 엄정한 수사로 한덕수 전 총리에 얽힌 의혹을 낱낱이 밝혀낼 것"을 당부했다.