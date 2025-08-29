평화의 근본 가치를 다시 생각하게 만드는 책

큰사진보기 ▲<비폭력으로 평화창조> 책표지. ⓒ 열린서원 관련사진보기

러시아-우크라이나 전쟁이 3년 넘게 지속 중입니다. 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 전쟁 역시 끝나지 않았습니다. 한때 이 전쟁은 이스라엘과 이란 간 전면전으로 확산될 듯했지만, 이스라엘-이란 전쟁만큼은 가까스로 그쳤습니다. 어떤 전쟁이든 당사국들은 나름의 그럴듯한 '명분'을 내세웁니다. 하지만 수많은 무고한 목숨이 희생되고 삶의 터전이 파괴되는 전쟁의 참화 앞에서는 그 어떤 구실도 정당화될 수 없습니다.기무라 고이치 목사의 책 <비폭력으로 평화창조>는 러시아-우크라이나 전쟁의 역사적 맥락과 일본 평화헌법에 대해 깊이 성찰하는 글입니다. 저자의 조부는 러일전쟁 당시 총상을 입고 한쪽 눈의 시력을 잃은 상이군인이었습니다. 이러한 가족사와 기독교 신앙을 바탕으로, 기무라 목사는 비폭력 평화주의 활동을 꾸준히 펼치는 분입니다.그는 2003년 이라크 전쟁 당시 바그다드에 직접 가서 인간방패 시민운동에 참여했고, 2022년부터 2023년까지는 러시아의 우크라이나 침공으로 발생한 난민을 위한 인도적 지원 활동도 벌였습니다. 또한 매년 경남 합천에서 열리는 한국인 원폭 피해자 추모 행사에도 참석해 피해자들의 목소리를 경청하고, 국제적 반핵 운동에 동참하고 있습니다.이 책은 기독교 신학자이자 평화운동가인 저자가 "억압받는 사람들에 대한 우선적 관심"이라는 해방신학의 원칙 아래, 러시아-우크라이나 전쟁과 일본 헌법의 현재적 의미를 함께 성찰한 내용입니다. 총 183쪽 분량의 문고판이지만, 전쟁의 유혹에 빠지는 인간의 심리를 분석하고, 기독교 평화운동이 나아갈 방향을 제시하는 좋은 지침서입니다.먼저, 책은 러시아와 우크라이나 간의 복잡한 관계와 갈등, 전쟁에 대해 간결하고 명료하게 설명합니다. 특히 인상 깊은 대목은 스탈린 시대에 소련이 농지 국유화를 강요하자 우크라이나 농민들이 격렬히 저항했지만, 결과적으로 약 500만 명이 기근으로 사망했다는 점입니다. 이는 우크라이나 전체 인구의 약 18%에 해당합니다. 그 끔찍한 상처가 두 나라의 화해를 가로막는 큰 장벽으로 보입니다.책은 2014년 러시아의 크림반도 병합과 돈바스 지역 개입에 따른 전쟁, 그리고 이 과정에서 촉발된 종교적 갈등에도 주목합니다. 당시 러시아 정교회와 우크라이나 정교회 간의 갈등이 심화되어, 결국 우크라이나 정교회는 2019년 1월 콘스탄티노플 전지역 총대주교에게 독립 인가를 받고 독립 교회를 형성했습니다.이에 모스크바 총주교청은 이를 '무효'라고 선언했고, 러시아정교회의 키릴 총주교는 푸틴의 전쟁을 지지하며 우크라이나 정교회를 러시아 정교회 관할 아래 두려 하고 있습니다. 따라서 지금의 전쟁 저변에는 러시아와 우크라이나 정교회의 갈등도 작용한다는 사실을 알 수 있습니다. 화해와 용서, 평화와 상생을 가르쳐도 모자랄 종교가 되레 갈등의 한 축을 이룬다는 사실은 안타까운 일입니다.또한 책은 2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공 이후, 러시아군이 점령한 우크라이나 전 지역에서 발생한 전시 성폭력 문제를 심각하게 다룹니다. 러시아 당국은 이를 부인하지만, 여러 피해자의 증언으로 확인되었습니다.저자는 러시아 군의 조직적인 성폭력이 전쟁 무기로 활용되고 있다고 지적하며, 이는 우크라이나 사회에 "남성들이 가족을 지키지 못한다는 공포"를 퍼뜨리기 위한 것이라 말합니다. 국제사회는 이처럼 성폭력이 무기가 되는 전쟁을 위법화 해야 한다고 저자는 강하게 주장합니다.책의 후반부에서 저자는 일본 평화헌법 9조를 개정해 군국주의적 방향으로 나아가려는 일본 정부를 비판합니다. 특히 2022년 12월 각의에서 결정된 안보 3문서 중, "우리나라에 대한 무력 공격을 막기 위해 부득이하게 필요한 최소한의 자위 조치로 상대 영역에 대해 유효한 공격을 가할 수 있다"는 내용을 문제 삼습니다. 그는 이를 기시다 정권이 '전수방위'라는 명분 아래 실질적인 전쟁 준비를 확대하려는 이정표로 해석합니다.저자는 오늘날 일본 헌법 위에는 "미국이라는 통수권자가 군림하고 있다"고 지적하며, "일본은 국제 기준으로 보더라도 77년간 미군에 점령되어 있는 완벽한 피점령국"이라고 말합니다. 그러면서 "미국이 일본을 지켜주기 때문에 안심하고 살 수 있다"거나 "미국의 핵우산 아래 있으니 안전하다"는 인식은 사이비 컬트 종교와 같은 맹목적 신앙에 불과하다고 비판합니다. 그는 군사력 대신 자국과 상대국 간 화해와 신뢰에 기반한 '민중 사회 안전보장'을 추구해야 한다고 강조합니다.기무라 고이치 목사는 예수, 간디, 마틴 루터 킹 목사가 가르치고 실천한 비폭력 저항의 삶을 본받아, 민중 연대의 힘으로 평화를 실현해야 한다고 말합니다. <비폭력으로 평화창조>는 전쟁과 폭력의 시대를 살아가는 오늘날 우리 모두에게 평화의 근본 가치를 다시 생각하게 만드는 책입니다. 무엇보다 중요한 것은, 지금 이 순간에도 고통받고 있는 이웃의 절박한 목소리에 귀 기울이고, 그들과 함께할 용기를 갖는 일일 것입니다.